В посёлке Солнечный волк нападает на местных жителей. От хищника уже пострадали трое мужчин.

На одного из пострадавших зверь напал, когда тот шёл с автобусной остановки. Хищник отгрыз мужчине руку и снял скальп, рассказал VSE42 источник, близкий к ситуации. В тот же день жертвой волка стали ещё два местных жителя. Один из них отделался лёгкими царапинами, у другого покусаны ноги.

В ГУ МВД факт нападения животного на мужчину подтвердили.

«В больницу обратился мужчина с травмами разл степени тяжести. Предварительно, они причинены животным. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, идёт доследственная проверка», — рассказали ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

Опасного зверя завёл некий фермер, рассказали журналистам селяне. По их словам, волк понадобился кузбассовцу для тренировки собак. Однако хищник уже несколько раз сбегал, прогрызая в вольере крышу.

Волка до сих пор не поймали, передаёт издание.