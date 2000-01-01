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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Кузбассовцы заболели гонконгским гриппом-убийцей и парагриппом

21 декабря 15:09
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В Кузбассе два человека заболели гонконгским гриппом. По данным Роспотребнадзора, при обследовании 93 больных подтверждено два случая этого штамма гриппа А (H3N2). 19 человек заболели из-за аденовирусов, а 5 человек подхватили вирус парагриппа.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, по острым респираторным вирусным инфекциям на 18 декабря эпидемический порог среди всего населения Кузбасса превышен на 1,6%. Чаще других ОРВИ стали подхватывать дети в возрасте от 3 до 6 лет. Эпидемический порог у них превышен на 8,5%.

Госпитализировано 392 больных ОРВИ и гриппом, в том числе 360 детей.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sputnikbig.ru
Роспотребнадзор ОРВИ эпидемия ОРВИ гонконгский грипп

Комментарии (14)

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хмырь
9 0
Срочно изолировать их от общества!пожертвовать двоими,спасти тысячи!
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!!!!!!!
13 0
И где же они его подцепили?
Некоторым урода не сидится, шило в анусе и спесь с кредитной картой, тащит их чёрте куда, по разным туземным странам. А там нацепляют всякой заразы, на шлявшись где-попало, и тащат страшные болезни на родину, других заражают!
Да, ещё гастарбайтеры, мотаются по стране, ёрзают к себе, а оттуда тоже заразу привозят.
ответить
Свой
9 0
Некоторым урода не сидится, шило в анусе и спесь с кредитной картой, тащит их чёрте куда, по разным туземным странам. А там нацепляют всякой заразы, на шлявшись где-попало, и тащат страшные болезни на родину, других заражают!
Да, ещё гастарбайтеры, мотаются по стране, ёрзают к себе, а оттуда тоже заразу привозят.
В том-то и суть,карантина давно нет.При царе и то был.А надо.Съездил в жаркие чуровые страны,посиди две недели в карантине,анализы и наблюдение.Чуть что-то вылезло и там же в камере и закрыли,что б мирный люд всякими заразами не заражали.
И с приезжими оттуда тоже самое.Весь сифак и прочее-оттуда.
ответить
Павел Фомин
6 0
В том-то и суть,карантина давно нет.При царе и то был.А надо.Съездил в жаркие чуровые страны,посиди две недели в карантине,анализы и наблюдение.Чуть что-то вылезло и там же в камере и закрыли,что б мирный люд всякими заразами не заражали.
И с приезжими оттуда тоже самое.Весь сифак и прочее-оттуда.
На Руси первые карантинные отстойники появились при Иване IV Грозном, а сегодня что делается?
Выходит пять веков назад народ был умнее сегодняшнего?
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Седой 10048
3 0
На Руси первые карантинные отстойники появились при Иване IV Грозном, а сегодня что делается?
Выходит пять веков назад народ был умнее сегодняшнего?
Ценился народ больше.Да и не кормился с углеводородицы единой,которой на все уже не хватает родимой.
Лишний,видать,народец народился.
Не впмиывается в рынок газодостоятельный.
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Грипп
1 0
Я злой и страшный серый грипп я в поросятах знаю толк
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Убежденныйд
0 0
Ааааа побежал за маской на рот
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Саня
0 0
Прививку надо идти ставить
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Местный
1 0
Прививку надо идти ставить
Вот чудак! Уже поздно прививки ставить
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Дон Хенаро
0 0
Вот чудак! Уже поздно прививки ставить
В крематорий заболевших!
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Местная 6140
3 0
Будни российской медицины от Минздрава: предупреждают каждый год о новой разновидности вируса, но прививают от старых - ничего личного, просто бизнес...на крови.
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Хи-хи
2 0
Местная:
Будни российской медицины от Минздрава: предупреждают каждый год о новой разновидности вируса, но прививают от старых - ничего личного, просто бизнес...на крови.
...Не выбрасывать же лекарство, ведь деньги плачены.
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