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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Новокузнецк может лишиться двух дворцов культуры

21 декабря 11:30
2414

В Новокузнецке предложили закрыть дворцы культуры «Строитель» (на Орджоникидзе) и «Горняк» (на Железнодорожной).

Идея прозвучала на публичных слушаниях по бюджету на 2017-й год. Закрытие дворцов якобы сэкономит городской бюджет.

Но глава города Сергей Кузнецов предложение не одобрил, пишет novokuznetsk.su. Вместо этого он предложил найти инвесторов, привести здания в порядок и представить их для бизнеса.

Отметим, идея о закрытии новокузнецких дворцов культуры не в первый раз звучит на публичных слушаниях по бюджету.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://polyn-blog.livejournal.com/
дворец культуры ДК Строитель ДК Горняк

Комментарии (43)

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Колян
45 0
Очередная болтовня Кузнецова и остальных болтунов. Где обещанный свинокомплекс с рабочими местами от директора КЗФ Максимова???? Где обещанный бассейн в Новобайдаевке от Щукина???? Че вы там обещаете как Ленин на броневике!??? Делайте дела! А не умеете и не можете- освободите места!
ответить
Сталин
9 6
там пенсы отдыхают и встречаются в ДК Строители. Кому за 30. Куда им после закрытия идти и с бабульками знакомиться?
ответить
Нина
12 2
Да ДК Строитель на одних шубах, обезьянах, всяких выставках подушек и одеял явно зарабатывает на содержание помещения. А еще если там организовать проведение свадеб, юбилеев, похорон вообще с прибылью будет.
ответить
1
50 3
Вот Кирова 71 и передайте для бизнеса.
Сэкономим на з.пл администрации и заработаем.
ответить
Тоня
5 4
Да ДК Строитель на одних шубах, обезьянах, всяких выставках подушек и одеял явно зарабатывает на содержание помещения. А еще если там организовать проведение свадеб, юбилеев, похорон вообще с прибылью будет.
Ага...и ещё в ДК организовать баню,ЗАГС и ************************** весь спектр услуг, как в городе N...(12 стульев)...))))))))))
ответить
Чижик
5 7
Нафиг они нужны? туда уже никто не ходит. закрывать не надо, но можно либо делать так чтобы народ снова ходил или другое там открывать!
ответить
Венz
20 0
Кузнецова послушать, так он и трамвай со слезами с Металлургов убирать собрался. Только вот слезы крокодильи.
ответить
z
1 0
Кузнецова послушать, так он и трамвай со слезами с Металлургов убирать собрался. Только вот слезы крокодильи.
От "мы вас не держим" опрично-чиговник перешел к угрозамс?
ответить
Алеша
9 0
Да ДК Строитель на одних шубах, обезьянах, всяких выставках подушек и одеял явно зарабатывает на содержание помещения. А еще если там организовать проведение свадеб, юбилеев, похорон вообще с прибылью будет.
Да не ДК зарабатывает, а директор этого дк...при чем бывший. Лучше бы его закрыли, дк привёл в ужасное состояние, и другую структуру пошёл уничтожать(цирк) грустно...
ответить
Дон Хенаро
1 1
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный ))
ответить
да-да
2 0
Да не ДК зарабатывает, а директор этого дк...при чем бывший. Лучше бы его закрыли, дк привёл в ужасное состояние, и другую структуру пошёл уничтожать(цирк) грустно...
А в нашем городе на всех, более-менее, приносящих денежку объектах, кто-то разными способами и путями зарабатывает.
ответить
Павел Фомин
9 1
От "мы вас не держим" опрично-чиговник перешел к угрозамс?
Скорее так: правдами или неправдами, порядочно или не порядочно, до конца сознавая или не сознавая, но гнёт линию по сворачиванию Новокузнецка, превращению его в несколько разрозненных шорских улусов. Некоторые из которых могут исчезнуть вообще.
Это сворачивание идёт уже не первый год, постепенно наращивая темп. Идет атака на промышленные, образовательные, медицинские, образовательные объекты. Отток жителей набирает обороты. Думаю когда то он может стать обвальным.
И всё с сожалением и душевным надломом во взоре.
ответить
Случайно увидела
8 0
Конечно, давайте на культуре экономить, на чем же еще....одни магазы в городе и остались... С каких пор объекты социального и культурного назначения должны приносить доход?
ответить
Берия
2 7
там пенсы отдыхают и встречаются в ДК Строители. Кому за 30. Куда им после закрытия идти и с бабульками знакомиться?
Не кому за 30, а кого за 30!!!
ответить
777
12 4
Что значит не нужен ДК Строитель? Там занимающихся детей огромное количество, танцы несколько направлений, вокал, моделирование, стрельба из лука и т.д. Детей на улицу???
ответить
Олди
3 3
Помню году 91-92-ом мы проходили мимо ДК строителей. Просто зашли внутрь, а там был концерт какой-то метал-группы ))) Чуть не офигел тогда )

Сегодня там запросто можно сделать клубешник с блэкджеком и шлюхаме!
ответить
Ага
4 0
Что значит не нужен ДК Строитель? Там занимающихся детей огромное количество, танцы несколько направлений, вокал, моделирование, стрельба из лука и т.д. Детей на улицу???
Так у некоторых дети в загранке.
ответить
дядя толя
4 9
Что значит не нужен ДК Строитель? Там занимающихся детей огромное количество, танцы несколько направлений, вокал, моделирование, стрельба из лука и т.д. Детей на улицу???
не смеши народ...коллективы....3 калеки занимаются.....сравните его с дк кмк или алюминщиком или дк зсмк-вот это дворцы, а этот так....захолустье, лучше туда детей не водить
ответить
777
10 3
не смеши народ...коллективы....3 калеки занимаются.....сравните его с дк кмк или алюминщиком или дк зсмк-вот это дворцы, а этот так....захолустье, лучше туда детей не водить
А вы вообще если не в курсе, не говорите! Еще раз повторюсь огромное количество детей! Дети участвуют в конкурсах и становятся лауреатами, дипломатами!!! А на праздничных площадках воспитанники местной вокальной студии выступают!
ответить
fff
5 0
Нафиг они нужны? туда уже никто не ходит. закрывать не надо, но можно либо делать так чтобы народ снова ходил или другое там открывать!
Дай-ка, угадаю... Торговые центры?
ответить
**
6 2
не смеши народ...коллективы....3 калеки занимаются.....сравните его с дк кмк или алюминщиком или дк зсмк-вот это дворцы, а этот так....захолустье, лучше туда детей не водить
Насмеялся? После такого смеха всегда горько плачут. Сначала приводят в упадок потом ликвидируют. И до дк кмк с алюминщиком костлявая рука разрухи дотянется. Научись дядя толя за деревьями лес видеть.
ответить
Седой 10048
4 0
найти инвесторов, привести здания в порядок и представить их для бизнеса
------------------------------------------------------------------------------------
Переводим с современного чиновьего на русский.
Найти тех,кто при деньгах и войдет в долю,сделать ремонт и сдать в аренду спекулянтам.
Хорошая такая барыжья затея.
А электорату -культурку в виде флешмобов и выступления мэра на мотоцикле.Вполне достаточно.
ответить
Митрич
3 0
Скорее так: правдами или неправдами, порядочно или не порядочно, до конца сознавая или не сознавая, но гнёт линию по сворачиванию Новокузнецка, превращению его в несколько разрозненных шорских улусов. Некоторые из которых могут исчезнуть вообще.
Это сворачивание идёт уже не первый год, постепенно наращивая темп. Идет атака на промышленные, образовательные, медицинские, образовательные объекты. Отток жителей набирает обороты. Думаю когда то он может стать обвальным.
И всё с сожалением и душевным надломом во взоре.
"Кузя-разрушитель", и этим все сказано....
ответить
Местный
1 0
Скоро будем как в алеппо на помойках и стройках заброшенных играть, а культура и спрот вымирает
ответить
Местный
0 0
"Кузя-разрушитель", и этим все сказано....
временщик
ответить
Люда
0 0
Седой:
найти инвесторов, привести здания в порядок и представить их для бизнеса
------------------------------------------------------------------------------------
Переводим с современного чиновьего на русский.
Найти тех,кто при деньгах и войдет в долю,сделать ремонт и сдать в аренду спекулянтам.
Хорошая такая барыжья затея.
А электорату -культурку в виде флешмобов и выступления мэра на мотоцикле.Вполне достаточно.
В итоге сдлеают очередной ТЦ, которые уже нафиг никому не нужны
ответить
Роман
0 0
Ага...и ещё в ДК организовать баню,ЗАГС и ************************** весь спектр услуг, как в городе N...(12 стульев)...))))))))))
В ДК КМК сделать баню и клуб ночной. А в ДК 19 партсъезда пивнушку открыть)))
ответить
Культурный
0 0
Бизнесу эта культура нафик не нужна, с неё бабки нельзя поиметь
ответить
Культурный
2 2
Бизнесу эта культура нафик не нужна, с неё бабки нельзя поиметь
Это тоже самое, что если бы Кузнецову предложили район находящийся полностью в аварийном состоянии присоединить к Новокузнецку, куда бабок вливать надо а отдачи не будет. Взял бы Сергей Николаевич?
ответить
Рабы мы
8 0
Страна развитого капитализма
ответить
Елена
3 0
Все зависит от администрации и директора данного учреждения.Простой пример: ДМ Юность города Новосибирска несколько лет приходил в упадок,пока не появилась активная,пробивная,креативная дама,которая превратила этот дворец в молодежный центр,где каждый может найти для себя и своих детей занятие по душе.Количество мероприятий и концертов просто удивляет своим разнообразием.Единственный момент-поменять звукаря и вернуть профессионала,который одно время там работал. Министерству культуры НСО респект от жителей Академгородка.
ответить
ААА
3 0
Футбол убили в городе, потихоньку хоккей хоронят, теперь о дворцах культуры заговорили........Скоро будет примерно так : утро выходного дня, молодая семья, дома, мама папа и дети сидят и размышляют....в какой бы торговый центр сходить, пошариться!
P.S. Предложение нашим властям, добивать город до конца уже, в Парке Гагарина построить элитное жильё, вместо цирка забабахать еще одну "Ленту", а на Запсибе в парке Разрез замутить, вдруг там уголь есть!!!!!
ответить
Наталья Николаевна
2 0
Внимание!!!! Простая математика... лучший коллектив России театра танца " Ритм и мы" относится к Дк"Строитель" и ежемесячно мы родители детей кто в нем танцует, сдаем в их администрацию по 800 рублей.... теперь умножаем 800 руб на почти 500 детей = 400 000 руб и это учесть тот факт, что Ритмы занимаются даже не в их здании!!!!!! Косюмы и поездки на конкурсы сами себе оплачиваем!!!!! Почему мы платим такие деньги и для чего это ДК?!!!! И куда и на что они тратят наши средства????!!!!!!!
ответить
Анонимный пользователь
0 0
Внимание!!!! Простая математика... лучший коллектив России театра танца " Ритм и мы" относится к Дк"Строитель" и ежемесячно мы родители детей кто в нем танцует, сдаем в их администрацию по 800 рублей.... теперь умножаем 800 руб на почти 500 детей = 400 000 руб и это учесть тот факт, что Ритмы занимаются даже не в их здании!!!!!! Косюмы и поездки на конкурсы сами себе оплачиваем!!!!! Почему мы платим такие деньги и для чего это ДК?!!!! И куда и на что они тратят наши средства????!!!!!!!
ну-ну...какие громкие слова....ЛУЧШИЙ))))) точнее сказать-очень хороший коллектив самодеятельный один из многих в России. Ну и после вашей математики вопрос-зачем при таком раскладе вам этот ДК Строитель?
ответить
111
11 0
там пенсы отдыхают и встречаются в ДК Строители. Кому за 30. Куда им после закрытия идти и с бабульками знакомиться?
Офигеть))) За 30 - это пенсы? Ты сопли-то вытри и памперс одень, молокосос!
ответить
Наталья Никалаевна
1 0
ну-ну...какие громкие слова....ЛУЧШИЙ))))) точнее сказать-очень хороший коллектив самодеятельный один из многих в России. Ну и после вашей математики вопрос-зачем при таком раскладе вам этот ДК Строитель?
Лучший с большой буквы!!! Переехав в мегаполис, моя дочь с легкостью прошла кастинг в крутой коллектив ( 300 человек на 5 мест). СПАСИБО РИТМЫ - ваша школа отличная!!! А про математику... мне уже пофиг, но за Ритмы обидно, лично я отдала в это муниципальное сосущее и не дающее ничего людям 8 лет * 9 месяцев( занятий в году) * 800 рублей = 57 600 ₽ и куда мне интересно они их потратили?!!!!!! Для тех кто не понял этот коллектив кормит и себя и еще содержит ДК. А любимым РИТМам..... девочки уже пора вам самим на себя без муниципалов работать!!! Вы красотки!!! И главное умеете работать с детьми!!! Очень Вас уважаю и скучаем с дочей по Ритмам!!! У вас всё с душой, по домашнему, с пониманием и реально за 3 копейки!!! Творческих побед и свершений!!! Любим Вас!!!!!!!!!!
ответить
&
0 0
Это тоже самое, что если бы Кузнецову предложили район находящийся полностью в аварийном состоянии присоединить к Новокузнецку, куда бабок вливать надо а отдачи не будет. Взял бы Сергей Николаевич?
Настоящий государственник, крепкий хозяйственник с головой, взял бы. Хапуга и барыга нет.
ответить
&
0 0
Это тоже самое, что если бы Кузнецову предложили район находящийся полностью в аварийном состоянии присоединить к Новокузнецку, куда бабок вливать надо а отдачи не будет. Взял бы Сергей Николаевич?
Настоящий государственник, крепкий хозяйственник с головой, взял бы. Хапуга и барыга нет.
ответить
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