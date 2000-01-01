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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Что лучше дарить на Новый год: деньги или подарок? — вопрос дня

21 декабря 11:55
808

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Сегодня в редакцию сайта поступил предновогодний вопрос от читательницы.

«Я очень люблю ходить по магазинам, выбирать подарки. Но в последнее время везде пишут, что люди предпочитают на Новый год получить деньги, а не подарки. Как вы считаете, что лучше дарить? Относительно небольшую сумму, но деньгами или подарок, купленный на те же деньги, но выбранный с душой?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
подарок вопрос дня

Комментарии (21)

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Дон Хенаро
1 3

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Зайка
7 2
Деньги - это без души...лучше узнайте, что человеку надо и купите!
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моё мнение
3 0
Что значит "подарок, выбранный с душой"?
Вы на свою душу равняетесь? А душа-то у всех разная. Понятно, что выбор подарка от близкого человека практически всегда идёт от души. Но! Если Вы точно знаете, что эта вещь необходима, то, я думаю, подарок доставит радость тому, кому он будет подарен.
А если это будет безделушка какая-нибудь для вида или по принципу "Дарёному коню в зубы не смотрят", то кроме досады ничего этот подарок не принесёт.
Опять же, какая цена вопроса ... если мелочь, то лучше вкусный подарок, а не бесполезный сувенирчик, а если приличная сумма, то ..... это обычно бывает между совсем уж близкими людьми, поэтому можно и деньги подарить - сами разберутся что к чему.

Однако это только моё мнение.
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Дед Мороз
2 0
Деньги - это без души...лучше узнайте, что человеку надо и купите!
Что желает зайка ?
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молодая пенсионерка
9 0
Деньги - это без души...лучше узнайте, что человеку надо и купите!
Как это без души? Я уже человек в возрасте, у моего сына - молодая семья, денег лишних нет. И когда я ему на День рождения подарила 6 т.р. (больше не могу, не олигарх), то я видела, как он обрадовался и этому.
Я думаю, что если бы я ему что-нибудь подарила, выбрав с душой, но не угадав с подарком, то вряд ли бы он радовался так же.
Они пару тысяч добавили и купили себе мультиварку, которую давно хотели.
Довольны они, довольна и я ...
Так что, всё индивидуально ... и душа тут ни при чём.
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321
3 0
если не знаете совершенно точно, что нужно подарить, то лучше деньгами
дарить ненужные вещи тоже не очень-то душевно
ответить
ага
4 0
Что желает зайка ?
Несмотря на Ваш шутливый тон, Вы правы.
Именно "ЧТО ЖЕЛАЕТ" должно ставиться на первое место при выборе подарка, ну если конечно это не дежурный подарок, а с душой.
Потому что, надо точно знать, что человек, которому он предназначен, будет рад.
ответить
Зайка
2 5
если не знаете совершенно точно, что нужно подарить, то лучше деньгами
дарить ненужные вещи тоже не очень-то душевно
Носки и пена для бритья -лучший подарок !
ответить
ага
4 0
Деньги - это без души...лучше узнайте, что человеку надо и купите!
А как узнать-то? Подойти и спросить: что ты хочешь, чтобы я тебе подарил(а)?
ответить
Читатель
1 0
Что желает зайка ?
"Зайка " желает побольше "капусты" на ее содержание.. А то "морковку" негде будет использовать
ответить
Читатель
3 0
Носки и пена для бритья -лучший подарок !
Не путай. Эти подарки на 23 февраля ,а не на Новый год
ответить
Димон
9 0
"Зайка " желает побольше "капусты" на ее содержание.. А то "морковку" негде будет использовать
Сколько капусты уходит на Зайку, и все из-за морковки, так что дороже обходится Зайка или морковка ?
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321
0 0
А как узнать-то? Подойти и спросить: что ты хочешь, чтобы я тебе подарил(а)?
ну да
а что в этом такого?
ответить
321
0 0
А как узнать-то? Подойти и спросить: что ты хочешь, чтобы я тебе подарил(а)?
можно еще очень внимательно слушать и запоминать
обычно люди в разговоре упоминают о том, что им хочется и нравится
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Хапаразигастус
3 2
Деньги - это не подарок, а уход от ответственности за выбор подарка.
Подарок - это не сиюминутное решение, прощупывать почву нужно задолго до даты вручения. Если совсем без идей - спросить человека, что ему нужно. Хоть и заказанная, но всё равно вещь будет вызывать теплые чувства у человека, если конечно вы ему не безразличны. С деньгами это невозможно, тут только практическая выгода, без чувств.
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z
1 0
Деньги - это без души...лучше узнайте, что человеку надо и купите!
Да, купите человеку деньги.
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хожу-брожу
0 0
Подарить что самому не треба, а если останутся недовольны пристыдите их пословицей про зубы и коня.
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*
5 0
Я люблю получать подарки. Пусть даже это будет ненужная мне вещь, я знаю, что человек думал обо мне, старался, а внимание это самое главное.
ответить
321
0 0
Я люблю получать подарки. Пусть даже это будет ненужная мне вещь, я знаю, что человек думал обо мне, старался, а внимание это самое главное.
если это не нужная вам вещь, то не очень-то человек старался - как минимум не учел потребностей или не потрудился их узнать
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Дон Хенаро
0 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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*
0 0
если это не нужная вам вещь, то не очень-то человек старался - как минимум не учел потребностей или не потрудился их узнать
Я сама не всегда знаю, что бы хотела получить, учитывая финансовые возможности дарящего... И все-таки я считаю, что человек старался, просто не всегда удается угадать, ведь выбираешь подарок, основываясь на предположениях. По подарку в любом случае видно, старался человек угодить или нет. Спрашивать не люблю и не люблю, когда меня спрашивают, что подарить. Пусть подарок будет на вкус дарящего, я не обижусь.
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