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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Неизвестный, который сообщил о четырёх бомбах в Новосибирске, представился террористом

21 декабря 13:38
1998

В Новосибирске сообщили о четырёх заложенных бомбах в разных местах города. Людей эвакуировали с ул. Фрунзе, 232 и 234/1, бизнес-центра на ул. Крылова, 36, и торгового центра на ул. Богдана Хмельницкого, 100.

Звонки начали поступать утром. Первая эвакуация началась на ул. Крылова — людей из бизнес-центра выводили с 11.40. Как сообщили «НГС.Новости» со ссылкой на источник из мэрии, звонивший представился Шакалом. Это псевдоним известного террориста из Венесуэлы, который в 1970−80-х организовал несколько взрывов во Франции.

Как сообщили в мэрии, на местах работают представитель силовых структур, информация о бомбах проверяется. Горожане тем временем выкладывают в интернете фото и видео с мест эвакуации.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: youtube.com
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Комментарии (2)

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Анюта
1 0
Не дай бог эти террористы в Новосибирск придут... И так уже вздохнуть лишний раз страшно!
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Игорь
0 0
они не доберутся до Сибири. Замёрзнут. А это просто какой-то психически нездоровый чел пошутил, скорее всего. Вот только шутка дорого ему обойдется.
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