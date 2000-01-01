Декабрь — время позаботиться о новогодних подарках: если не сейчас, то когда? Приятно, когда презент — не пустая безделушка, а действительно полезная и стильная вещь. И если вы не определились, что именно хотите подарить близкому человеку, то проще всего найти место, где есть всё, и сделать выбор там.

Таким местом является компания «Кристофер», где собран полный ассортимент немецкой бытовой техники Kärcher (Керхер). Являясь официальным представителем концерна Kärcher, «Кристофер» считает, что чистота — это дело техники. Причём существует способ наводить эту чистоту без всякого труда, так как техника Kärcher настолько эффективна, что пользоваться ей — одно удовольствие.

Минимойки — на зависть соседям

Минимойке Kärcher будут гарантированно рады мужчины вне зависимости от своего возраста. Главное, чтобы у них был объект для мытья — от велосипеда и садовой мебели до автомобиля или целого здания. Они убедятся, что Том Сойер был прав, и такие занятия, как покраска или мытьё стен могут стать увлекательным занятием — настолько, что соседи будут завидовать.

Выбор минимоек огромен — от компактных мобильных аппаратов размером 40×20×30 сантиметров и весом всего 5 килограммов до крупных машин почти метровой высоты, которые весят десятки килограммов и перемещаются на колёсах. Одни из них приводятся электромотором, другие — бензиновым двигателем, однако принцип действия у них один — устройство подаёт струю воды под высоким давлением. Оно в сорок раз превосходит давление в водопроводе, откуда закачивается вода через садовый шланг.

Выходя из аппарата, вода проходит через сопло малого сечения и образует остронаправленную струю, обладающую мощным очищающим эффектом. В итоге уборка происходит гораздо быстрее и с экономией воды, а сам механизм бесконтактной мойки защищает поверхность от царапин.

Пылеводососы — сквозь огонь, воду и крупный мусор

Зачем тратить время на обычные пылесосы, когда есть куда более интересная техника — пылеводосос? Он способен собирать не только обычную пыль, но и крупный мусор, стекло, жидкости и даже раскалённые угли, выпавшие из печей и каминов, — для этого используется специальный зольный фильтр.

Конечно, в городской квартире собирать битое стекло приходится не часто, но в частном доме, на даче или в мастерской крупного мусора — полным-полно. Пылеводососом можно пылесосить даже газоны, делая их безопасными для детей. Или, наоборот, включить режим выдувания и смести с дорожки опавшие листья.

Даже самая простая модель в семье пылеводососов Kärcher имеет 12-литровый контейнер для мусора, а в самой продвинутой модели этот показатель достигает 30 литров. Аппараты питаются от электрической розетки, являясь, кстати, очень экономичными — они потребляют энергии не больше обычных пылесосов.

Пылесосы с аквафильтром — спасение от аллергии

Обычные пылесосы немалую часть пыли поднимают в воздух, и, как правило, это самая мелкая и всепроникающая пыль. Избежать этой ситуации, особенно вредной и даже опасной для детей и страдающих от аллергии людей поможет пылесос с аквафильтром. Он замечателен тем, что очищает не только пол и мебель, но и воздух в помещении. Немецкий производитель даёт гарантию, что пыль и аллергены будут изъяты из помещения практически на 100%.

Это достигается благодаря уникальной 4-кратой системе фильтрации. В отличие от обычных пылесосов, в который используются фильтр-мешки, пылесосы Kärcher серии DS работают по технологии водной многоступенчатой фильтрации. Она заключается в том, что мощный поток засасываемого воздуха создаёт движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли.

В результате пыль и прочие аллергены связывается с водой и остаётся в водяном фильтре. После этого воздух, пройдя ещё три системы фильтрации, выходит в комнату абсолютно очищенным. В дополнение хозяину пылесоса не придётся вдыхать пыль, очищая фильтр-мешок — ему будет нужно ли вылить из фильтра грязную воду.

Электровеник — простота веника и функциональность пылесоса

Неоценимым подарком станет электровеник — он очень упростит процесс уборки, сохранив немало сил. Эта техника особенно актуальна для женщин:

легко собрав крошки на кухне и шерсть любимой кошки в комнате, электровеник Kärcher оставит хозяйке свободное время, чтобы она могла заняться собой.

Аккумуляторный электровеник удобен для промежуточной уборки, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь веником. Например, быстро собрать рассыпанную муку при готовке или оставленные ребёнком крошки на ковре. Это идеальное решение для быстрой уборки без мешающих проводов и утомительных наклонов.

Электровеник можно без всякой подготовки просто снять с настенного держателя и сразу же начать уборку. Он удобно включается и выключается ногой с помощью переключателя на корпусе. Телескопическая ручка позволяет работать в удобном положении. Устройство весит всего пару килограммов, легко транспортируется и является очень маневрённым в работе, позволяя подметать в самых труднодоступных местах.

Пароочиститель — чистота без химии

В наш век повсеместного присутствия бытовой химии не все знают, что можно качественно и быстро сделать уборку без применения химический веществ. Для этого разработаны пароочистители Kärcher — они способны удалить без разводов и пятен загрязнения с кафеля, сантехники, зеркал, стёкол и даже одежды. Кроме того, они попутно могут освежить комнатные растения, что растопит сердце самой взыскательной хозяйки.

Пароочиститель выглядит как обычный пылесос, им очень легко пользоваться. При этом не нужно никакой предварительной подготовки — необходимо лишь залить в бак воду и приступить к уборке. Аппарат способен подавать пар с разным давлением, скоростью и температурой. Микроскопические молекулы пара проникают в мельчайшие щели и углубления и эффективно отделяют от поверхности частицы грязи.

Одно из главных преимуществ пароочистителей Kärcher — способность уничтожать 99,99% всех бактерий, находящихся на полу, кафельных стенах, сантехнической арматуре и так далее. Водяной пар — прекрасное и экологически чистое средство для борьбы с вредными для здоровья микроорганизмами.

При этом чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязнённых химикатами. Из одного литра воды вырабатывается 1700 литров пара — этого достаточно для тщательной уборки целой квартиры площадью около 60 квадратных метров

И это ещё не всё

Разумеется, это не все примеры первоклассной техники Kärcher. В магазине компании «Кристофер» найдётся множество других полезных, уникальных и доступных устройств — каждый сможет выбрать что-то для себя и своих близких. При необходимости на помощь придут консультанты, в том числе по телефонной связи, также с техникой можно ознакомиться на сайте компании. В магазине постоянно действуют различные акции — например, скидка в 18% в день рождения покупателя.

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