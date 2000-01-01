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США могут быть причастны к убийству российского посла в Турции — СМИ

21 декабря 13:23
13584

В сети распространяется информация о том, что якобы США стоят за убийством посла в Турции. Однако в Госдепартаменте заявили, что любое упоминание о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова является «смешным». Об этом сообщает РБК.

«Госсекретарь в ходе разговора с министром иностранных дел Турции выразил озабоченность в связи с исходящей от Турции риторикой, касающейся причастности Америки или поддержки, негласной или какой-либо другой, этого ужасного убийства… из-за присутствия в США Фетхуллаха Гюлена», — сказал Кирби.

Как сообщал «Коммерсантъ», турецкие спецслужбы разыскивают двух предполагаемых сообщников убийцы посла, а также выясняют, не поддерживал ли он контакты с живущим в США опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Отметим, погибший российский посол Андрей Карлов был убит во время открытия фотовыставки в Анкаре. Преступником оказался турецкий полицейский. Нападавший застрелил российского посла, а также ранил ещё несколько людей. Ответным огнём он был уничтожен прибывшими на место трагедии силовиками. Накануне состоялось прощание с погибшим.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: censor.net.ua
сша теракт в турции убийство посла

Комментарии (58)

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Анонимус
11 34
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
ответить
молодец
29 1
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
сказочный долбоящер..
ответить
stek
8 9
Амерзы причастны к убийствам очень многих людей, так что вполне возможно.....
ответить
зябл
7 5
После сбитого Су-24 утерлись. Сейчас тоже помидоры будут давить трактором.
ответить
Ди
13 3
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
Аха, вот это уникум,как ты четко раскусываешь все коварные планы путина, такие кадры на форумах пропадают,ужас просто))
ответить
Дон Хенаро 35317
18 18
Амерзы причастны к убийствам очень многих людей, так что вполне возможно.....
У вас американцы и в том ,например, что свежеположенный асфальт трескается виноваты...
ответить
nick
9 5
Дон Хенаро:
У вас американцы и в том ,например, что свежеположенный асфальт трескается виноваты...
ну а кто еще, не те же кто его криво кладет,И не те кто бабло распиливает
ответить
nick
5 13
кстати когда в 12 году убили американского посла в ливии то такие как Зюганов например, кричали,Что собачье смерть устранителю революции и все хорошо
но амеры не устраивали истерики на тему- это Русские устроили
ответить
Жора
14 14
Заводы, построенные с помощью США: 1. Магнитогорский металлургический комбинат. 2. АЗЛК (Московский автозавод). 3. Челябинский тракторный завод. 4. «Уралмаш». 5. Горьковский автозавод. 6. Волгоградский тракторный завод. 7. Пермский авиамоторный завод. 8. «Сибсельмаш». 9. Казанский авиационный завод. 10. Новокузнецкий металлургический комбинат. Учите историю.
ответить
Анонимус
15 19
сказочный долбоящер..
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
ответить
Миша
10 4
Дон Хенаро:
У вас американцы и в том ,например, что свежеположенный асфальт трескается виноваты...
Конечно не американцы. Они устанавливают сколько доходов РФ обязана вкладывать в экономику США, вынуждая ЦБ РФ покупать их облигации, они устанавливают курс рубля, пенсионный возраст, тарифы, бюджет. Но виноваты то избиратели, которые их избирают. Избранников ведь это ничуть не смущает. Эти "избранники" настырно продолжают "курс экономических реформ", который разоряет народ. Куда деться этим избранникам? ведь могут попасть под санкции и лишиться собственности за рубежом. Наивные избиратели всё ещё надеются что изберут других, "хороших", которые уговорят США быть более гуманными к РФ.
ответить
нектов
22 3
Заводы, построенные с помощью США: 1. Магнитогорский металлургический комбинат. 2. АЗЛК (Московский автозавод). 3. Челябинский тракторный завод. 4. «Уралмаш». 5. Горьковский автозавод. 6. Волгоградский тракторный завод. 7. Пермский авиамоторный завод. 8. «Сибсельмаш». 9. Казанский авиационный завод. 10. Новокузнецкий металлургический комбинат. Учите историю.
И ЧЁ?! Они это на свои кровные построили? Чтобы помоч молодой советской республике. Это было построено за золото. И эти стройуи очень им помогли выкарабкаться с Великой депрессии. Так что коммент не уместен
ответить
нектов
15 1
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
А под это дело придется живого посла закапывать. Сам то думаешьчто мелешь,конспиролог хренов.
ДБ.
ответить
угу
6 1
Заводы, построенные с помощью США: 1. Магнитогорский металлургический комбинат. 2. АЗЛК (Московский автозавод). 3. Челябинский тракторный завод. 4. «Уралмаш». 5. Горьковский автозавод. 6. Волгоградский тракторный завод. 7. Пермский авиамоторный завод. 8. «Сибсельмаш». 9. Казанский авиационный завод. 10. Новокузнецкий металлургический комбинат. Учите историю.
Ой-ё ... а если б не они ....
Кстати, если ты знаешь, то расскажи, в чём заключалась их помощь.
ответить
222
17 2
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
Да в тебе Шерлок Холмс умер ...
Прекрати нести бред! Постановка в чужом государстве, да ещё и при таком большом скоплении людей?!
А свидетелей потом, по-твоему, всех уберут, чтобы не проболтались?
И оператора, и всех присутствующих с их наигранными эмоциями?!
Или с них всех взяли подписку о неразглашении тайны - "Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале"?

Уже давно замечено, что те, у кого этих самых зачатков разума отродясь не бывало, следовательно, и оставаться нечему, больше всех горланят и обвиняют других в глупости.
ответить
Венz
4 2
Наши крикуны из ГД собрались бы да съездили в Турцию, проконтролировали ход расследования. А что тут болтаться по разным ШОУ да в рекламах пиариться?
ответить
Анонимус
5 12
А под это дело придется живого посла закапывать. Сам то думаешьчто мелешь,конспиролог хренов.
ДБ.
Тебя конечно же не смутило, что церемония прощания в аэропорту с послом проходила с закрытым гробом. Даже если сами похороны здесь, в России, пройдут с закрытым гробом (а оно так и будет), тебя это тоже ни капли не смутит. Молодец, правильно мыслишь! Турки в край оборзели!
ответить
смешно ...
3 1
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
Погуглите, "как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала".
А здесь совсем не так!
Вывод: фейк. Потому что не так, как в фильмах.
ответить
123
8 1
Тебя конечно же не смутило, что церемония прощания в аэропорту с послом проходила с закрытым гробом. Даже если сами похороны здесь, в России, пройдут с закрытым гробом (а оно так и будет), тебя это тоже ни капли не смутит. Молодец, правильно мыслишь! Турки в край оборзели!
Оставь покурить. Я тоже такое кино видеть хочу!
ответить
Митрич
5 6
В сети распространяется информация о том, что якобы США стоят за убийством посла в Турции.
------------------------------------------

А что, в этом еще кто-то сомневается? Кому нормализация отношений России и Турции как серпом по я...цам? Аборигенам Папуа Новой Гвинеи? :-)))

-------------------------------------------
Однако в Госдепартаменте заявили, что любое упоминание о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова является «смешным».
-------------------------------------------
Возможно, спорить не буду. Только от души посмеявшись над убийством русского посла, самое время серьезно задуматься...
ответить
Анонимус
1 10
Да в тебе Шерлок Холмс умер ...
Прекрати нести бред! Постановка в чужом государстве, да ещё и при таком большом скоплении людей?!
А свидетелей потом, по-твоему, всех уберут, чтобы не проболтались?
И оператора, и всех присутствующих с их наигранными эмоциями?!
Или с них всех взяли подписку о неразглашении тайны - "Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале"?

Уже давно замечено, что те, у кого этих самых зачатков разума отродясь не бывало, следовательно, и оставаться нечему, больше всех горланят и обвиняют других в глупости.
И кого я назвал глупым? Если ты не отличаешь УМ от РАЗУМА, то у меня для тебя плохие новости))
ответить
Митрич
6 4
Заводы, построенные с помощью США: 1. Магнитогорский металлургический комбинат. 2. АЗЛК (Московский автозавод). 3. Челябинский тракторный завод. 4. «Уралмаш». 5. Горьковский автозавод. 6. Волгоградский тракторный завод. 7. Пермский авиамоторный завод. 8. «Сибсельмаш». 9. Казанский авиационный завод. 10. Новокузнецкий металлургический комбинат. Учите историю.
Ма-аленькая такая ремарочка: все это было построено о-очень давно, в аккурат до ВОв..... Тебя эта мысль ни на что не наводит?
Приведи хоть один пример помощи США современной России кроме палок в колеса да мрий о "разорванной в клочья экономике", и будет тебе большое человеческое "Щ"астье... :-)))
ответить
Димон
0 2
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный ))
ответить
Ди
8 1
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
Ну просто Вау, а может быть еще какие-нибудь тайны нам поведпете, а то обочному человеку то не понять всех тонкостей,а у вас вон как здорово получается))просим-просим раскрыть и другие громкие фейки,народ в нетерпение
ответить
Димон
1 1
«Обычный фаллоимитатор мне подарили друзья. Скинулись и купили на день рождения смеха ради. Анатомический, красивый — мой любимый цвет, любимый размер. И какое-то время я совершенно спокойно им пользовался. Хранил его в ванной, на закрытой полке. Но потом в доме появился мужчина. И однажды это случилось: мужчина и фаллоимитатор встретились. И оба были в шоке. Мужчина обиделся и заревновал. Стал докапываться, все ли у нас хорошо и чего мне в постели не хватает. Пришлось одного выбросить. Я демонстративно отнес его в черном мусорном пакете на свалку. А потом заказал себе по интернету особенный вибратор, так называемый неочевидный ))
Ты дура про себя пиши, под своим ником, тролль вонючий
ответить
222
4 3
И кого я назвал глупым? Если ты не отличаешь УМ от РАЗУМА, то у меня для тебя плохие новости))
Твои новости ДЛЯ МЕНЯ меня совсем не интересуют, оставь их себе.
чЧо касается слова "ум", то я о нём нигде не писала.
"разум", "глупость" ...
разум - это способность мыслить, анализировать.
глупость - умственная ограниченность, неспособность к здравому рассуждению.

Так что ты там писал? Ааа, вот оно: "Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума", "Человек разумный и так всё увидит и поймет".
И что же я не отличаю? УМ от РАЗУМА или РАЗУМ от ГЛУПОСТИ?
Всё-таки второе, не так ли? А ты не находишь, что это из одной области? Потому что разумный человек и глупость - это вещи несовместимые.
Поэтому, обвиняя других людей в отсутствии разума, ты фактически обвинил их в глупости.
ответить
палки в колеса
4 0
Ма-аленькая такая ремарочка: все это было построено о-очень давно, в аккурат до ВОв..... Тебя эта мысль ни на что не наводит?
Приведи хоть один пример помощи США современной России кроме палок в колеса да мрий о "разорванной в клочья экономике", и будет тебе большое человеческое "Щ"астье... :-)))
"Ножки Буша".
Если ты был тогда еще мал и в силу юного возраста глуп, спроси у взрослых - откуда пошло это выражение.
Или завтра попроси у ВладВладимировича на его пресс-конференции, пусть он повспоминает о программе "Нефть в обмен на продовольствие" и зачем она появилась.
ответить
Анонимус
5 5
Твои новости ДЛЯ МЕНЯ меня совсем не интересуют, оставь их себе.
чЧо касается слова "ум", то я о нём нигде не писала.
"разум", "глупость" ...
разум - это способность мыслить, анализировать.
глупость - умственная ограниченность, неспособность к здравому рассуждению.

Так что ты там писал? Ааа, вот оно: "Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума", "Человек разумный и так всё увидит и поймет".
И что же я не отличаю? УМ от РАЗУМА или РАЗУМ от ГЛУПОСТИ?
Всё-таки второе, не так ли? А ты не находишь, что это из одной области? Потому что разумный человек и глупость - это вещи несовместимые.
Поэтому, обвиняя других людей в отсутствии разума, ты фактически обвинил их в глупости.
Отсутствие разумности в мышлении не является признаком глупости. Человек может быть умным, но не разумным. Это так, на будущее)). К другим участникам форума и их точкам зрения на какие то события я отношусь с уважением и никого не оскорбляю ни лично, ни за его мнение. В отличие от вас)
ответить
молодец
8 0
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
ты че следователь?? если да,то тебе не здесь коменты писать.Если есть факты-изложи.Если нет- сопи в тряпочку.Когда найдут америкосовский заказ посмотрю что скажешь....Сказочник.
ответить
молодец
1 0
Ма-аленькая такая ремарочка: все это было построено о-очень давно, в аккурат до ВОв..... Тебя эта мысль ни на что не наводит?
Приведи хоть один пример помощи США современной России кроме палок в колеса да мрий о "разорванной в клочья экономике", и будет тебе большое человеческое "Щ"астье... :-)))
а теперь уши от осла получат.смотри историю..
ответить
222
0 0
Отсутствие разумности в мышлении не является признаком глупости. Человек может быть умным, но не разумным. Это так, на будущее)). К другим участникам форума и их точкам зрения на какие то события я отношусь с уважением и никого не оскорбляю ни лично, ни за его мнение. В отличие от вас)
Ну-да ... никого. За исключением тех, кто имеет мнение, отличное от Вашего. А это подавляющее большинство - конкретно в этой теме.
Что касается "Человек может быть умным, но не разумным".
Опять Вы за своё. Я ни слова не написала про "ум" и "умный".

"Отсутствие разумности в мышлении не является признаком глупости"???
Если разум - это способность мыслить, а глупость - неспособность к здравому рассуждению, то ... как Вам будет угодно, так пусть и будет.
Кстати, что это такое "разумность в мышлении"???
Разумность - это способность мыслить.
Получается "отсутствие разумности в мышлении" - это отсутствие способности мыслить в мышлении?
Что-то Вы уж совсем ... зарапортовались ... в отличие от меня.
ответить
123
2 10
Нисколько не жалко посла. Если у муслимов положено мстить за своих родственников, то это было закономерно. До сих пор непонятно зачем путин тратит наши налоги в сирии. Асада все равно рано или поздно повесят или растерзают как каддафи. Это очевидно. Это только наш дурачок может сначала ляпнуть нож в спину, а потом как "опущенка", снова задружить с тем, кто тебя нагнул.
ответить
ффф
4 0
Я рад, что ты так самокритичен. Может со временен и человеком станешь :)
Для тех, у кого всё-таки остались зачатки разума:
1) "Стреляли" ему в спину. Акцентирую: в спину. Затем обратите внимание на левую часть воротника рубашки во время выстрелов. Ещё раз внимательно посмотрите. А потом загуглите как имитируют попадания пуль в фильмах, а именно посмотрите поведение одежды при срабатывании пиротехнического запала
2) Поведение оператора - полный абсурд. Человека расстреляли на твоих глазах. Но ты вместо паники или шока плавно переводишь фокус на убийцу и на "тело" министра, чтобы всем было всё хорош видно. При этом, судя по издаваемым, звукам ему совершенно ровно на происходящее. Поведение просто лишено здравого смысла и не поддаётся никакому логическом объяснению.
3) Молчу про наигранность эмоций всех присутствующих. Начиная от посла с "убийцей" и заканчивая присутствующими в зале.

На самом деле, доказывать то, что это постановка можно долго и разжёвано. Да только надо ли? Человек разумный и так всё увидит и поймет. Задумается, по крайней мере. А тем, кто с пеной у рта кричит, что турки совсем страх и потеряли и т.п. что либо доказывать бесполезно.
хохол что ли?
тока они способны сочинять такие небылицы.
ответить
Акрихин
0 7
Конечно не американцы. Они устанавливают сколько доходов РФ обязана вкладывать в экономику США, вынуждая ЦБ РФ покупать их облигации, они устанавливают курс рубля, пенсионный возраст, тарифы, бюджет. Но виноваты то избиратели, которые их избирают. Избранников ведь это ничуть не смущает. Эти "избранники" настырно продолжают "курс экономических реформ", который разоряет народ. Куда деться этим избранникам? ведь могут попасть под санкции и лишиться собственности за рубежом. Наивные избиратели всё ещё надеются что изберут других, "хороших", которые уговорят США быть более гуманными к РФ.
Послушай Шашурина!Деньги СССР никуда не пропали!
ответить
Акрихин
0 3
Ма-аленькая такая ремарочка: все это было построено о-очень давно, в аккурат до ВОв..... Тебя эта мысль ни на что не наводит?
Приведи хоть один пример помощи США современной России кроме палок в колеса да мрий о "разорванной в клочья экономике", и будет тебе большое человеческое "Щ"астье... :-)))
Если наши избранники Ненавидят свой народ....то какого отношения можно ждать от своего народа...тем более от чуждых нам стран!
ответить
123
7 1
Нисколько не жалко посла. Если у муслимов положено мстить за своих родственников, то это было закономерно. До сих пор непонятно зачем путин тратит наши налоги в сирии. Асада все равно рано или поздно повесят или растерзают как каддафи. Это очевидно. Это только наш дурачок может сначала ляпнуть нож в спину, а потом как "опущенка", снова задружить с тем, кто тебя нагнул.
Недалекая мадам, не лезьте в политику, ну не ваше это.
ответить
Цирк
2 5
Насчёт работы оператора чувак прав. на пресс конференциях операторы не стоят н и не смотрят в видоискатель....а тут он как ждал ...и мало того отъехал и повернул камеру на убийцу...
и да стрелял из 9мм а такое ощущение что посла насквозь пробило...
ответить
Миша
0 0
Послушай Шашурина!Деньги СССР никуда не пропали!
Кто бы сомневался. Я и сейчас набираю в поиске "Официальные курсы Госбанка СССР" и выхожу на портал ЦБ РФ, курс на текущий день. Только в СССР настоящие деньги - казначейские билеты Госбанка, а в ЦБ РФ просто билетики. Иначе откуда бы у какого-то полковника тонны долларов напрямую из ФРС США, мимо всех банков. Видимо кто-то до сих пор пользуется рублями СССР, они ведь золотом обеспечены. Причём здесь Шашурина? Ведь комментарий писал я.
ответить
Павел
2 0
Заводы, построенные с помощью США: 1. Магнитогорский металлургический комбинат. 2. АЗЛК (Московский автозавод). 3. Челябинский тракторный завод. 4. «Уралмаш». 5. Горьковский автозавод. 6. Волгоградский тракторный завод. 7. Пермский авиамоторный завод. 8. «Сибсельмаш». 9. Казанский авиационный завод. 10. Новокузнецкий металлургический комбинат. Учите историю.
За эти заводы было ЗАПЛАЧЕНО вообще-то. Это никак не помощь, а бизнес
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 1
Амерзы причастны к убийствам очень многих людей, так что вполне возможно.....
Вы совершенно правы! давно гуляет крылатая фраза: "никогда мы не жили так плохо, как при Обаме".
А если вы посмотрите немного дальше своего носа, то увидите, что представители самой мирной и доброй религии убили народу по крайней мере не меньше, чем американцы, поэтому нечего искать пятый угол во вполне очевидной ситуации: Кто? Почему? Зачем?
Жаль только, что продолжаем гнуться перед каждой сволочью. И людей своих не жалеем и не мстим за них!

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Алекс
0 0
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=3A1s2TNth0A
"Расшифровывать" опять будете "по-своему"?
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Прочерк
2 0
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
я надеюсь никто из либералов не начнёт утверждать что убийство Немцова тоже фейк...
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Роман
0 2
Обамка как всегда виноват
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Местный
0 2
Я думаю и боярышник это тоже дело рук США)))
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Саня
0 0
Надо с этими террористами кончать
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Наивный
0 0
Предлагаю присоединить Сирию и ДНР ЛНР к россии и все будет хорошо!
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Кузнечанин
1 0
Предлагаю присоединить Сирию и ДНР ЛНР к россии и все будет хорошо!
Давайте тогда сразу США присоединим к России - и проблемы все решатся
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ага
1 0
Надо с этими террористами кончать
Ладно, ты начинай, а мы подтянемся.
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Акрихин
0 3
Кто бы сомневался. Я и сейчас набираю в поиске "Официальные курсы Госбанка СССР" и выхожу на портал ЦБ РФ, курс на текущий день. Только в СССР настоящие деньги - казначейские билеты Госбанка, а в ЦБ РФ просто билетики. Иначе откуда бы у какого-то полковника тонны долларов напрямую из ФРС США, мимо всех банков. Видимо кто-то до сих пор пользуется рублями СССР, они ведь золотом обеспечены. Причём здесь Шашурина? Ведь комментарий писал я.
Как объясняет бывший депутат Шашурин...деньги(активы СССР) находятся на его счетах.Его ролики находятся на ютуб.Можно сказать это его исповедь!
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Акрихин
0 2
Кто бы сомневался. Я и сейчас набираю в поиске "Официальные курсы Госбанка СССР" и выхожу на портал ЦБ РФ, курс на текущий день. Только в СССР настоящие деньги - казначейские билеты Госбанка, а в ЦБ РФ просто билетики. Иначе откуда бы у какого-то полковника тонны долларов напрямую из ФРС США, мимо всех банков. Видимо кто-то до сих пор пользуется рублями СССР, они ведь золотом обеспечены. Причём здесь Шашурина? Ведь комментарий писал я.
Совершенно верно!Деньги СССР до сих пор торгуются на бирже.
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Митрич
8 0
Дон Хенаро:
У вас американцы и в том ,например, что свежеположенный асфальт трескается виноваты...
Ага, а еще виноваты в том, что морозы..... :-)))
Хрена, теряешь "квалификацию".... Твои оправдаловки с каждым разом все наивнее и наивнее... Полагаю, это от того, что по факту возразить с каждым разом все нечего и нечего..... :-))))
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местный-2
0 2
Странно, что очевидный фейк убийства многие всерьёз воспринимают за действительность. Но ещё больше меня интересует для чего это ПУ? Что он задумал? Время покажет...
Возможно вы и правы.Кто его знает.
Понятно ,что и Турцию, и Россию загоняют в угол...и кто это делает тоже понятно.
Поэтому разорвать шаблоны или внести неожиданный вариант продолжения игры вполне может иметь место.
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местный-2
4 0
Дон Хенаро:
У вас американцы и в том ,например, что свежеположенный асфальт трескается виноваты...
Косвенно....конечно виноваты.Кто у нас в мире самый искусный в плане создания санкций и ведения экономических и различных других войн?
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Митрич
2 0
Послушай Шашурина!Деньги СССР никуда не пропали!
?????
Что есть такое "Шашурина"? Какова его авторитетность хотя бы по десятибалльной шкале?
И самое главное: а где же они, деньги СССР и чем они обеспечены сегодня? :-)))
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Митрич
2 0
Косвенно....конечно виноваты.Кто у нас в мире самый искусный в плане создания санкций и ведения экономических и различных других войн?
Почему косвенно-то? В самом что ни на есть прямом смысле. Если Хренаре это непонятно, то, полагаю, такова его судьба, и не вижу какой-то необходимости доказывать идиотам прописные истины.... А вы как думаете? :-))
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Митрич
6 9
Если наши избранники Ненавидят свой народ....то какого отношения можно ждать от своего народа...тем более от чуждых нам стран!
Возможно, но тогда появляется другой вопрос: а почему этот самый народ каждый раз упорно выбирает тех, кто его так ненавидит и чем в этом плане он лучше тех, кого выбирает? Если народ, мягко говоря, сам несколько "неадекватен", почему ж мы удивляемся тому, что его ненавидят его же избранники? А, Акрихин? :-)))
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222
0 0
Тебя конечно же не смутило, что церемония прощания в аэропорту с послом проходила с закрытым гробом. Даже если сами похороны здесь, в России, пройдут с закрытым гробом (а оно так и будет), тебя это тоже ни капли не смутит. Молодец, правильно мыслишь! Турки в край оборзели!
Ну и что ты теперь скажешь? Скромно промолчишь?
(а оно так и будет) .....
Ну что, не так? Лечиться некоторым "разумным" надо от навязчивых состояний.
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