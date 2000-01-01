На улицах Кемерова горожане заметили снегирей и свиристелей. Птицы небольшими стаями прилетают на ягодные деревья.

Горожане отмечают, что пернатые прилетели раньше обычного. Чаще они появляются в Кузбассе в конце января — в феврале. Счастливчики, увидевшие красивых птиц, любуются ими, фотографируют и выкладывают снимки в соцсети.

«Мистер Снегирь почтил Кемерово своим присутствием», — написал кемеровчанин в соцсети «ВКонтакте» и выложил фотографии красногрудого красавца.

«Снегири, синички и ещё какие-то птички с хохолками… в поисках пропитания, клюют ранетки», — подписала своё фото, сделанное на ФПК, кемеровчанка Анастасия В.

Особенно много комплиментов от комментаторов досталось снегирю.

— Какой красивый, яркий)

— Ааа, какой же он клааассный))

— У ДК этих красавцев видела)

— У меня на работе на Советском они каждый день скопом сидят на подоконнике, любуюсь целый день на них.

— Давно не видела их живьем…