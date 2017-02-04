Новости Новокузнецка

Новокузнецк – самый крупный город Кемеровской области, поэтому неудивительно появление большого числа новостных порталов. Нашей редакцией освещаются как события касающиеся Новокузнецка, так и события в мире. Мы работаем по следующим направлениям: автомобили, новости медицины и политики. Большое внимание мы уделяем новостям промышленности и экономики. Спортивные события активно освещаются в день проведения состязаний.

Ежедневная публикация в режиме online позволяет получить полную и достаточно оперативную картину дня. Наш новостной ресурс используется как государственными, так и частными структурами.