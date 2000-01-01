На улицах Кемерова горожане заметили снегирей и свиристелей. Птицы небольшими стаями прилетают на ягодные деревья.
Горожане отмечают, что пернатые прилетели раньше обычного. Чаще они появляются в Кузбассе в конце января — в феврале. Счастливчики, увидевшие красивых птиц, любуются ими, фотографируют и выкладывают снимки в соцсети.
«Мистер Снегирь почтил Кемерово своим присутствием», — написал кемеровчанин в соцсети «ВКонтакте» и выложил фотографии красногрудого красавца.
«Снегири, синички и ещё какие-то птички с хохолками… в поисках пропитания, клюют ранетки», — подписала своё фото, сделанное на ФПК, кемеровчанка Анастасия В.
Особенно много комплиментов от комментаторов досталось снегирю.
— Какой красивый, яркий)
— Ааа, какой же он клааассный))
— У ДК этих красавцев видела)
— У меня на работе на Советском они каждый день скопом сидят на подоконнике, любуюсь целый день на них.
— Давно не видела их живьем…