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О кузбассовцах рассказали на НТВ в программе о героях нашего времени

Сегодня 07:00
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Программа «Герои нашего времени» на НТВ рассказывает о простых людях, которые на пределе человеческих возможностей спасают совершенно незнакомых им людей. И при этом не считают, что они сделали что-то особенное.

В одном из выпусков этой передачи журналисты рассказали сразу о трёх кузбассовцах. У всех у них разные профессии, но их объединяет то, что каждый совершил подвиг на своём рабочем месте.

Пожарный Юрий Мельников вытащил из горящей высотки детей. Он бросился в охваченное пламенем здание, не имея при себе средств защиты.

Хирург из Прокопьевска Валерий Гребнёв после череды взрывов на междуреченской шахте «Распадская» решился ампутировать ногу горняку среди завалов.

Полицейский Сергей Чурин из города Берёзовского вытащил маленькую девочку из колодца. Он услышал детский крик из канализационного колодца и, не раздумывая, прыгнул на голос.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: НТВ
НТВ Герои нашего времени

Комментарии (5)

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Гыска
15 0
Среди черствого нашего населения есть еще нормальные люди!
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Местный
5 0
Красавчики. поболше бы таких!!!
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Jackie
3 0
Греет душу, что такие люди еще остались!
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