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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Для новокузнечан к Новому году организуют ярмарку

21 декабря 09:41
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Гуся, утку, живую рыбу, перепелиные яйца и многое другое смогут приобрести к новогоднему столу новокузнечане на сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдёт в городе 23 декабря.

Ярмарка состоится в пятницу на Площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка. Начало работы в 9 часов утра.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет организовано более 90 торговых точек предприятий со всей Кемеровской области.

Новокузнечане смогут купить колбасу, масло, кондитерские изделия, яйца, говядину, свинину, индейку, гуся, утку, рыбу живая и свежемороженая, рыбопродукты и другие продовольственные и непродовольственные товары, в том числе живые ели.

Организаторы ярмарки обещают, что цены на продукцию будут ниже рыночных на 10−15%.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 10kanal.ru
ярмарка Новый год

Комментарии (18)

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Немирович-Данченко
5 1
Не верю.
Вот,Фома неверующая..Будет поросёнок с хреном,бараний бок с кашей,лабардан-с,блины с припёкой,грибочки в сметане и ЯЙЦО КУРИНОЕ..))))Воот...
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Дон Хенаро
0 1

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Анонимный пользователь
1 0
Там по пойму всегда все дорого и народу много.
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Уася
1 0
Вот,Фома неверующая..Будет поросёнок с хреном,бараний бок с кашей,лабардан-с,блины с припёкой,грибочки в сметане и ЯЙЦО КУРИНОЕ..))))Воот...
Поросенок - это хорошо. Только хрен отрезать надо, ведь дамы тоже придут.
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1Татьяна
0 0
Плохо что по районам не проводят такие ярмарки по-чаще. В город ехать, тяжело с продуктами возвращаться.
ответить
Аня
0 0
цены на этих ярмарках оч высокие
ответить
Акрихин
1 0
А шуты с цыганами будут?
ответить
Сына
1 0
И время начала поражает, а че не в 5 утра начало?
ответить
Татьяна
0 0
жалко ярмарки уже не те
скажите спасибо Поздеевой
ответить
Саня
0 0
скажите спасибо Поздеевой
А кто это?
ответить
Татьяна
0 0
А кто это?
тетка одна говорливая в администрации работает
ответить
Стас
0 0
Плохо что по районам не проводят такие ярмарки по-чаще. В город ехать, тяжело с продуктами возвращаться.
пользуйтесь такси
ответить
Рома
0 0
Лучше в Метро поеду съезжу там выбора больше
ответить
Оля
0 0
В пятницу - рабочий день. Почему бы не организовать ярмарку в субботу...?
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Дон Хенаро
0 0
В пятницу - рабочий день. Почему бы не организовать ярмарку в субботу...?
Патаму чте.
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