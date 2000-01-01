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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Сегодня кузбассовцев ждёт самая длинная ночь в году

21 декабря 15:20
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Среда, 21 декабря, - день зимнего солнцестояния. Ночь на четверг будет самой длинной в году, а завтрашний день — самым коротким.

День зимнего солнцестояния символизирует воскрешение природы после зимней спячки. Ведь дальше световой день будет постепенно увеличиваться, несмотря на то, что до окончания зимы ещё очень далеко.

В древности день зимнего солнцестояния имел особое значение. У язычников «хозяином» этого праздника являлся Чернобог, он же Коротун, он же Карачун. Древние считали, что в этот день Коротун повелевал морозами, а прислуживали ему медведи и волки.

Многие считают, что в эту ночь можно гадать, а сны снятся вещие.

По народному поверью, именно в самую длинную ночь в году медведи поворачиваются на другой бок во сне — значит прошла середина зимы.

Интересно, а как собираются провести ночь с 21 по 22 декабря в году кузбассовцы? Предлагаем читателям ВашГород.ру принять участие в опросе.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: photosight.ru
опрос самая длинная ночь в году

Комментарии (15)

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маньяк-каннибал
4 2
Настанет ночь. Ночь длинных ножей!
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*
2 2
Настанет ночь. Ночь длинных ножей!
Изыди, изыди! Дьявол!
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stek
2 1
А не лучше было написать: "самый короткий день".... Как-то веселее.....
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романтик
0 0
А я буду седня под мерцание свечей шпилить двоих...раз ночь такая длинная.А не кузбассовцев самая длинная ночь не ждёт?
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Инферно
1 0
А не лучше было написать: "самый короткий день".... Как-то веселее.....
Нет нет, именно ночь длиннее.., так что можно на один раз больше!
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Местный
0 0
Предлагаю вам сообразить на троих и проводить самый длинную ночь
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Юль блондинка
1 0
Мы будем плохими делами заниматься
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Соня
0 0
Ребёнка на утренник буду собирать
ответить
Роман
1 0
Чем ночи длинней тем больше детей
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Лампочка перегорела, мать ее так..
0 0
Народ, где купить лампочки энергосберегающие дешевые? На 20-25 ватт надо, теплый свет.
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Дон Хенаро
3 1
А я наконец то попробую с мужчиной.
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нехитрая лиса
0 0
а я всё равно не выспалась..
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