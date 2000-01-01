ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Сегодня в редакцию сайта поступил предновогодний вопрос от читательницы.

«Я очень люблю ходить по магазинам, выбирать подарки. Но в последнее время везде пишут, что люди предпочитают на Новый год получить деньги, а не подарки. Как вы считаете, что лучше дарить? Относительно небольшую сумму, но деньгами или подарок, купленный на те же деньги, но выбранный с душой?»

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