Дорогие друзья, в ночь с 31 декабря на 1 января ресторан «Царская охота» приглашает Вас совершить вояж «Вокруг света» на комфортабельном борту «Царь айрлайнс».

Ведущий-знаток географии и традиций Сергей Невский не оставит без внимания ни одного гостя! Иллюзионное шоу от волшебника Андрея Лаптева с вовлечением гостей в таинство магии, группа «Пуэрто рико» создаст турбулентность от ритмов любимых песен! Дуэт «знойных» парней из африканского барабанного шоу «Афро-мамбо» наполнят вечер зажигательными ритмами, дадут мастер-класс по игре на барабанах и увлекут в хоровод! После поздравительной речи президента и как только куранты пробьют 12 раз, мы отправимся на уличные гуляния, а там: огненно-пиротехническое шоу, катание на санях, барбекю с пылу-жару да под фирменную наливочку, дровяной самовар с баранками и все это под руководством самого искрометного Дедушки Мороза !

Гарантируем перегрузки позитива и турбулентность от ритмов любимых песен! А наш экипаж поможет Вам перенести этот полёт в превосходном настроении!

Визу получат все!

Бронь билетов по т (3843) 320−560

официальный сайт: охота-царская.рф

группа ВК: vk.com/t.ohota

группа ФБ: www.facebook.com/groups/1 509 242 355 982 024

Клуб-отель «Царская охота" — территория Вашего отдыха! Круглосуточно готовы к встрече гостей! Проведите новогодние выходные так, что бы энергии и энтузиазма хватило на весь год!

К Вашим услугам:

Ресторан на 50 мест

Банкетный зал на 150 посадочных мест

Отель на 18 номеров

Конференц-зал

Гостевые дома

Русская баня

Банный комплекс

Круглогодичный бассейн под открытым небом

вольеры с маралами, зубрами, верблюдом и др. «братьями» меньшими

конный клуб

В сочельник 6 января с 18:00 приглашаем на празднование Рождества Христова, а отмечать его мы будем по старославянским обычаям. Начнем с колядования, пройдем по территории клуб-отеля, заглянем в гостевые дома, исполним колядки с фольклорно-этнографическим центром «Щедрыня», увлечем в зимний игровой зачин с песнями и плясками на свежем воздухе. А с 19:00 в ресторане, подготовим для гостей: угощения в виде чая на травах и свежей выпечки, мастер-класс по обереговой кукле «коляда», славянское подблюдное гадание и самое интригующее — подлинная предсказательница, гадающая по руке и кофейной гуще. Интересно? Тогда ждем

Возродим совместно традиции! Рекомендуем заранее забронировать стол по т. 320−560.