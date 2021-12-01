В Новокузнецке предложили закрыть дворцы культуры «Строитель» (на Орджоникидзе) и «Горняк» (на Железнодорожной).
Идея прозвучала на публичных слушаниях по бюджету на 2017-й год. Закрытие дворцов якобы сэкономит городской бюджет.
Но глава города Сергей Кузнецов предложение не одобрил, пишет novokuznetsk.su. Вместо этого он предложил найти инвесторов, привести здания в порядок и представить их для бизнеса.
Отметим, идея о закрытии новокузнецких дворцов культуры не в первый раз звучит на публичных слушаниях по бюджету.