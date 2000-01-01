Дорогие друзья, в ночь с 31 декабря на 1 января ресторан «Царская охота» приглашает Вас совершить вояж «Вокруг света» на комфортабельном борту «Царь айрлайнс».
Ведущий-знаток географии и традиций Сергей Невский не оставит без внимания ни одного гостя! Иллюзионное шоу от волшебника Андрея Лаптева с вовлечением гостей в таинство магии, группа «Пуэрто рико» создаст турбулентность от ритмов любимых песен! Дуэт «знойных» парней из африканского барабанного шоу «Афро-мамбо» наполнят вечер зажигательными ритмами, дадут мастер-класс по игре на барабанах и увлекут в хоровод! После поздравительной речи президента и как только куранты пробьют 12 раз, мы отправимся на уличные гуляния, а там: огненно-пиротехническое шоу, катание на санях, барбекю с пылу-жару да под фирменную наливочку, дровяной самовар с баранками и все это под руководством самого искрометного Дедушки Мороза !
Гарантируем перегрузки позитива и турбулентность от ритмов любимых песен! А наш экипаж поможет Вам перенести этот полёт в превосходном настроении!
Визу получат все!
Бронь билетов по т (3843) 320−560
официальный сайт: охота-царская.рф
группа ВК: vk.com/t.ohota
группа ФБ: www.facebook.com/groups/1 509 242 355 982 024
Клуб-отель «Царская охота" — территория Вашего отдыха! Круглосуточно готовы к встрече гостей! Проведите новогодние выходные так, что бы энергии и энтузиазма хватило на весь год!
К Вашим услугам:
- Ресторан на 50 мест
- Банкетный зал на 150 посадочных мест
- Отель на 18 номеров
- Конференц-зал
- Гостевые дома
- Русская баня
- Банный комплекс
- Круглогодичный бассейн под открытым небом
- вольеры с маралами, зубрами, верблюдом и др. «братьями» меньшими
- конный клуб
В сочельник 6 января с 18:00 приглашаем на празднование Рождества Христова, а отмечать его мы будем по старославянским обычаям. Начнем с колядования, пройдем по территории клуб-отеля, заглянем в гостевые дома, исполним колядки с фольклорно-этнографическим центром «Щедрыня», увлечем в зимний игровой зачин с песнями и плясками на свежем воздухе. А с 19:00 в ресторане, подготовим для гостей: угощения в виде чая на травах и свежей выпечки, мастер-класс по обереговой кукле «коляда», славянское подблюдное гадание и самое интригующее — подлинная предсказательница, гадающая по руке и кофейной гуще. Интересно? Тогда ждем
Возродим совместно традиции! Рекомендуем заранее забронировать стол по т. 320−560.