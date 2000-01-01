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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Что почитать на новогодних каникулах: розыгрыш призов от ВашГород.ру

Сегодня 14:30
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Ура! Каникулы! Этот весёлый «там-там» уже звучит не только в головах истерзанного полугодовыми контрольными детства. Взрослые нет-нет да тоже подмурлыкивают: «Рождество, Рождество, ля-ля-ля-ля-ля». Но что мы будем делать, когда закончится тазик оливье — а вместе с ним все идеи культурно-массовых мероприятий?! Спокойствие! Только спокойствие… Медленно, не делая резких движений, садитесь, а лучше — примите горизонтальное положение под старым добрым пледом, обложившись для уюта подушками-мишками и кошками-детьми-любимыми (что теплее и мягче). Теперь возьмите в руки книжку — ш-ш-ш! Шелест страниц — как сияющая метель пухлых новогодних снежинок, кружащихся за окном. И вы — в самом центре этого захватывающего снеговорота, похожего на поднявшийся в воздух волшебный поезд, в котором Алиса, как известно, путешествовала по Зазеркалью. Следующая остановка — счастье.

ВашГород.ру и сеть книжных магазинов Читай-город сделали подборку тёплых атмосферных книг, с которыми не будет скучно в самые сильные каникулярные морозы.

Также редакция сайта ВашГород.ру запускает новогодний конкурс на лучший комментарий. Для этого вам нужно оставить комментарий о своей любимой книге (написать, какая книга из всех прочитанных вам больше всего запомнилась и указать почему).

Мы определим 3 победителей 28 декабря и подарим им интересные книги: «Пусть идёт снег», «Серебряная метель» и «Круглосуточный книжный мистера Пенумбры», создающие новогоднюю атмосферу:

1) победит тот, чей комментарий наберёт больше всего лайков

2) победитель по версии редакции ВашГород.ру

3) победитель по репостам в нашей группе ВКонтакте

ВНИМАНИЕ!!! Будут учитываться комментарии только от зарегистрированных пользователей.

«Пусть идёт снег»

Весёлая круговерть пятнадцатилетия: дробные удары мгновений — как биение сердца, то неясно тревожащегося, то поющего; все естественные ежеминутные ощущения юности, как непрерывного счастья, ликующе поднимающегося даже из бездонных колодцев непоправимого, мимолётного, ежеминутно-пустякового юного горя. И вдруг от мягкой тишины невиданного снегопада уши заложило, как от давления на надоблачной высоте самолёта. Неожиданный снежный буран в канун Рождества застаёт жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в сугробах, а люди стараются переждать непогоду дома. Но одна юная девушка храбро выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли, даже не догадываясь, что это уже стало первым звеном в целой цепи событий, которые изменят многие жизни. Пусть идёт снег! И кружится романтичная снежная метель, а на бархатно-вздрагивающей черноте тёплых ресниц головокружительно красиво замирают снежинки, и сердце звонко замирает от счастливых поцелуев… В этой атмосферной книге, позволяющей проникнуться теплом Рождества, Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл рассказывают очень милые снежно-нежные истории о любви, происходящие с обыкновенными необыкновенными подростками и, естественно, заканчивающиеся старым добрым сентиментальным хэпи-эндом!

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«Подарок от кота Боба»

Готовьте свои мимиметры — у этой трогательной, но совсем не сопливой истории повышенная пушистость и рыжесть! Она о том, как четверолапая милота по кличке Боб — вот он идёт, переступая мягкими лапками, по сияющей праздничными огоньками Ковент-Гарден в мимишном костюмчике Санта-Лапкуса — научил своего двуногого хозяина Джеймса Боуэна любить Рождество. Нет, уличному музыканту с прилепившимся к нему ярлыком неудачника и наркомана, оно и раньше казалось неплохим времяпрепровождением — в семье отца, где можно было вкусно поесть и побыть в тепле. А потом долгие годы парень даже не замечал, что праздник снова прошёл и что он вообще есть на свете. Но настоящий друг — вместе со своей помощницей прекрасной Бэль — заново подарил Джеймсу все простые и очень важные рождественские чудеса и счастье. И теперь он не покупает наркотики, а откладывает деньги, чтобы заплатить за электричество и газ — потому что ему есть о ком заботиться. И просыпается не на улице, а дома, в тепле, с уютно гудящим котиком, уморительно выпрашивающим ещё парочку «поросят под одеялом». А хотите, чтобы в вашем доме тоже были настоящее Рождество, «золотые лапки», «хрюшки под одеялом» и все подарки, о каких вы мечтали? Бывший уличный кот Боб вас научит!

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«Хроники Нарнии»

Эта книга, стоит её открыть, сразу становится волшебным порталом, откуда можно мгновенно телепортироваться в удивительный мир, существующий совсем рядом — только в иных пространстве и времени. Он наполнен загадочным шёпотом переворачиваемых страниц, зимним солнцем, ласково скользящим по строчкам, тёплым запахом домашних печенюшек из кухни и предвкушением ожидающего тебя чуда — сколько бы лет не было этому «тебе». Просто надеваешь поочерёдно зелёные и жёлтые кольца… И вот ты уже нежно прижимаешься к гриве самого прекрасного солнечного льва Аслана, который создал потрясающий мир, где животные разговаривают, а некоторые так болтают без умолку, честное слово. Там деревья умеют петь и танцевать, а фавны, наяды и кентавры — это обычное дело. Там всё, как в безудержно-крылатых фантазиях детства, свято верящего в самые немыслимые чудеса. Там Добро побеждает Зло, хотя этому Злу не занимать коварства и древних колдовских сил. Там обычные мальчики и девочки учатся дружить, любить и защищать всех, кого любят. Они становятся настоящими королями и королевами… и снова возвращаются домой, потому что нужно спасти смертельно больную маму. Но кто был хоть один день королём или королевой в Нарнии, навсегда останется здесь королевой или королём. Да, кстати, а вдруг домашний любимец Васька тоже родом из волшебной Нарнии и вот-вот заговорит?!

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«Серебряная метель»

Что мы знаем о младенце, появившемся на свет в овечьих яслях? Он был Сыном Бога, а трёх волшебников, которые к нему шли, вела Вифлеемская звезда. Почему мы любим Рождество? Мир, который подарен всем Божьим детям, то есть нам, просто не может не изумлять! Стоит только поднять глаза — в пронзительное звонкое марево: на зимнем небе звёзд не счесть, и пальцы холодны от ветра, и всё хорошее, что во Вселенной есть, не может так остаться… без ответа. И снег, летящий в детское лицо, и сквозь ресницы синее сиянье, и свет от фонаря, дрожащий, как перо, какими пишутся все книги Мирозданья. В доброй атмосферной книге с нежным снежным ангелом на обложке, которую вы откроете в этот волшебный вечер, вошли лучшие повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова. Они, и правда, как серебряная метель, сотканная из сияющих историй-снежинок, тихим мерцанием струящихся на спящую землю. Светлых, радостных, чудесных, а иногда — чуточку грустных… Но немного погрустить — это бывает даже полезно. Это как волшебная встреча со своим прекрасным «я» и изумительным миром, созданным по образу и подобию Любви и Света. Живите, любите, мечтайте, просто радуйтесь этому морозному солнцу, на которое так красиво накинуто бледно-голубое марево покрывала зимы, и… читайте хорошие книжки!

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«Круглосуточный книжный мистера Пенумбры»

Таинственные шорохи страниц, будто идущие из иных измерений, точно отсюда и в бесконечность тянется множество приоткрытых дверей, и за каждой — своя загадка. Да, большие собрания книг всегда искажают пространство и рождают собственное время, обладая большим числом лестниц, этажей и полок, чем это кажется на первый взгляд. В общем, книжный магазин — это идеальное место, которое просто создано для того, чтобы спрятать концы в воду. А на самых дальних и самых пыльных полках мистер Пенумбра хранит книги с вереницей странных символов, в тиснённых золотом переплётах… Если верить Гуглу, их вообще не существует! И эксцентричный владелец ясно даёт понять: не задавай вопросов, а главное — не читай. Но паутина загадок уже оплетает героя. Пара неосторожных фраз, и вот уже все друзья — книжники и программисты из Гугла, знатоки античности и фанаты «Звёздных войн» — пытаются разгадать шифр полувековой давности. В этой увлекательной книге собрано всё: загадочный мир круглосуточного книжного магазина, погружение в пучину современных технологий, щекочущие нервы приключения бунтовщиков, решивших взломать код бессмертия, борьба с древним культом, секретные шифры, тайные двери и невероятно таинственная атмосфера. Ваш внутренний ребёнок будет счастлив! Шифр на обложке светится в темноте! Взломай его!

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«Hygge. Секрет датского счастья»

Мир вокруг по-прежнему, как и в детстве, полон немыслимых чудес. Вот только ручеёк времени и веры становится всё слабее и тоньше, а немыслимые чудеса уплывают, рвутся и тонут, будто бумажные кораблики. У всех одно и то же — сплошной день сурка… и желание отдохнуть друг от друга. А «hygge sig» или просто «hygge» переводится с датского как «счастливы быть вместе». И датчане действительно понимают в этом толк — ведь на родине великого и могучего Ханса Кристиана Андерсена живут люди, которые регулярно занимают первое место в рейтинге ООН по уровню счастья в странах мира. Это целая жизненная философия, прежде всего, воспитания счастливых детей, и все её секреты — простые и удивительные — в этой книге! Как уметь оставлять проблемы где-нибудь за дверью и не устраивать конкурс взаимных упрёков. Как окружать друг друга ежедневной бережной нежностью. Как здесь и сейчас наслаждаться близостью и теплотой, покоем и дружелюбием своих отношений с теми, кого ты любишь. Всё это «hygge» — когда собираются самые близкие люди, просто чтобы побыть рядом, без каких-либо притянутых за уши целей и смыслов. И плевать, что за окном опять раскапризничалась погода — в датской столице Копенгагене даже есть настоящий Институт исследования счастья, который основал автор этой секретной книги!

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«Книга Нового года и Рождества»

Нарядное подарочное издание, празднично-роскошные иллюстрации — закутывайтесь поуютнее в плед и, растягивая удовольствие, как глоточки ароматного глинтвейна, погружайтесь в атмосферу зимнего волшебства! В самую сильную стужу, когда снежинки льдисто сверкают крошечными острыми звёздочками, а сугробы сахарно скрипят под ногами и полозьями санок, когда день короток, как заячий хвостик, а ночь длинна, словно Млечный Путь, наступает время для волшебных подарков и спокойного семейного счастья бесконечных детских вопросов. Кто такой Трескунец и зачем он трещит, гуляя по зачарованному зимой ледяному лесу? А Зимник и Карачун? И кем всё-таки приходится красавица Снегурочка красноносому Деду Морозу — внучкой или дочкой? А кто придумал, в каких нарядах они должны хороводить под ёлочкой? И почему 31 декабря наши предки называли Щедрым вечером или Щедрецом? А что искали в рождественских носочках мальчишки и девчонки, жившие сто лет назад? И как праздновали Новый год советские дети и взрослые? Все секреты и тайны любимых праздников и их главных героев со всего мира собраны в этой книге — вместе с настроением настоящих Нового года и Рождества и двенадцатью милыми, снежно-весёлыми, счастливыми новогодне-рождественскими сказками всех времён и народов!

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Источник: ВашГород.ру
Источник фото: www.chitai-gorod.ru
книги Новый год Читай-город

Комментарии (18)

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Димон
7 10
Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 25 копеек за 1 литр. Новые ценники появились, на АЗС "Газпромнефть". С Новым годом россияне !
ответить
Иван
1 1
Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 25 копеек за 1 литр. Новые ценники появились, на АЗС "Газпромнефть". С Новым годом россияне !
Вчера об этом ВГ уже писал
ответить
Димон
6 2
Вчера об этом ВГ уже писал
Торопятся олигархи сверхприбыль заработать, нефть дешевле минералки они все цены поднимают, хотят совсем экономику остановить?
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Шпили-вилли 5049
6 6
спрос рождает предложение. никто не заставляет покупать бенз и ездить на машинах. Пользуйтесь общественным транспортом. Полгода в давке постоять в мощной всем и глядишь цены на бенз пойдут вниз
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Я
0 1

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Оксана И. 911
4 6
Новогодние каникулы это то время, когда хочется прочитать книги которые оставят действительно приятное впечатление после себя. И сегодня я расскажу именно о таких книгах.
Жанр роман.
Ульяна Соболева «Пусть меня осудят».
Такой жанр читаю редко, в основном под лирическое настроение, но это лучший роман современного автора, который я прочитала. Никаких шаблонов, границ, рамок, ничего розового, воздушного и наивного. Эта книга содрала себя все: остросюжетную историю, внутренние переживания и конечно чувства главных героев. И почти каждая читательница найдет, что то в себе от черт главной героини. Не тратте время на прочтение этого отзыва….. тратьте его на действительно интересное и по своему гениальное произведение…. О нас простых и абсолютно не глянцевых женщин.
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Оксана И. 911
3 2
Жанр фентези.
Надежда Кузьмина «Попала»
Хорошая книга, что бы познакомится с автором и ее действительно незаурядными профессорскими познаниями. Все ее произведения это одни из лучших книг в этом жанре. Главные героини не эфемерные девушки если уж попали в другой мир, то не с помощью заклинаний выучивают новый язык или каким то другим волшебным способом, а только своим упорным трудом и желанием выжить в новом мире. Ну а том, что благодаря тому, что Надежда не многостаночник, каждую книгу пишет долго и вдумчиво, в этом произведении узнаешь очень много интересного из химии, физики биологии и других естественных наук, которые тебе пригодятся если ты попал в другой мир. Так и тянет открыть учебник… и снова сесть за парту.
Откройте для себя книгу «Попала» и после прочтения этого произведения Вам точно захочется прочитать другие произведения автора.
Мы вот ее книги читаем всей семьей и хотя бы раз в год хотя бы по одной серии из циклов перечитываем. Так что с нетерпением ждем новых произведений данного автора.
ответить
Оксана И. 911
3 2
Виктор Пелевин Generation «П»

Это книга для тех кто хочет над произведением подумать, проанализировать, вспомнить, а может бы даже задумается о том, что происходит вокруг. Хорошая книга что бы проветрить мозги, выкинуть лишний мусор и начать систематизировать , воспринимать мир по другому, смотреть с разных сторон и доверять своим чувствам. Книга в чем-то простая, в чем-то сложная, но интересная. Автор мыслит глобально и показывает нашу жизнь с такого ракурса, к которой ее не показывает почти никто в мире глобального Потребления.
ответить
Валера
0 0
Оксана И.:
Виктор Пелевин Generation «П»

Это книга для тех кто хочет над произведением подумать, проанализировать, вспомнить, а может бы даже задумается о том, что происходит вокруг. Хорошая книга что бы проветрить мозги, выкинуть лишний мусор и начать систематизировать , воспринимать мир по другому, смотреть с разных сторон и доверять своим чувствам. Книга в чем-то простая, в чем-то сложная, но интересная. Автор мыслит глобально и показывает нашу жизнь с такого ракурса, к которой ее не показывает почти никто в мире глобального Потребления.
О да! помню прочитал Generation П в 11-м классе взахлёб! с тех пор обожаю Пелевина
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Юлия
0 0
А комментарий про любимую книгу сдесь писать или в контакте?
ответить
Сеня
4 0
Предлагаю мастер и Маргариту ещё раз прочитать. По моему лучше всяких Гарри Поттеров
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Дон Хенаро
1 1
Не знаю,лучше всего унесенные ветром.
ответить
ВашГород.ру
0 0
Предлагаю мастер и Маргариту ещё раз прочитать. По моему лучше всяких Гарри Поттеров
Комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей. Иначе, как мы сможем с вами связаться?)
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ВашГород.ру
1 0
А комментарий про любимую книгу сдесь писать или в контакте?
Комментарии необходимо оставлять здесь. Также призывайте своих друзей и знакомых голосовать и ставить вам лайки за комментарии.
Но! Обязательно зарегистрироваться (вы можете написать комментарий под никнеймом, но при регистрации нужно указать действующую электронную почту)
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Straifi 2
2 0
Одна из по-настоящему любимых для меня книг, которую могу перечитывать бесконечно, это "Собор парижской Богоматери" Виктора Гюго. Эта книга заставляет полностью забыть обо всем на свете и погрузиться в невероятную атмосферу старого Парижа, переживающего смену эпох. Персонажи книги такие яркие и разные, у каждого своя история, и каждый из них занимает особое место в сердце. Это история о любви и жестокости, которая никого не оставит равнодушным.
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Мельница 7
4 0
Отзыв о книге Харпер Ли "Убить пересмешника"

"Я бы предпочел, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнешь бить птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно, но помни: убить пересмешника большой грех. Пересмешник – самая безобидная птица, он только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах, они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить пересмешника – грех".

Потрясающе мудрая и взрослая книга, в которой детским языком описывается, что хорошо, а что плохо. Почему к людям с иным цветом кожи относятся по-иному? Почему библия в руках некоторых людей страшнее, чем оружие? Ответы на эти вопросы можно найти в "Убить пересмешника". И понять, в конце концов, кого именно под безобидной певчей птичкой имела в виду Харпер Ли, что нужно сделать, чтобы понять, почему кто-то плохо к тебе относится, и почему браться за дело, когда уже заранее знаешь, что ничего не выйдет , требует огромного мужества.

Адвокат и отец двух детей Аттикус - нравственный идеал 1930х годов; его терпению, стойкости и мудрости многим стоит поучиться. Особенно впечатляют моменты, когда он сам, получив плевок в лицо, спокойно оттирает его платком и уходит. Объяснив позже детям и Кэлпурнии, что "видимо, Боб просто не мог иначе. Такой уж он человек. Он не виноват."

Пожалуй, это персонаж, который больше всего впечатлил и вдохновил меня, за исключением Артура "Страшилы" Рэдли, безобидного затворника, радовавшегося своей некоей "дружбой" с детьми Аттикуса.

Книга напоминает, что есть добро и настоящие человеческие взаимоотношения. Поэтому от нее очень тепло на душе.

Всем советую.
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Танечка 6
6 0
“Пятьдесят оттенков серого", Э.Джеймс (18+)
О да, эту книгу или обожают, или люто ненавидят. Начитавшись отзывов на тему “куда катится мир, как ЭТО стало бестселлером?!”, решила не тратить на нее время. Но потом, по совету подруги - далекой от высокой литературы, но моего главного авторитета по части счастливой семейной жизни - всё-таки взялась за “Пятьдесят оттенков…”.
Понравилось.
Почему? Этот роман с привкусом, который дают первые серьезные отношения и большая любовь. Роман о мужчине, который знает, как разбудить женскую сексуальность. Но не знает, как залечить раны, полученные в глубоком детстве. (Сложности перевода, я бы читала название как “Пятьдесят оттенков мистера Грея”). Еще это роман о девушки, которая ради любви и под воздействием любви учится быть мудрой женщиной. Да, да, расстрою, эта книга все-таки больше о любви, нежели о сексе или дорогой жизни. (Хотя в хорошей книге, как в зеркале, каждый видит себя).
Чего вы не найдете в этой книге:
- Никакого садо мазо. Хотя те, кто не читал текст, упорно его там видят. Максимум расширите свои знания в области соответствующих “игрушек”. Но герои все больше их перебирают, чем используют.
- Богатого языка и ярких описаний. Увы. Язык романа беден. Ну или лаконичен и прост в восприятии. Тут тоже каждому свое.
- Неожиданного финала (у трилогии). Все предсказуемо и красиво. Для любителей хэппи энда.
Вывод. Рекомендую почитать на каникулах в качестве романа-афродизиака. Может, яркого литературного… удовольствия вы и не получите. Но желание порадовать партнера и разнообразить вечера появится. Проверено.
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*
0 0
Оксана И.:
Жанр фентези.
Надежда Кузьмина «Попала»
Хорошая книга, что бы познакомится с автором и ее действительно незаурядными профессорскими познаниями. Все ее произведения это одни из лучших книг в этом жанре. Главные героини не эфемерные девушки если уж попали в другой мир, то не с помощью заклинаний выучивают новый язык или каким то другим волшебным способом, а только своим упорным трудом и желанием выжить в новом мире. Ну а том, что благодаря тому, что Надежда не многостаночник, каждую книгу пишет долго и вдумчиво, в этом произведении узнаешь очень много интересного из химии, физики биологии и других естественных наук, которые тебе пригодятся если ты попал в другой мир. Так и тянет открыть учебник… и снова сесть за парту.
Откройте для себя книгу «Попала» и после прочтения этого произведения Вам точно захочется прочитать другие произведения автора.
Мы вот ее книги читаем всей семьей и хотя бы раз в год хотя бы по одной серии из циклов перечитываем. Так что с нетерпением ждем новых произведений данного автора.
«Попала», «Пусть меня осудят». Это вам свыше намекают куда вы движетесь и чем может закончиться если не одуматься.
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