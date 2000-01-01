В Кузбассе два человека заболели гонконгским гриппом. По данным Роспотребнадзора, при обследовании 93 больных подтверждено два случая этого штамма гриппа А (H3N2). 19 человек заболели из-за аденовирусов, а 5 человек подхватили вирус парагриппа.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, по острым респираторным вирусным инфекциям на 18 декабря эпидемический порог среди всего населения Кузбасса превышен на 1,6%. Чаще других ОРВИ стали подхватывать дети в возрасте от 3 до 6 лет. Эпидемический порог у них превышен на 8,5%.

Госпитализировано 392 больных ОРВИ и гриппом, в том числе 360 детей.