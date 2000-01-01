Так и будет! Кто останется жив, тот останется. А кому не повезёт, про тех забудут. То в детском питании ерунды намешают сколько убили уже детей, то настойки бадяжные, то продукты питания с отравой. То взрывать будут. Называется, не фиг было лезть куда не следует, правительству! А теперь мирные граждане РОССИИ, будут пожинать их плоды!!!!!!!!

Нормальное у нас правительство, Медведев экономику поднял на новый уровень, трудится не покладая рук, старается улучшить жизнь и благосостояние простого народа, пенсионеры стали жить гораздо лучше, матери одиночки и простые сталевары Кузбасса получают достойную зарплату, слава единой россии !