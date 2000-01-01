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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

На печально известном месте произошло ДТП

21 декабря 12:49
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В Новоильинском районе Новокузнецка столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Косыгина в районе гипермаркета «Лента».

«Я ехал по Мира в сторону Ленты. Она от Ленты сворачивала на Косыгина. У меня горел зеленый и у нее, но у нее стрелка на светофоре не горела. Она получается поворачивать стала передо мной на негоревшую стрелку светофора. И бац… Печалька», — сообщил журналистам ВашГород.ру водитель «Тойоты Платц».

Как отмечают водители, у этого участка давно сложилась дурная слава. Здесь ДТП происходят регулярно. «То машина в столб въедет, то две одинокие души друг друга найдут. После того, как на этом месте поставили светофор ситуация выправилась, но, видимо, не совсем», — сообщил житель Новоильинки.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатель ВашГород.ру
дтп Новоильинский район улица Косыгина проспект Мира

Комментарии (4)

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Светлана
4 2
Было бы логично, чтобы стрелка горела красным, когда ехать нельзя и зеленым, когда можно. Некоторые водители, причем как женщины, так и мужчины, просто не видят, особенно в темноте, что к светофору приделана еще какая то хрень, которая и показывает эту стрелку.
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Юлия
1 0
Было бы логично, чтобы стрелка горела красным, когда ехать нельзя и зеленым, когда можно. Некоторые водители, причем как женщины, так и мужчины, просто не видят, особенно в темноте, что к светофору приделана еще какая то хрень, которая и показывает эту стрелку.
Как можно не увидить дополнительную секцию в светлое время суток ? Извините , это уже совсем тупость. В темное время суток этот светофор работает в режиме моргающего оранжевого сигнала.
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я
1 1
Было бы логично, чтобы стрелка горела красным, когда ехать нельзя и зеленым, когда можно. Некоторые водители, причем как женщины, так и мужчины, просто не видят, особенно в темноте, что к светофору приделана еще какая то хрень, которая и показывает эту стрелку.
Что за хрень вы говорите
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Владимир
0 0
Было бы логично, чтобы стрелка горела красным, когда ехать нельзя и зеленым, когда можно. Некоторые водители, причем как женщины, так и мужчины, просто не видят, особенно в темноте, что к светофору приделана еще какая то хрень, которая и показывает эту стрелку.
На этом участке выезд от Ленты является второстепенным участком дороги, есть треугольник перед перекрестком, плюс при повороте от ленты на косыгина действует помеха справа, ну и стрелка на сфетофоре.
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