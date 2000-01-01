Туристская компания «Мрас-су» приглашает любителей горнолыжного отдыха провести новогоднюю ночь и зимние каникулы в спортивно-оздоровительном комплексе «Мрас -Су».

СОК «Мрас-Су» — это гостиничный комплекс (2 корпуса и 3 коттеджа) с номерами категории от эконом до люкс, кафе (70 мест), банкетный зал (40 мест) и… гора Музук-Тегей, протяженностью 950 м и перепадом высот 172 м. Любители горнолыжного отдыха уже давно оценили качество склонов и с каждым годом количество поклонников горы увеличивается.

Если Вы еще не испытали удовольствия от горнолыжного катания, инструкторы Вам в этом помогут. Нет снаряжения? Оно есть в прокате: лыжи, ботинки, сноуборды… Состояние горы всегда можно отследить на сайте, на горе в режиме он-лайн работает камера.

В Новый Год Вас ждут праздничный ужин и развлекательная программа.

Для организованных групп осуществляем доставку.

В течение горнолыжного сезона мы подготавливаем специальные предложения. Следите за информацией на нашем сайте mras-su.ru.

Наша работа — это Ваш отдых! На протяжении девяти лет мы предлагаем нашим клиентам всё разнообразие туристских услуг: отдых на море, санаторно-курортные путёвки, детский отдых, корпоративные, спортивные мероприятия и многие другие.

К вашим услугам организация корпоративных спартакиад, тренингов и семинаров (размещение, питание, аренда банкетного/конференц-зала), организация и проведение экскурсий, тематических праздников для детей и взрослых.

В нашем офисе Вы всегда можете приобрести путёвки в гостиницы и дома отдыха, расположенные в непосредственной близости к Новокузнецку (до 80 км) — гостевой дом «Солнышко», коттеджи «Грин Хауз» (г. Мыски), база отдыха «Южная» (п. Чистая Грива), парк-отель «Аврора» и санаторий «Шахтер» (Зенковский парк), санаторий «Романтика» (п.Чульжан), гостевой дом «Берёзка» (Кульчаны).

Многообразие гостиниц и кемпингов Алтая, санатории Белокурихи, Новосибирской и Кемеровской областей — на любой вкус и кошелёк предлагаем мы нашим туристам.

Отдых за границей с ростом курса доллара и сложной мировой экономической и политической ситуацией, стал менее доступен жителям нашего города, но, тем не менее, систематически появляются выгодные предложения от туроператоров. Сохраняется перечень направлений с вылетом из Новокузнецка.

И что важно отметить, из Новокузнецка цены на все предлагаемые направления ниже, чем из соседних городов. Банки предлагают выгодные кредиты на турпродукт, в том числе и без переплаты. В нашем офисе Вы можете оформить кредит (с переплатой от 1% в месяц) или рассрочку на 4 и 6 месяцев без переплаты (проценты банку выплачивает агентство!). Оплатить путёвки и услуги можно банковской картой в офисе нашей компании.

Приходите к нам, и мы организуем Ваш отдых!

Подробная информация на нашем сайте mras-su.ru, в офисе продаж по адресу: пр. Дружбы, 39 офис 305 и по телефонам 8−961−709−4224, 32−31−20.