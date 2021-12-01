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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Кузбассовцы хотят попасть в «голодные игры» в тайге

21 декабря 14:32
1381

Кузбассовцы активно записываются на «Голодные игры» в сибирской тайге. Как уже рассказывал ВашГород.ру, проект «Game 2: winter» — своеобразная игра на выживание. Участникам предстоит жить в лесу в течение 9 месяцев, строить быт с нуля и самим добывать себе пропитание.

Кузбасские женщины проверить себя в проекте пока не захотели. А вот представителей сильного пола из Кемеровской области на сайте уже пятеро.

Это тренер по даосской йоге Иван Костаев (55 лет, Новокузнецк), студенты Никита Червинский (22 года, Междуреченск) и Роман Гопанько (22 года, Юрга), инженер Василий Голощапов (25 лет, Междуреченск) и бармен Евгений Якимов (26 лет, Прокопьевск).

Помочь кузбассовцам попасть на проект можно на сайте. Как уже рассказывал ВашГород.ру, из всех претендентов выберут 15 мужчин и 15 женщин. Они и поборются за главный приз шоу — 100 миллионов рублей.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.odnagdy.com/
тайга Голодные игры Game 2: winter

Комментарии (40)

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КоляYeti 11179
3 0
Дык в СМИ "летела утка", что женсчин там будя позволительно насильничать, вот оне и не записыются туды, чёб по морозу в сугробе...
ответить
Ага!
1 0
Ещё попадут, прямо по месту жительства!
ответить
Иван
2 4
Ещё попадут, прямо по месту жительства!
Голосование продлится до 1 марта 2017 года . Затем выберут 120 человек , у которых наибольшее количество голосов . Они и продлят борьбу за голоса до 1 июня 2017 . Из 120 человек выберут 30 ,которые уже 15 июня будут в базовом лагере , где их встретит полковник ГРУ , который проведет инструктаж . Участники также пройдут медкомиссию . До 1 июля будет учеба и подготовка . Людей разделят на пять групп по 6 человек . Эти группы будут строить себе домики до зимы . без домиков группа покинет сразу игру . И далее уже только разрешат , кто как захочет выживать до 1 апреля 2018 . Каждый день будут прилетать ведущие , которых будут менять каждый месяц . Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ? Напрягитесь земляки ! Иван Костаев
ответить
Иван
1 2
Кстати наибольшее количество собрали люди , которых поддержало СМИ своего региона .
ответить
)
7 0
Всего то пятеро, плоховато вербовка идет, надо напомнить?
Что эти пятеро знают и умеют по выживанию в тайге? Мульены разум застят глупцам.
ответить
====
4 0
Голосование продлится до 1 марта 2017 года . Затем выберут 120 человек , у которых наибольшее количество голосов . Они и продлят борьбу за голоса до 1 июня 2017 . Из 120 человек выберут 30 ,которые уже 15 июня будут в базовом лагере , где их встретит полковник ГРУ , который проведет инструктаж . Участники также пройдут медкомиссию . До 1 июля будет учеба и подготовка . Людей разделят на пять групп по 6 человек . Эти группы будут строить себе домики до зимы . без домиков группа покинет сразу игру . И далее уже только разрешат , кто как захочет выживать до 1 апреля 2018 . Каждый день будут прилетать ведущие , которых будут менять каждый месяц . Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ? Напрягитесь земляки ! Иван Костаев
Ученик экстрасенса Горного Николая Юрьевича и в Ашраме Шри Джнан Аватара Муни, мастер восточной мануальной терапии, мастер цигун-терапии, специалист по проведению сеансов холлотропного дыхания умеет валить деревья и срубить избушку? Знает что в тайге сьедобно?
ответить
В думках
6 0
Голосование продлится до 1 марта 2017 года . Затем выберут 120 человек , у которых наибольшее количество голосов . Они и продлят борьбу за голоса до 1 июня 2017 . Из 120 человек выберут 30 ,которые уже 15 июня будут в базовом лагере , где их встретит полковник ГРУ , который проведет инструктаж . Участники также пройдут медкомиссию . До 1 июля будет учеба и подготовка . Людей разделят на пять групп по 6 человек . Эти группы будут строить себе домики до зимы . без домиков группа покинет сразу игру . И далее уже только разрешат , кто как захочет выживать до 1 апреля 2018 . Каждый день будут прилетать ведущие , которых будут менять каждый месяц . Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ? Напрягитесь земляки ! Иван Костаев
Так баб то можно будет насиловать или нет?
ответить
Иван
0 3
Ученик экстрасенса Горного Николая Юрьевича и в Ашраме Шри Джнан Аватара Муни, мастер восточной мануальной терапии, мастер цигун-терапии, специалист по проведению сеансов холлотропного дыхания умеет валить деревья и срубить избушку? Знает что в тайге сьедобно?
В молодые годы работал в тайге . Приходилось и избушки -времянки рубить в компании бригады , основной контингент ранее судимые за убийство . И один лазил вздымщиком , живица сосновая полгода . И заблудился разок , но вышел сам без помощи . И зверье , и комаров все приходилось видеть еще в советское время . Ашрам также многому научил и потом сам три месяца жил на подножном корму зимой . И такое голодание проходил также .И что такое закалка в морозы тридцать градусов знаю . Интересно кому это не нравится ученик экстрасенса Горного ? Семинары у него шли по 20 дней на Алтае в лесу . Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым , что готов поехать в тайгу . Спасибо вам !
ответить
ну и ну
2 0
Голосование продлится до 1 марта 2017 года . Затем выберут 120 человек , у которых наибольшее количество голосов . Они и продлят борьбу за голоса до 1 июня 2017 . Из 120 человек выберут 30 ,которые уже 15 июня будут в базовом лагере , где их встретит полковник ГРУ , который проведет инструктаж . Участники также пройдут медкомиссию . До 1 июля будет учеба и подготовка . Людей разделят на пять групп по 6 человек . Эти группы будут строить себе домики до зимы . без домиков группа покинет сразу игру . И далее уже только разрешат , кто как захочет выживать до 1 апреля 2018 . Каждый день будут прилетать ведущие , которых будут менять каждый месяц . Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ? Напрягитесь земляки ! Иван Костаев
Полковник ГРУ их будет инструктировать. Аж целых 2 недели. Как жить в тайге )))) Лучше бы их местный лесничий поучил.
ГРУ 6 лет уже нет, сейчас оно называется главное управление генштаба.
Лохи городские.
ответить
Батон
0 0
Голосование продлится до 1 марта 2017 года . Затем выберут 120 человек , у которых наибольшее количество голосов . Они и продлят борьбу за голоса до 1 июня 2017 . Из 120 человек выберут 30 ,которые уже 15 июня будут в базовом лагере , где их встретит полковник ГРУ , который проведет инструктаж . Участники также пройдут медкомиссию . До 1 июля будет учеба и подготовка . Людей разделят на пять групп по 6 человек . Эти группы будут строить себе домики до зимы . без домиков группа покинет сразу игру . И далее уже только разрешат , кто как захочет выживать до 1 апреля 2018 . Каждый день будут прилетать ведущие , которых будут менять каждый месяц . Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ? Напрягитесь земляки ! Иван Костаев
Если ведущие будут прилетать каждый вечер,значит это будет очередной развод зрителей.Кому то хавчик подкинут,другому медикаменты и т.д.Вот если бы закинули вас на полгода с маячком тревожным,нажал кнопочку тебя забрали,кто дольше всех продержался тот и выиграл.
ответить
*
2 0
В молодые годы работал в тайге . Приходилось и избушки -времянки рубить в компании бригады , основной контингент ранее судимые за убийство . И один лазил вздымщиком , живица сосновая полгода . И заблудился разок , но вышел сам без помощи . И зверье , и комаров все приходилось видеть еще в советское время . Ашрам также многому научил и потом сам три месяца жил на подножном корму зимой . И такое голодание проходил также .И что такое закалка в морозы тридцать градусов знаю . Интересно кому это не нравится ученик экстрасенса Горного ? Семинары у него шли по 20 дней на Алтае в лесу . Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым , что готов поехать в тайгу . Спасибо вам !
Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым
--------------------------------
Подобные мантры в ходу в сектах для промывки мозгов и у цыганок на улицах.
Свои мысли про злопыхателей другим не приписывай и не суди их по себе. Так то людям "фиолетово" до вас там. Фраза "Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ?" многое о вас сказала.
ответить
*
0 0
В молодые годы работал в тайге . Приходилось и избушки -времянки рубить в компании бригады , основной контингент ранее судимые за убийство . И один лазил вздымщиком , живица сосновая полгода . И заблудился разок , но вышел сам без помощи . И зверье , и комаров все приходилось видеть еще в советское время . Ашрам также многому научил и потом сам три месяца жил на подножном корму зимой . И такое голодание проходил также .И что такое закалка в морозы тридцать градусов знаю . Интересно кому это не нравится ученик экстрасенса Горного ? Семинары у него шли по 20 дней на Алтае в лесу . Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым , что готов поехать в тайгу . Спасибо вам !
Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым
--------------------------------
Подобные мантры в ходу в сектах для промывки мозгов и у цыганок на улицах.
Свои мысли про злопыхателей другим не приписывай и не суди их по себе. Так то людям "фиолетово" до вас там. Фраза "Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ?" многое о вас сказала.
ответить
Иван
0 1
В молодые годы работал в тайге . Приходилось и избушки -времянки рубить в компании бригады , основной контингент ранее судимые за убийство . И один лазил вздымщиком , живица сосновая полгода . И заблудился разок , но вышел сам без помощи . И зверье , и комаров все приходилось видеть еще в советское время . Ашрам также многому научил и потом сам три месяца жил на подножном корму зимой . И такое голодание проходил также .И что такое закалка в морозы тридцать градусов знаю . Интересно кому это не нравится ученик экстрасенса Горного ? Семинары у него шли по 20 дней на Алтае в лесу . Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым , что готов поехать в тайгу . Спасибо вам !
На моей странице в контакте мои воспоминания об обучении у Горного ! Может кому-то интересно ?
ответить
$
3 0
Если ведущие будут прилетать каждый вечер,значит это будет очередной развод зрителей.Кому то хавчик подкинут,другому медикаменты и т.д.Вот если бы закинули вас на полгода с маячком тревожным,нажал кнопочку тебя забрали,кто дольше всех продержался тот и выиграл.
Никаких маячков. Играть в голодное выживание так играть по взрослому - закинули, в апреле 2018 выживших забрали, миллионы им раздали, чтоб было им в оставшийся отрезок их жизни на что лечить свое тело и психику.
ответить
Петр 1
2 0
Что не сделаешь ради бабла и чеславия
ответить
Жека
0 0
Наши не пропадут. Наши бухать будут
ответить
Иван
0 1
Кому не жалко голоса , то судьба вам тоже скоро улыбнется . А злопыхателей все равно ведь ничего хорошего не не ждет . Благодаря им я и стал далеко не слабым
--------------------------------
Подобные мантры в ходу в сектах для промывки мозгов и у цыганок на улицах.
Свои мысли про злопыхателей другим не приписывай и не суди их по себе. Так то людям "фиолетово" до вас там. Фраза "Народ , неужели вам все равно , что кузбассовцы не попадут туда только из-за того вы голосов пожалели ?" многое о вас сказала.
Воображение застит ум . А что то даже имя свое скрываете ? Исподтишка гадить всегда сподручнее . Интересно , что за враг у меня объявился ? А голосов не пожалеют , не волнуйтесь , не все же такие злопыхатели ? Больше ведь никто не отозвался . Удачи всем !
ответить
Кузнечанин
0 0
Будем ждать кого съедят
ответить
Дэн
0 0
Будем ждать кого съедят
Или пехнут
ответить
Баба ега
0 0
Приходите в мою тайгу пообедаю
ответить
Иван
0 2
Никаких маячков. Играть в голодное выживание так играть по взрослому - закинули, в апреле 2018 выживших забрали, миллионы им раздали, чтоб было им в оставшийся отрезок их жизни на что лечить свое тело и психику.
В каждой игре свои правила . Кто платит , тот и заказывает музыку . Мне лично любопытно глянуть , как там пойдет дело .
ответить
Иван
0 1
Если ведущие будут прилетать каждый вечер,значит это будет очередной развод зрителей.Кому то хавчик подкинут,другому медикаменты и т.д.Вот если бы закинули вас на полгода с маячком тревожным,нажал кнопочку тебя забрали,кто дольше всех продержался тот и выиграл.
Кому интересно ,тот и будет смотреть . Скорее всего , смотреть будут все . А правила придумали не мы .
ответить
$
4 1
Добавлю. Во времена сталинских репрессий целые эшелоны ссыльных, возрастом от грудничков до глубоких стариков, посреди зимы выгружали посреди степи и бросали людей там, охрана выбрасывала из вагона им лишь только ломы, топоры, лопаты, пилы. Хорошо когда на горизонте виден был лес. Вот где был страх и ужас выживания людей, виновных лишь в том что их кулаками назвали. А чего стОит, какой ценой, основание зеками и ссыльными в советские времена городов и поселков посреди голых степей, лесов, болот?! Вот где было выживание, годами!
ответить
Иван
0 2
Полковник ГРУ их будет инструктировать. Аж целых 2 недели. Как жить в тайге )))) Лучше бы их местный лесничий поучил.
ГРУ 6 лет уже нет, сейчас оно называется главное управление генштаба.
Лохи городские.
Извиняюсь . Это бывший полковник ГРУ . Есть кстати парень , служил в спецназе ГРУ , тоже вроде будет участвовать , но уже участником . Ему надо еще голосование пройти . Где же добрые отзывы ? В кои веки что-то великое затевается и только критики лезут . В других же регионах поддерживают своих , а что Кузбасс хуже , нет добрых людей .Вот нужда народ довела , что только плохое видят !
ответить
Иван
0 1
Добавлю. Во времена сталинских репрессий целые эшелоны ссыльных, возрастом от грудничков до глубоких стариков, посреди зимы выгружали посреди степи и бросали людей там, охрана выбрасывала из вагона им лишь только ломы, топоры, лопаты, пилы. Хорошо когда на горизонте виден был лес. Вот где был страх и ужас выживания людей, виновных лишь в том что их кулаками назвали. А чего стОит, какой ценой, основание зеками и ссыльными в советские времена городов и поселков посреди голых степей, лесов, болот?! Вот где было выживание, годами!
Здесь согласен . Кое кого знал из бывших репрессированных . Одна получила 10 лет за 10 минут опоздания на работу в войну . А бедолага похоронку на мужа получила . Свою дочь через 10 лет с трудом отыскала и пенсию не давали . Но сейчас такое шоу покажет , на что способны современные люди ? Разные образы жизни . Конечно и я хочу себя проверить и показать на что способен .
ответить
!
5 0
Извиняюсь . Это бывший полковник ГРУ . Есть кстати парень , служил в спецназе ГРУ , тоже вроде будет участвовать , но уже участником . Ему надо еще голосование пройти . Где же добрые отзывы ? В кои веки что-то великое затевается и только критики лезут . В других же регионах поддерживают своих , а что Кузбасс хуже , нет добрых людей .Вот нужда народ довела , что только плохое видят !
Что то великое затевают это - КМК и другие заводы построили, Гагарин в космос полетел, люди кровь сдали и спасли чью то жизнь, скинулись всей страной на лечение ребенка. Вот это ВЕЛИКОЕ! А не ваши игрища за деньги! Еще и плачется что одобрямса лабуде здесь не слышит, что туповатых в Кузбассе оказывается меньше чем в других регионах.
ответить
Венz
1 3
Добавлю. Во времена сталинских репрессий целые эшелоны ссыльных, возрастом от грудничков до глубоких стариков, посреди зимы выгружали посреди степи и бросали людей там, охрана выбрасывала из вагона им лишь только ломы, топоры, лопаты, пилы. Хорошо когда на горизонте виден был лес. Вот где был страх и ужас выживания людей, виновных лишь в том что их кулаками назвали. А чего стОит, какой ценой, основание зеками и ссыльными в советские времена городов и поселков посреди голых степей, лесов, болот?! Вот где было выживание, годами!
Почему назвали? Они и были кулаками.
Это сегодня все умные, все знают, только вот не задумываются, отчего эти знания только какие то однобокие. Кстати, даже главные страдальцы Шаламов и Солженицын были из далеко не бедных семей. Шаламов из священников. Что он скрыл, поступая в МГУ, за что и был выгнан. Оттуда и обиды его пошли. А матушка Солженицына была из богатейшей на Кубани семьи. Тяжелые репрессии достались в первую очередь бывшим богатеям, офицерам, дворянам и революционерам, которые после революции и гражданской войны никак не хотели останавливаться в своих репрессиях. Они не хотели, да и не умели работать в мирное время, а хотели руководить и расстреливать, как и раньше.
Кстати и писали про разные страсти в основном они, как более грамотные. Мешая правду и ложь. Если внимательно прочитать даже то, что сегодня в открытом доступе, а не только то, что подсовывают с экранов ТВ разные "умники", то мнение у многих переменится, когда узнают, что вытворяли репрессированные красные маршалы и их краскомы, как жили царьками и делали что хотели.
И еще. Совету почитать, что творили отцы демократии во время революций и проч. во время покорения запада в США, во время войн севера и юга. Во время французской и английской революции. Что делали в Германии и др странах.
Так волосы дыбом встанут.
Время было такое.
ответить
6+1
1 4
Так баб то можно будет насиловать или нет?
Можно, только потом сидеть по тухлой статье придется и жить под нарами вместе с обиженными.
Так что дерзай!
ответить
$
5 1
Почему назвали? Они и были кулаками.
Это сегодня все умные, все знают, только вот не задумываются, отчего эти знания только какие то однобокие. Кстати, даже главные страдальцы Шаламов и Солженицын были из далеко не бедных семей. Шаламов из священников. Что он скрыл, поступая в МГУ, за что и был выгнан. Оттуда и обиды его пошли. А матушка Солженицына была из богатейшей на Кубани семьи. Тяжелые репрессии достались в первую очередь бывшим богатеям, офицерам, дворянам и революционерам, которые после революции и гражданской войны никак не хотели останавливаться в своих репрессиях. Они не хотели, да и не умели работать в мирное время, а хотели руководить и расстреливать, как и раньше.
Кстати и писали про разные страсти в основном они, как более грамотные. Мешая правду и ложь. Если внимательно прочитать даже то, что сегодня в открытом доступе, а не только то, что подсовывают с экранов ТВ разные "умники", то мнение у многих переменится, когда узнают, что вытворяли репрессированные красные маршалы и их краскомы, как жили царьками и делали что хотели.
И еще. Совету почитать, что творили отцы демократии во время революций и проч. во время покорения запада в США, во время войн севера и юга. Во время французской и английской революции. Что делали в Германии и др странах.
Так волосы дыбом встанут.
Время было такое.
Выражусь политературней. Глупый вы человек, очень глупый. Речь была о миллионах крестьян и рабочих , а не ... Да что, впрочем, глупому обьяснять. Со своим винегретом и мухами в своей голове сначала разберитесь прежде чем глаголить и советы раздавать.
ответить
Венz
0 10
Выражусь политературней. Глупый вы человек, очень глупый. Речь была о миллионах крестьян и рабочих , а не ... Да что, впрочем, глупому обьяснять. Со своим винегретом и мухами в своей голове сначала разберитесь прежде чем глаголить и советы раздавать.
Когда сказать нечего, кроме попугайничанья услышанного в СМИ - то всегда таким образом отвечают.
Вы, кстати, пока тоже еще никоим образом умом не блеснули.
ответить
Скептик
3 0
Я, господа - выживальщики, на вашем месте сперва попросил бы господина Пятковского показать бапки - пока что он ничем ни знаменит кроме своего антиколлектора (бесплатного) и детского садика для взрослых дядек. Кинет вас бизнесмен, ох кинет. Ну хоть бабченок там понасильничаете, это говорят разрешается. Проголосую за симпатишных.
ответить
6-1
0 1
Можно, только потом сидеть по тухлой статье придется и жить под нарами вместе с обиженными.
Так что дерзай!
Книжек начитались и фильмов насмотрелись? Сичас насильники сразу отбираются в актив и ещё вас буут ******** попадись вы им в пресс-хату
ответить
Иван
1 2
Можно, только потом сидеть по тухлой статье придется и жить под нарами вместе с обиженными.
Так что дерзай!
Если кто такое и сделает ,то так и будет . Заодно и конкурентов поубавится . Только дебилизм народа непонятен . На самом деле никаких преступлений не будет . Не для этого едут .
ответить
Иван
0 8
Что то великое затевают это - КМК и другие заводы построили, Гагарин в космос полетел, люди кровь сдали и спасли чью то жизнь, скинулись всей страной на лечение ребенка. Вот это ВЕЛИКОЕ! А не ваши игрища за деньги! Еще и плачется что одобрямса лабуде здесь не слышит, что туповатых в Кузбассе оказывается меньше чем в других регионах.
туповатых действительно меньше . Больше никто про заводы не упомянул .
ответить
Й
0 0
Гопанько :). Мешок семок с пивасом ему и тайга раком встанет
ответить
Ольга
4 1
туповатых действительно меньше . Больше никто про заводы не упомянул .
Ндаа, фееричный .....
ответить
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