Добавлю. Во времена сталинских репрессий целые эшелоны ссыльных, возрастом от грудничков до глубоких стариков, посреди зимы выгружали посреди степи и бросали людей там, охрана выбрасывала из вагона им лишь только ломы, топоры, лопаты, пилы. Хорошо когда на горизонте виден был лес. Вот где был страх и ужас выживания людей, виновных лишь в том что их кулаками назвали. А чего стОит, какой ценой, основание зеками и ссыльными в советские времена городов и поселков посреди голых степей, лесов, болот?! Вот где было выживание, годами!

Почему назвали? Они и были кулаками.Это сегодня все умные, все знают, только вот не задумываются, отчего эти знания только какие то однобокие. Кстати, даже главные страдальцы Шаламов и Солженицын были из далеко не бедных семей. Шаламов из священников. Что он скрыл, поступая в МГУ, за что и был выгнан. Оттуда и обиды его пошли. А матушка Солженицына была из богатейшей на Кубани семьи. Тяжелые репрессии достались в первую очередь бывшим богатеям, офицерам, дворянам и революционерам, которые после революции и гражданской войны никак не хотели останавливаться в своих репрессиях. Они не хотели, да и не умели работать в мирное время, а хотели руководить и расстреливать, как и раньше.Кстати и писали про разные страсти в основном они, как более грамотные. Мешая правду и ложь. Если внимательно прочитать даже то, что сегодня в открытом доступе, а не только то, что подсовывают с экранов ТВ разные "умники", то мнение у многих переменится, когда узнают, что вытворяли репрессированные красные маршалы и их краскомы, как жили царьками и делали что хотели.И еще. Совету почитать, что творили отцы демократии во время революций и проч. во время покорения запада в США, во время войн севера и юга. Во время французской и английской революции. Что делали в Германии и др странах.Так волосы дыбом встанут.Время было такое.