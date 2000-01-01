Запотевший бокал в руке с соблазнительно поднимающимся ледяным дымком, огромная тарелка на столе с жирненькими свиными рёбрышками — в ресторане «Пивоварня Яна Гримуса» всегда душевно! И местечко брутальное. Много пространства, высоченные потолки с настоящими деревянными балками, широкие массивные столы, рыцарские знамёна, щиты и мечи на стенах — в похожих интерьерах лет этак 700 назад отдыхали тогдашние мужчины после турниров, охоты и войн. Но мы-то не в Средневековье — на гигантском проекторе умело летает футбольный мяч. Спокойная музыка фоном и никуда не торопящиеся мужские разговоры.

Но главное — в ресторане «Пивоварня Яна Гримуса» ароматное пенное варят сами — причём с особой душевностью! Золотое светлое. Бархатное тёмное. Мягкое красное. Светлое пшеничное. В принципе, в этом древнем мужском занятии — пивоварении — нет ничего сверхъестественного. Чистейшая вода, отборный ячменный солод, хороший хмель, специальные пивоваренные дрожжи… и никаких консервантов, убивающих не только вкус — саму суть сакрального напитка! Craftbeer сейчас в тренде.

А под вкусненький бокальчик — кроме четырёх сортов крафтового пива в ресторане «Пивоварня Яна Гримуса» подают ещё десятки брендовых напитков — естественно, просыпается настоящий мужской аппетит. Удовлетворить такой не просто, а очень просто — с помощью здешнего меню… А в нём около сотни блюд — домашних, «как у мамы». И раз в месяц появляется с десяток новых — специальных предложений от шеф-повара. Европейская кухня. Японская кухня. Даже «северная кухня» — нагулявшие нежный жирок в наших российских реках весёлые рыбины. В общем, выбрать есть из чего. И порции внушительные — как раз для мужчин.

Любимые салаты. Холодные и горячие закуски. Сытные супы. Фирменные колбаски на гриле. Ароматное горячее из мяса и рыбы. Аппетитные гарниры. Паста. Роллы. А для прекрасной половины — и детей — разумеется, ещё и десерты. Кстати, прямо сейчас в ресторане «Пивоварня Яна Гримуса» идёт очень симпатичная акция — по субботам и воскресеньям тут всех мальчишек и девчонок кормят бесплатно. Ну конечно, если они пришли со взрослыми, которые сделали для себя по-домашнему вкусный заказ. И подобные акции здесь идут постоянно. А ценник на меню большого бизнес-ланча, которое обновляется каждый день, начинается от 75 рублей.

Накануне Нового года ресторан «Пивоварня Яна Гримуса» приготовил для новокузнечан праздничные шоу-программы с ведущими, диджеями, подарками. Даты — 23 и 24 декабря, 28, 29 и 30 декабря. Начало — 19.30. Весь вечер 23-го работает группа «Радиоэфир». 24-го — «Бурбон». 30-го — «Сайгон». Средний чек на человека — 1500 рублей. На рождественские праздники здесь тоже готовятся очень душевные программы — узнавайте подробности и, конечно, заранее бронируйте себе уютное местечко по телефону 200−310 и в ресторане «Пивоварня Яна Гримуса» по адресу: ул. Доз, 10а (ТРЦ «Планета»), 2-й этаж.

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