Ура! Каникулы! Этот весёлый «там-там» уже звучит не только в головах истерзанного полугодовыми контрольными детства. Взрослые нет-нет да тоже подмурлыкивают: «Рождество, Рождество, ля-ля-ля-ля-ля». Но что мы будем делать, когда закончится тазик оливье — а вместе с ним все идеи культурно-массовых мероприятий?! Спокойствие! Только спокойствие… Медленно, не делая резких движений, садитесь, а лучше — примите горизонтальное положение под старым добрым пледом, обложившись для уюта подушками-мишками и кошками-детьми-любимыми (что теплее и мягче). Теперь возьмите в руки книжку — ш-ш-ш! Шелест страниц — как сияющая метель пухлых новогодних снежинок, кружащихся за окном. И вы — в самом центре этого захватывающего снеговорота, похожего на поднявшийся в воздух волшебный поезд, в котором Алиса, как известно, путешествовала по Зазеркалью. Следующая остановка — счастье.

ВашГород.ру и сеть книжных магазинов Читай-город сделали подборку тёплых атмосферных книг, с которыми не будет скучно в самые сильные каникулярные морозы.

Также редакция сайта ВашГород.ру запускает новогодний конкурс на лучший комментарий. Для этого вам нужно оставить комментарий о своей любимой книге (написать, какая книга из всех прочитанных вам больше всего запомнилась и указать почему).

Мы определим 3 победителей 28 декабря и подарим им интересные книги: «Пусть идёт снег», «Серебряная метель» и «Круглосуточный книжный мистера Пенумбры», создающие новогоднюю атмосферу:

1) победит тот, чей комментарий наберёт больше всего лайков

2) победитель по версии редакции ВашГород.ру

3) победитель по репостам в нашей группе ВКонтакте

ВНИМАНИЕ!!! Будут учитываться комментарии только от зарегистрированных пользователей.

«Пусть идёт снег»

Весёлая круговерть пятнадцатилетия: дробные удары мгновений — как биение сердца, то неясно тревожащегося, то поющего; все естественные ежеминутные ощущения юности, как непрерывного счастья, ликующе поднимающегося даже из бездонных колодцев непоправимого, мимолётного, ежеминутно-пустякового юного горя. И вдруг от мягкой тишины невиданного снегопада уши заложило, как от давления на надоблачной высоте самолёта. Неожиданный снежный буран в канун Рождества застаёт жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в сугробах, а люди стараются переждать непогоду дома. Но одна юная девушка храбро выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли, даже не догадываясь, что это уже стало первым звеном в целой цепи событий, которые изменят многие жизни. Пусть идёт снег! И кружится романтичная снежная метель, а на бархатно-вздрагивающей черноте тёплых ресниц головокружительно красиво замирают снежинки, и сердце звонко замирает от счастливых поцелуев… В этой атмосферной книге, позволяющей проникнуться теплом Рождества, Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл рассказывают очень милые снежно-нежные истории о любви, происходящие с обыкновенными необыкновенными подростками и, естественно, заканчивающиеся старым добрым сентиментальным хэпи-эндом!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Подарок от кота Боба»

Готовьте свои мимиметры — у этой трогательной, но совсем не сопливой истории повышенная пушистость и рыжесть! Она о том, как четверолапая милота по кличке Боб — вот он идёт, переступая мягкими лапками, по сияющей праздничными огоньками Ковент-Гарден в мимишном костюмчике Санта-Лапкуса — научил своего двуногого хозяина Джеймса Боуэна любить Рождество. Нет, уличному музыканту с прилепившимся к нему ярлыком неудачника и наркомана, оно и раньше казалось неплохим времяпрепровождением — в семье отца, где можно было вкусно поесть и побыть в тепле. А потом долгие годы парень даже не замечал, что праздник снова прошёл и что он вообще есть на свете. Но настоящий друг — вместе со своей помощницей прекрасной Бэль — заново подарил Джеймсу все простые и очень важные рождественские чудеса и счастье. И теперь он не покупает наркотики, а откладывает деньги, чтобы заплатить за электричество и газ — потому что ему есть о ком заботиться. И просыпается не на улице, а дома, в тепле, с уютно гудящим котиком, уморительно выпрашивающим ещё парочку «поросят под одеялом». А хотите, чтобы в вашем доме тоже были настоящее Рождество, «золотые лапки», «хрюшки под одеялом» и все подарки, о каких вы мечтали? Бывший уличный кот Боб вас научит!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Хроники Нарнии»

Эта книга, стоит её открыть, сразу становится волшебным порталом, откуда можно мгновенно телепортироваться в удивительный мир, существующий совсем рядом — только в иных пространстве и времени. Он наполнен загадочным шёпотом переворачиваемых страниц, зимним солнцем, ласково скользящим по строчкам, тёплым запахом домашних печенюшек из кухни и предвкушением ожидающего тебя чуда — сколько бы лет не было этому «тебе». Просто надеваешь поочерёдно зелёные и жёлтые кольца… И вот ты уже нежно прижимаешься к гриве самого прекрасного солнечного льва Аслана, который создал потрясающий мир, где животные разговаривают, а некоторые так болтают без умолку, честное слово. Там деревья умеют петь и танцевать, а фавны, наяды и кентавры — это обычное дело. Там всё, как в безудержно-крылатых фантазиях детства, свято верящего в самые немыслимые чудеса. Там Добро побеждает Зло, хотя этому Злу не занимать коварства и древних колдовских сил. Там обычные мальчики и девочки учатся дружить, любить и защищать всех, кого любят. Они становятся настоящими королями и королевами… и снова возвращаются домой, потому что нужно спасти смертельно больную маму. Но кто был хоть один день королём или королевой в Нарнии, навсегда останется здесь королевой или королём. Да, кстати, а вдруг домашний любимец Васька тоже родом из волшебной Нарнии и вот-вот заговорит?!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Серебряная метель»

Что мы знаем о младенце, появившемся на свет в овечьих яслях? Он был Сыном Бога, а трёх волшебников, которые к нему шли, вела Вифлеемская звезда. Почему мы любим Рождество? Мир, который подарен всем Божьим детям, то есть нам, просто не может не изумлять! Стоит только поднять глаза — в пронзительное звонкое марево: на зимнем небе звёзд не счесть, и пальцы холодны от ветра, и всё хорошее, что во Вселенной есть, не может так остаться… без ответа. И снег, летящий в детское лицо, и сквозь ресницы синее сиянье, и свет от фонаря, дрожащий, как перо, какими пишутся все книги Мирозданья. В доброй атмосферной книге с нежным снежным ангелом на обложке, которую вы откроете в этот волшебный вечер, вошли лучшие повести, стихи и рассказы русских и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества Христова. Они, и правда, как серебряная метель, сотканная из сияющих историй-снежинок, тихим мерцанием струящихся на спящую землю. Светлых, радостных, чудесных, а иногда — чуточку грустных… Но немного погрустить — это бывает даже полезно. Это как волшебная встреча со своим прекрасным «я» и изумительным миром, созданным по образу и подобию Любви и Света. Живите, любите, мечтайте, просто радуйтесь этому морозному солнцу, на которое так красиво накинуто бледно-голубое марево покрывала зимы, и… читайте хорошие книжки!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Круглосуточный книжный мистера Пенумбры»

Таинственные шорохи страниц, будто идущие из иных измерений, точно отсюда и в бесконечность тянется множество приоткрытых дверей, и за каждой — своя загадка. Да, большие собрания книг всегда искажают пространство и рождают собственное время, обладая большим числом лестниц, этажей и полок, чем это кажется на первый взгляд. В общем, книжный магазин — это идеальное место, которое просто создано для того, чтобы спрятать концы в воду. А на самых дальних и самых пыльных полках мистер Пенумбра хранит книги с вереницей странных символов, в тиснённых золотом переплётах… Если верить Гуглу, их вообще не существует! И эксцентричный владелец ясно даёт понять: не задавай вопросов, а главное — не читай. Но паутина загадок уже оплетает героя. Пара неосторожных фраз, и вот уже все друзья — книжники и программисты из Гугла, знатоки античности и фанаты «Звёздных войн» — пытаются разгадать шифр полувековой давности. В этой увлекательной книге собрано всё: загадочный мир круглосуточного книжного магазина, погружение в пучину современных технологий, щекочущие нервы приключения бунтовщиков, решивших взломать код бессмертия, борьба с древним культом, секретные шифры, тайные двери и невероятно таинственная атмосфера. Ваш внутренний ребёнок будет счастлив! Шифр на обложке светится в темноте! Взломай его!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Hygge. Секрет датского счастья»

Мир вокруг по-прежнему, как и в детстве, полон немыслимых чудес. Вот только ручеёк времени и веры становится всё слабее и тоньше, а немыслимые чудеса уплывают, рвутся и тонут, будто бумажные кораблики. У всех одно и то же — сплошной день сурка… и желание отдохнуть друг от друга. А «hygge sig» или просто «hygge» переводится с датского как «счастливы быть вместе». И датчане действительно понимают в этом толк — ведь на родине великого и могучего Ханса Кристиана Андерсена живут люди, которые регулярно занимают первое место в рейтинге ООН по уровню счастья в странах мира. Это целая жизненная философия, прежде всего, воспитания счастливых детей, и все её секреты — простые и удивительные — в этой книге! Как уметь оставлять проблемы где-нибудь за дверью и не устраивать конкурс взаимных упрёков. Как окружать друг друга ежедневной бережной нежностью. Как здесь и сейчас наслаждаться близостью и теплотой, покоем и дружелюбием своих отношений с теми, кого ты любишь. Всё это «hygge» — когда собираются самые близкие люди, просто чтобы побыть рядом, без каких-либо притянутых за уши целей и смыслов. И плевать, что за окном опять раскапризничалась погода — в датской столице Копенгагене даже есть настоящий Институт исследования счастья, который основал автор этой секретной книги!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru

«Книга Нового года и Рождества»

Нарядное подарочное издание, празднично-роскошные иллюстрации — закутывайтесь поуютнее в плед и, растягивая удовольствие, как глоточки ароматного глинтвейна, погружайтесь в атмосферу зимнего волшебства! В самую сильную стужу, когда снежинки льдисто сверкают крошечными острыми звёздочками, а сугробы сахарно скрипят под ногами и полозьями санок, когда день короток, как заячий хвостик, а ночь длинна, словно Млечный Путь, наступает время для волшебных подарков и спокойного семейного счастья бесконечных детских вопросов. Кто такой Трескунец и зачем он трещит, гуляя по зачарованному зимой ледяному лесу? А Зимник и Карачун? И кем всё-таки приходится красавица Снегурочка красноносому Деду Морозу — внучкой или дочкой? А кто придумал, в каких нарядах они должны хороводить под ёлочкой? И почему 31 декабря наши предки называли Щедрым вечером или Щедрецом? А что искали в рождественских носочках мальчишки и девчонки, жившие сто лет назад? И как праздновали Новый год советские дети и взрослые? Все секреты и тайны любимых праздников и их главных героев со всего мира собраны в этой книге — вместе с настроением настоящих Нового года и Рождества и двенадцатью милыми, снежно-весёлыми, счастливыми новогодне-рождественскими сказками всех времён и народов!

Купить книгу в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru