23-летнего пакистанца взяли под арест вскоре после теракта. Накануне его освободили из-под стражи из-за недостатка улик. Сейчас полиция продолжает поиски преступника. Об этом пишет Российская газета.

После задержания молодой мужчина дал подробные показания, но отрицал свою причастность к теракту. При этом оказалось, что свидетели не запомнили всех деталей происшествия. Криминалисты тоже не доказали, что именно этот молодой человек был водителем грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке.

Теракт на Рождественской ярмарке в Берлине был совершён 19 декабря. Грузовик въехал на территорию рынка и проехал по ней около 80 метров. Затем направил автомобиль прямо в толпу людей. В результате теракта погибли 12 человек. Более 50 человек получили травмы. В кабине грузовика нашли тело мужчины. Выяснилось, что он был гражданином Польши.

Истинный виновник теракта всё ещё находится на свободе. Предполагают, что он вооружен.