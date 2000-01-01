Жительница Кемеровской области напала на двух девочек и избила их. По решению суда она заплатит каждому ребёнку по 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровской прокуратуры.

Инцидент произошёл в Юрге в августе этого года. Около 7 вечера на детской площадке около на улице Московской 40-летняя женщина подошла двум девочкам 8 и 11 лет и схватила их за волосы. Дети просили отпустить их, но женщина не реагировала на крики детей. Она тянула их за волосы и не отпускала.

Мировой судья привлек женщину к административной ответственности по статье «Нанесение побоев». «Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей за каждое административное правонарушение», — говорится в сообщении пресс-службы Кемеровской прокуратуры.

Помимо этого, Юргинский городской суд взыскал компенсацию морального вреда — по 20 тысяч рублей в пользу каждой девочки.