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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Сообщения о четырёх заминированных зданиях в Новосибирске оказались фальшивыми

21 декабря 15:12
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Полицейские не нашли бомбы в новосибирских зданиях. Люди возвращаются на работу.

В Новосибирске полицейские, кинологи и взрывотехники проверили здания, где предположительно заложили бомбу, пишет «Лайф». Сообщения оказались фальшивкой, оцепление снято.

Личность звонившего, который рассказал о заминировании четырёх мест в Новосибирске, устанавливается. Напомним, неизвестный назвался Шакалом — известным террористом XX века.

Добавим, людей эвакуировали из зданий на улицах Фрунзе, 232 и 234/1, Крылова, 36, Богдана Хмельницкого, 100.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news.ngs.ru
бомба террористы сообщения ложный звонок заминировал здания

Комментарии (6)

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Я
2 2
Найти и пришить как шакала, никто не смеет людей нервировать!
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ы
1 0
фулюганы...
не дают поспать фсбэйцам
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1Татьяна
2 1
Так и будет! Кто останется жив, тот останется. А кому не повезёт, про тех забудут. То в детском питании ерунды намешают сколько убили уже детей, то настойки бадяжные, то продукты питания с отравой. То взрывать будут. Называется, не фиг было лезть куда не следует, правительству! А теперь мирные граждане РОССИИ, будут пожинать их плоды!!!!!!!!
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Дон Хенаро
0 0
Так и будет! Кто останется жив, тот останется. А кому не повезёт, про тех забудут. То в детском питании ерунды намешают сколько убили уже детей, то настойки бадяжные, то продукты питания с отравой. То взрывать будут. Называется, не фиг было лезть куда не следует, правительству! А теперь мирные граждане РОССИИ, будут пожинать их плоды!!!!!!!!
Нормальное у нас правительство, Медведев экономику поднял на новый уровень, трудится не покладая рук, старается улучшить жизнь и благосостояние простого народа, пенсионеры стали жить гораздо лучше, матери одиночки и простые сталевары Кузбасса получают достойную зарплату, слава единой россии !
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