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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Торговые центры парализовали движение между трёмя районами Новокузнецка — горожанин

Сегодня 08:00
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В редакцию сайта ВашГород.ру обратился новокузнечанин, который крайне возмущён сложившейся ситуацией в районе «дозовской» развязки. По мнению мужчины, из-за строительства 3 торговых центров движение максимально осложнилось. В итоге вынуждены страдать жители Центрального, Новоильинского и Заводского районов.

«Торговые центры полностью убили движение и на без того загруженном участке. Особенно хорошо это проявляется перед новогодними праздниками, когда народ массово едет по магазинам. В час-пик на Дозовское кольцо пробки со всех сторон. Транспорт беспомощно стоит на Ноградской, Хлебозаводской и проспекте Строителей.

Вот объясните, зачем было строить столько торговых центров в этом месте. Кто разрешил? Понатыкали и Планету, и Ленту, и Леруа Мерлен, а как это окажет влияние на загруженность дорог просчитать забыли. Про обещания строительства развязок или хотя бы новой организации дорожного движения власти почему-то уже совсем позабыли.

В итоге вынуждены страдать обычные люди, стоящие в пробках. А ведь именно в этом месте сходятся три района: Заводской, Новоильинский и Центральный (орфография и пунктуация автора сохранены)", — сообщил новокузнечанин.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
ДОЗ Лента дорожные пробки ТРЦ Планета Леруа Мерлен

Комментарии (22)

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654
31 3
Но причем здесь ДОЗовское кольцо? Может речь о Рембытовском все таки?
ответить
111
47 0
При строительстве Планеты должны были по проекту сделать реконструкцию кольцевой развязки. Но как всегда "забыли", а городские власти скромно помалкивают об этом.
ответить
Вася
11 11
А помоему это из-за водителей для кого снег оказался нвоой неожиданностью )))
Сам вчера за рулем возвращался - видел многих водителей кто просто стоит в дтп ...
ответить
он
7 0
Но причем здесь ДОЗовское кольцо? Может речь о Рембытовском все таки?
Скорее всего автор имел ввиду ДОЗовскую развязку
ответить
...
14 3
Скорее всего автор имел ввиду ДОЗовскую развязку
Ну,чё...Оксана И.-БЛЕСНИ- ка МАСТЕРСТВОМ..ответь трудовому народу..)))
ответить
ывпкр
2 0
Скорее всего автор имел ввиду ДОЗовскую развязку
Да с ДОЗовской развязкой все в порядке вроде.
ответить
321
2 4
а разве раньше там не было проблем?
ответить
Имя есть
0 0
Дозвскую развязку никогда не построят
ответить
доктор Конь
4 0
При строительстве Планеты должны были по проекту сделать реконструкцию кольцевой развязки. Но как всегда "забыли", а городские власти скромно помалкивают об этом.
Да не забыли. Просто внезапно оказалось, что все земли вокруг уже распроданы давно и кому надо. Т.е. городу не принадлежат.
ответить
Синька
8 11
Блин радовались бы, что в городе что-то новое появляется! а то затухли бы тут никому не нужные.Мы растем и становимся мегаполисом, и пробки это норма!
ответить
Ась?
12 2
Глупый вопрос: кто разрешил?
А кто у нас в городе всё разрешает?
Кого мы должны благодарить за утыканный разными ТЦ, ТРЦ и пивнушками город?
ответить
Санек
0 1
Это зима, и как правило если летом три полосы , то зимой уже две
ответить
Ксения
8 8
Глупый вопрос: кто разрешил?
А кто у нас в городе всё разрешает?
Кого мы должны благодарить за утыканный разными ТЦ, ТРЦ и пивнушками город?
А чем вам не нравятся ТЦ?! Или лучше,как в деревне жить, с сельским магазином и универбытом? Хватит уже ныть! Новый год раз в году, можно потерпеть! До наступления праздника все было отлично! Угомонитесь уже и радуйтесь жизни!
ответить
Ась?
9 4
А чем вам не нравятся ТЦ?! Или лучше,как в деревне жить, с сельским магазином и универбытом? Хватит уже ныть! Новый год раз в году, можно потерпеть! До наступления праздника все было отлично! Угомонитесь уже и радуйтесь жизни!
У нас в городе этих ТЦ и ТРЦ больше, чем в полуторамиллионном Новосибирске. Большие площади их пустуют. И строятся они не там, где удобно горожанам, а там где пожелают их хозяева. На пример, вместо зоны отдыха, красивой набережной на правом берегу р.Томи построили "Ленту", туда же нацелилась "Леруа Мерлен". Благодаря ТЦ в р-не доза возникает автомобильная пробка. И как быть на счет того, что магазины должны быть в шаговой доступности?
Если уж и будет Новокузнецк через несколько лет напоминать деревню - то не от недостатка ТЦ и ТРЦ.
И еще, Новокузнецк стоит в стороне от ЖД и автомагистралей и не является областным центром. На пример в Новосибирске торговые центры посещают транзитники и прибывшие по разным делам жители Новосибирской области, то у нас такого ожидать не приходится. Да, и в связи с умирающей промышленностью города, скоро в те, что есть магазины ходить будет не на что.
ответить
Неудобный
9 0
"Кто разрешил?" Спрашивает автор.
Тебя 6...лять холопа не спросил Кузнецов, Тулеев и вся прикентовка...
ответить
1
5 0
Вашгород задайте вопрос, пусть администрация прокомментирует по поводу обещанного строительства развязки.
ответить
6+1
5 0
Это зима, и как правило если летом три полосы , то зимой уже две
Этот вопрос к дорожникам и к тем, кто должен контролировать уборку снега с улиц. Надо убирать снег как положено, не оставляя валы по краям или на середине проезжей части. А то можно вообще из трёх полос оставить только одну с препятствиями.
Да и ГАИшникам надо постараться, чтобы автомобили не занимали под стоянку по целой полосе, создавая помехи движущемуся транспорту, мешая уборке дорог.
ответить
ххх
0 0
При строительстве Планеты должны были по проекту сделать реконструкцию кольцевой развязки. Но как всегда "забыли", а городские власти скромно помалкивают об этом.
Ну как же, сделали переходик они через ж/д пути))) Вот и все, люди, вот это вам вместо развязки.
ответить
Пень
1 0
Кузя спасибо за все, вези денежки в Испанию а кредиты нам и нашим детям
ответить
колода
1 0
Кузя спасибо за все, вези денежки в Испанию а кредиты нам и нашим детям
Да,не за шт-то..ВСё- в норме..)))))))))))
ответить
Михайлø Потапыч
0 0

Кузнецов всего лишь марионетка четвётого или пятого порядка!
Он только озвучивает бредни Тулеева и весь деструктив,
казнакрадство и вредительство происходит именно от Тулеева! И
я не удивлюсь если скоро начнут попросту массово
расстреливать новокузнечан...

               
          ~~~

У власти те самые выродки (людьми я их назвать не могу)
которые выполняют задачу - уничтожить Новокузнецк, уничтожить
Кузбасс, уничтожить Россию... И как не странно в американском
госдепе хотят того же самого!!! Подумайте над этим!

               
            ~~~

Сергей Николаевич! Волей судьбы вы стали главой самого
большого, самого значимого, самого лучшего и перспективного
города Кузбасса, вопреки мнению областных чиновников и
Кемеровских элит, из чьих уст уже давно невозможно услыщать
уважительного, доброго и положительного слова в адрес
Новокузнецка и новокузнечан. История не стоит на месте,
областное телевидение, радио, никчемное современное
филиальное высшее образование и воспитание ежедневно,
ежечасно и ежесекундно по заказу формирует отрицательное
мнение о лучшем городе Кузбасса. Думаю, сами того не ожидая,
своими последними действиями, вы окружили себя со всех сторон
активными протестными движениями и горожанами, формируете
отрицательное общественное мнение горожан по отношению к
себе. Негативное отношение к Кемеровскому губернатору в
Новокузнецке уже давно сформировалось, подтверждено
результатами многочисленных выборов и продолжает ухудшаться.
Существует интернет, радио, телевидение и в конце концов
телефон, которые подверждают, что на фоне деградирующего
Кузбасса, Новокузнецк в первых рядах. Жители города уже
устали от пустых обещаний, они уже ходят по новой набережной,
водят своих детей в новый хоккейный дворец, садики и школы,
слушают музыку в новом концертном зале, ездят по
замечательным Кузбасским дорогам. Взамен обещаний, за
последние годы, самые тяжелые для города мы потеряли крупные
промышленные предприятия, футбол, педагогический вуз, чуть не
потеряли лучший в области Дворец Культуры Кузнецких
металлургов, телевидение и многое другое. Жители задыхаются
от разрезов и варварской угледобычи, всеми законнми способаи
протестуют против этого. Город окружен гасторбайтерами из
Кемерово, которые пытаются всеми способами выжать последнее
из образования, энергетики, дорог, ЖКХ — практически всех
сфер города. Вы ежедневно задаете вопрос, уехать или
остаться? И своими действиями всем доказываете,что нужно
уезжать. И люди делают это уже осознанно. От вас практически
отвернулся созидающий для города бизнес, а пришедший
рейдерским административным путем бизнес из Кемеровов,
работает на благо другого города. Думаю, трамвай это та
черта, перейдя которую, вы продемонстрируете свое отношение к
городу, к его жителям, кОторые заслуживают уважения и верят в
вас. Люди сейчас ездят на работу, в садик и больницы, они
живут здесь и сейчас. Им нужен обычный реконструированный
трамвай и скоростной трамвай в будущем. Зачем им очередные
обещания. У вас есть шанс начать действовать во благо города,
во благо его жителей и преломить ситуацию. Возродить
Новокузнецк можно и нужно. Просто нужно в какой то момент
остановиться, прекратить разрушать, уничтожать, обратить на
город взор федерального центра НУжно осознать, что
Новокузнецк — лучший город в Кузбассе, он, вообще, особенный
город на карте нашей большой страны и начать подъем вверх,
начать созидать, а не продолжать падать в пропасть. И этот
момент, которого все ждут с нетерпением, давно настал. Михайлов М. ·
4 Ноябрь в 20:36 ·  Нк-ТВ


Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться!
Нужна как в кукольном театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да
и говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика,
театр абсурда под управлением Карабаса Гумировича и его
сообщников продолжается...Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться! Нужно
как в кукольного театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да и
говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика, театр
абсурда продолжается...
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