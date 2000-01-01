Резиденция Деда Мороза появится в Новокузнецке перед Новым Годом в Центральной городской библиотеке имени Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Резиденция будет открыта только в определённые дни и часы, поэтому родителям, желающим организовать личное знакомство и общение своего ребёнка с Дедом Морозом, придётся предварительно записаться на приём. К тому же выяснилось, что общение с главным новогодним героем — не бесплатное.

«Добрый волшебник всегда занят делом: читает в кресле у камина, звонит в небесную канцелярию и требует снега, записывает в Магическую книгу желания юных новокузнечан. А сказочные герои, которые живут в резиденции, готовят незабываемое приключение для вашего ребёнка», — говорится в пресс-релизе городской администрации.

Однако не всё так просто. Выяснилось, что это — коммерческий проект. Посещение резиденции стоит 500 рублей или 150 рублей, если приобрести специальный купон на одном из сайтов.

Само общение с волшебником и его помощниками Хлопушкой и Собачкой будет длиться всего 15 минут. С ребёнком поиграют, попросят рассказать стихотворение или спеть песенку, вручат именное персональное свидетельство о том, что он посетил резиденцию. А если родители принесут с собой подарок, то будет вручён и подарок.