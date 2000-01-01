Похмелье — один из немногих неприятных последствий новогоднего праздника. Советов от его избавления представлено очень много. Но журналисты одного из российских порталов попытались выбрать наиболее действенные в борьбе с этим недугом.

Итак, согласно способу № 1: необходимо 200 грамм натурального апельсинового сока один лимон с кожурой и 100 грамм меда. Все это взбивать миксером около пяти минут по желанию можно кинуть один белок.

Если на утро всё настолько печально, что первый вариант кажется кощунственным, есть способ № 2. После бурного веселья нужно на ночь выпить таблетку «Аскофена» или «Кофицил-плюс».

Также есть и наиболее известный способ: на ночь выпить 6−8 таблеток активированного угля, 2 таблетки но-шпа, 1 таблетка аспирина.

Способ № 4: «удар» по похмелью витамином B6. Две ампулы витамина выливаются в полстакана воды и выпиваются залпом.

Способ № 5: привести себя в боевое состояние из не особо глубокого похмелья можно и простой прогулкой. Желательно без сигарет. Перед прогулкой принять парочку драже поливитаминов, выпить стакан натурального сока или отвара шиповника. Затем выйти поближе к природе и подышать.

В действительности, способов избавится от похмелья бесконечно много. У каждого наверняка есть свой собственный. Но самый верный — не пить. Или хотя бы не злоупотреблять алкоголем.