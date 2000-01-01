В сети распространяется информация о том, что якобы США стоят за убийством посла в Турции. Однако в Госдепартаменте заявили, что любое упоминание о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова является «смешным». Об этом сообщает РБК.

«Госсекретарь в ходе разговора с министром иностранных дел Турции выразил озабоченность в связи с исходящей от Турции риторикой, касающейся причастности Америки или поддержки, негласной или какой-либо другой, этого ужасного убийства… из-за присутствия в США Фетхуллаха Гюлена», — сказал Кирби.

Как сообщал «Коммерсантъ», турецкие спецслужбы разыскивают двух предполагаемых сообщников убийцы посла, а также выясняют, не поддерживал ли он контакты с живущим в США опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Отметим, погибший российский посол Андрей Карлов был убит во время открытия фотовыставки в Анкаре. Преступником оказался турецкий полицейский. Нападавший застрелил российского посла, а также ранил ещё несколько людей. Ответным огнём он был уничтожен прибывшими на место трагедии силовиками. Накануне состоялось прощание с погибшим.