Среда, 21 декабря, - день зимнего солнцестояния. Ночь на четверг будет самой длинной в году, а завтрашний день — самым коротким.

День зимнего солнцестояния символизирует воскрешение природы после зимней спячки. Ведь дальше световой день будет постепенно увеличиваться, несмотря на то, что до окончания зимы ещё очень далеко.

В древности день зимнего солнцестояния имел особое значение. У язычников «хозяином» этого праздника являлся Чернобог, он же Коротун, он же Карачун. Древние считали, что в этот день Коротун повелевал морозами, а прислуживали ему медведи и волки.

Многие считают, что в эту ночь можно гадать, а сны снятся вещие.

По народному поверью, именно в самую длинную ночь в году медведи поворачиваются на другой бок во сне — значит прошла середина зимы.

Интересно, а как собираются провести ночь с 21 по 22 декабря в году кузбассовцы? Предлагаем читателям ВашГород.ру принять участие в опросе.