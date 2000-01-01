Полицейские не нашли бомбы в новосибирских зданиях. Люди возвращаются на работу.
В Новосибирске полицейские, кинологи и взрывотехники проверили здания, где предположительно заложили бомбу, пишет «Лайф». Сообщения оказались фальшивкой, оцепление снято.
Личность звонившего, который рассказал о заминировании четырёх мест в Новосибирске, устанавливается. Напомним, неизвестный назвался Шакалом — известным террористом XX века.
Добавим, людей эвакуировали из зданий на улицах Фрунзе, 232 и 234/1, Крылова, 36, Богдана Хмельницкого, 100.