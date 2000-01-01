Гуся, утку, живую рыбу, перепелиные яйца и многое другое смогут приобрести к новогоднему столу новокузнечане на сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдёт в городе 23 декабря.

Ярмарка состоится в пятницу на Площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка. Начало работы в 9 часов утра.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет организовано более 90 торговых точек предприятий со всей Кемеровской области.

Новокузнечане смогут купить колбасу, масло, кондитерские изделия, яйца, говядину, свинину, индейку, гуся, утку, рыбу живая и свежемороженая, рыбопродукты и другие продовольственные и непродовольственные товары, в том числе живые ели.

Организаторы ярмарки обещают, что цены на продукцию будут ниже рыночных на 10−15%.