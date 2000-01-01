Накануне, 20 декабря, на трассе Кемерово-Мариинск произошла авария с участием 4-х машин. Это случилось в районе села Дмитриевка. В результате погиб один человек, сообщает novokuznetsk.su.

Предварительно, виновник аварии, водитель «Киа Бонго», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Газель». Затем в отечественную машину въехали «Хонда» и «ВАЗ 2109», от чего у «Газели» загорелся бензобак.

Водитель грузовика, 46-летний красноярец, погиб на месте. Находившийся за рулём «Киа» 39-летний новосибирец находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии, сообщили в областном ГУ МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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