ну-ну...какие громкие слова....ЛУЧШИЙ))))) точнее сказать-очень хороший коллектив самодеятельный один из многих в России. Ну и после вашей математики вопрос-зачем при таком раскладе вам этот ДК Строитель?

Лучший с большой буквы!!! Переехав в мегаполис, моя дочь с легкостью прошла кастинг в крутой коллектив ( 300 человек на 5 мест). СПАСИБО РИТМЫ - ваша школа отличная!!! А про математику... мне уже пофиг, но за Ритмы обидно, лично я отдала в это муниципальное сосущее и не дающее ничего людям 8 лет * 9 месяцев( занятий в году) * 800 рублей = 57 600 ₽ и куда мне интересно они их потратили?!!!!!! Для тех кто не понял этот коллектив кормит и себя и еще содержит ДК. А любимым РИТМам..... девочки уже пора вам самим на себя без муниципалов работать!!! Вы красотки!!! И главное умеете работать с детьми!!! Очень Вас уважаю и скучаем с дочей по Ритмам!!! У вас всё с душой, по домашнему, с пониманием и реально за 3 копейки!!! Творческих побед и свершений!!! Любим Вас!!!!!!!!!!