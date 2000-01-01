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Стоимость пачки сигарет вырастет до 220 рублей в 2017 году — СМИ

21 декабря 09:42
2148

Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году. Это связано с повышением акциза на табачную продукцию. Об этом сообщают «Известия».

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1 680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2 123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра МВД Аркадия Гостева.

Данные расчеты МВД подготовило для совещания по регулированию табачной отрасли в комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Отметим, 60 процентов курильщиков в России выбирают недорогие сигареты. В дальнейшем это может привести к росту объемов контрафактной продукции в стране.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Госдума уже одобрила законопроект по увеличению акцизов на все виды табачной продукции. Установленные ранее на 2017 год ставки акцизов было предложено увеличить на 10%, а на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: business16.ru
МВД Минфин акцизы на сигареты повышение стоимости сигарет

Комментарии (36)

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педро
36 14
Давно пора. Курить - здоровью вредить!
ответить
Анонимный пользователь
45 6
Вот, я курю и деньги зарабатываю - могу себе позволить. А шпана будет убивать за сигареты
ответить
321
30 5
Вот, я курю и деньги зарабатываю - могу себе позволить. А шпана будет убивать за сигареты
а пенсионеры, которые всю жизнь курят, что будут делать?
если тока табак выращивать
ответить
Дон Хенаро 35317
53 10
Вот, я курю и деньги зарабатываю - могу себе позволить. А шпана будет убивать за сигареты
Я не курю, но тем не менее я понимаю курильщиков, от данной привычки сложно отказаться,видел как люди пытаются бросить, и снова начинают. Дело то в том что не каждый сможет позволить себе сигареты за такую цену, но и не смогут отказаться от привычки...и будет как в том анекдоте: "Нет, сынок, просто ты станешь меньше есть". Власть уже не знает как залезть в карман населению...
Я не думаю что это забота о здоровье населения...
ответить
доктор Конь
46 1
Подняли цену на водку - стали пить стекломой и боярышник
Поднимут цену на сигареты - тоже придумают что вместо этого курить и будут умирать пачками
ответить
Рассвет
15 1
Много молодежи курить.и сами не ведая, что творят.и рост цен их не удержит.я Славой богу уж как 17 лет не курю.и всем советую бросить пока не поздно!!!
ответить
Марыся
29 4
мало им смертей в Иркутске, очередную удавку не шею закидывают.
ответить
Митрич
3 35
Дон Хенаро:
Я не курю, но тем не менее я понимаю курильщиков, от данной привычки сложно отказаться,видел как люди пытаются бросить, и снова начинают. Дело то в том что не каждый сможет позволить себе сигареты за такую цену, но и не смогут отказаться от привычки...и будет как в том анекдоте: "Нет, сынок, просто ты станешь меньше есть". Власть уже не знает как залезть в карман населению...
Я не думаю что это забота о здоровье населения...
Даун, мля)))
ответить
Дон Хенаро
1 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
321
3 50
Дон Хенаро:
Я не курю, но тем не менее я понимаю курильщиков, от данной привычки сложно отказаться,видел как люди пытаются бросить, и снова начинают. Дело то в том что не каждый сможет позволить себе сигареты за такую цену, но и не смогут отказаться от привычки...и будет как в том анекдоте: "Нет, сынок, просто ты станешь меньше есть". Власть уже не знает как залезть в карман населению...
Я не думаю что это забота о здоровье населения...
дебил
ответить
Такточно
16 0
Даун, мля)))
Митрич, шизофрению на Западе начали лечить марихуаной. Пыхни, может поможет тебе.
ответить
Митрич
2 38
Митрич, шизофрению на Западе начали лечить марихуаной. Пыхни, может поможет тебе.
шизофреник - это ты Андон ))), но тебе трава не поможет )))
ответить
Простой
3 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Тебе в гейопе там заняться нечем ?
ответить
Дон Хенаро
0 1
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный ))
ответить
.
0 0
Данные расчеты МВД подготовило для совещания по регулированию табачной отрасли в комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
.............................
Траекторию полета на Марс тоже мож МВД расчитает?
ответить
Давно прекратил травиться табаком
4 0
Вот, я курю и деньги зарабатываю - могу себе позволить. А шпана будет убивать за сигареты
А, ты бросай курить и голова целее будет и лёгкие
ответить
Русин - Давно прекратил травиться табаком
3 4
Дон Хенаро:
Я не курю, но тем не менее я понимаю курильщиков, от данной привычки сложно отказаться,видел как люди пытаются бросить, и снова начинают. Дело то в том что не каждый сможет позволить себе сигареты за такую цену, но и не смогут отказаться от привычки...и будет как в том анекдоте: "Нет, сынок, просто ты станешь меньше есть". Власть уже не знает как залезть в карман населению...
Я не думаю что это забота о здоровье населения...
Этот гомосек, который во всех темах пишет (в этой тоже), как ему подарили фаллоимитатор и что он его успешно использовал, постоянно высказывается в пользу вреда для населения. Такое впечатление, что это матёрый враг, главной задачей которого нанести максимальный урон русским. Для правильного понимания проблемы сообщаю, что ежегодно из за курения умирает около 400 000 российских граждан. Я сам курил около 10 лет. Сделал несколько попыток бросить, но несколько раз начинал снова. Более 28 лет назад бросил окончательно, о чём совершенно не жалею. Желаю всем соотечественникам здоровья и разума дабы не гробить его самим за свои же деньги. А, за анекдот о том, что в результате повышения стоимости отравы отцы будут морить голодом своих детей, надо хохмачам бить рожу в кровь. Настоящий русский будет сам подыхать, но своё дитя всегда и в первую очередь накормит.
ответить
мимо
5 2
Этот гомосек, который во всех темах пишет (в этой тоже), как ему подарили фаллоимитатор и что он его успешно использовал, постоянно высказывается в пользу вреда для населения. Такое впечатление, что это матёрый враг, главной задачей которого нанести максимальный урон русским. Для правильного понимания проблемы сообщаю, что ежегодно из за курения умирает около 400 000 российских граждан. Я сам курил около 10 лет. Сделал несколько попыток бросить, но несколько раз начинал снова. Более 28 лет назад бросил окончательно, о чём совершенно не жалею. Желаю всем соотечественникам здоровья и разума дабы не гробить его самим за свои же деньги. А, за анекдот о том, что в результате повышения стоимости отравы отцы будут морить голодом своих детей, надо хохмачам бить рожу в кровь. Настоящий русский будет сам подыхать, но своё дитя всегда и в первую очередь накормит.
Вообще то любое животное в природе защищает свое потомство даже ценой своей гибели, так что мимо с настоящими русскими. Для еще более правильного понимания проблемы сообщи сколько ежегодно умирает от автомобильных и пром.выбросов и смогов.
ответить
Иван
2 2
Сигареты дорожают, бенз дорожает, водка дорожает - скоро народ помиру пойдет
ответить
Гена
0 0
Сволочи!
наживаются на никотиновых наркоманах
ответить
Юлька блондинка
0 0
И даже женские тонкие подорожают?
ответить
Лёха
0 0
И даже женские тонкие подорожают?
Да и они тоже. А ты что ли ещё и куришь?
ответить
Лёха
0 0
Скоро за сигареты буду убивать!!! И воровать будут, а за украденную пачку сигарет будут на зону сажать!
ответить
Спортсмен
4 0
Да запретить уже сигареты нужно совсем
ответить
Мент
0 2
за счет табака власть наживается на населении помимо налогов
ответить
Митрич
2 0
за счет табака власть наживается на населении помимо налогов
Вот спасибо, глаза открыли прям
ответить
М.
3 0
Вот, я курю и деньги зарабатываю - могу себе позволить. А шпана будет убивать за сигареты
С вас первого и начнут.
ответить
3 1
Да запретить уже сигареты нужно совсем
Еще надо запретить допинги и банки с протеином.
ответить
4 0
наживаются на никотиновых наркоманах
А также на бензиновых, спиртовых, пищевых и прочих.
ответить
Сергей
2 2
А, ты бросай курить и голова целее будет и лёгкие
Курить бросил, а ума то так и не прибавилось. Тебя шпана прибьёт за двести рублей, ради сигарет, если ты даже не куришь.
ответить
Гала
2 0
мало им смертей в Иркутске, очередную удавку не шею закидывают.
А кто заставляет эту удавку затягивать на собственной шее? Им насильно вливают или сигарету толкают в рот?
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