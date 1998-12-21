В Новосибирске сообщили о четырёх заложенных бомбах в разных местах города. Людей эвакуировали с ул. Фрунзе, 232 и 234/1, бизнес-центра на ул. Крылова, 36, и торгового центра на ул. Богдана Хмельницкого, 100.

Звонки начали поступать утром. Первая эвакуация началась на ул. Крылова — людей из бизнес-центра выводили с 11.40. Как сообщили «НГС.Новости» со ссылкой на источник из мэрии, звонивший представился Шакалом. Это псевдоним известного террориста из Венесуэлы, который в 1970−80-х организовал несколько взрывов во Франции.

Как сообщили в мэрии, на местах работают представитель силовых структур, информация о бомбах проверяется. Горожане тем временем выкладывают в интернете фото и видео с мест эвакуации.