В Новоильинском районе Новокузнецка столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Косыгина в районе гипермаркета «Лента».

«Я ехал по Мира в сторону Ленты. Она от Ленты сворачивала на Косыгина. У меня горел зеленый и у нее, но у нее стрелка на светофоре не горела. Она получается поворачивать стала передо мной на негоревшую стрелку светофора. И бац… Печалька», — сообщил журналистам ВашГород.ру водитель «Тойоты Платц».

Как отмечают водители, у этого участка давно сложилась дурная слава. Здесь ДТП происходят регулярно. «То машина в столб въедет, то две одинокие души друг друга найдут. После того, как на этом месте поставили светофор ситуация выправилась, но, видимо, не совсем», — сообщил житель Новоильинки.