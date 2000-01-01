

Кузнецов всего лишь марионетка четвётого или пятого порядка!

Он только озвучивает бредни Тулеева и весь деструктив,

казнакрадство и вредительство происходит именно от Тулеева! И

я не удивлюсь если скоро начнут попросту массово

расстреливать новокузнечан...





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У власти те самые выродки (людьми я их назвать не могу)

которые выполняют задачу - уничтожить Новокузнецк, уничтожить

Кузбасс, уничтожить Россию... И как не странно в американском

госдепе хотят того же самого!!! Подумайте над этим!





~~~



Сергей Николаевич! Волей судьбы вы стали главой самого

большого, самого значимого, самого лучшего и перспективного

города Кузбасса, вопреки мнению областных чиновников и

Кемеровских элит, из чьих уст уже давно невозможно услыщать

уважительного, доброго и положительного слова в адрес

Новокузнецка и новокузнечан. История не стоит на месте,

областное телевидение, радио, никчемное современное

филиальное высшее образование и воспитание ежедневно,

ежечасно и ежесекундно по заказу формирует отрицательное

мнение о лучшем городе Кузбасса. Думаю, сами того не ожидая,

своими последними действиями, вы окружили себя со всех сторон

активными протестными движениями и горожанами, формируете

отрицательное общественное мнение горожан по отношению к

себе. Негативное отношение к Кемеровскому губернатору в

Новокузнецке уже давно сформировалось, подтверждено

результатами многочисленных выборов и продолжает ухудшаться.

Существует интернет, радио, телевидение и в конце концов

телефон, которые подверждают, что на фоне деградирующего

Кузбасса, Новокузнецк в первых рядах. Жители города уже

устали от пустых обещаний, они уже ходят по новой набережной,

водят своих детей в новый хоккейный дворец, садики и школы,

слушают музыку в новом концертном зале, ездят по

замечательным Кузбасским дорогам. Взамен обещаний, за

последние годы, самые тяжелые для города мы потеряли крупные

промышленные предприятия, футбол, педагогический вуз, чуть не

потеряли лучший в области Дворец Культуры Кузнецких

металлургов, телевидение и многое другое. Жители задыхаются

от разрезов и варварской угледобычи, всеми законнми способаи

протестуют против этого. Город окружен гасторбайтерами из

Кемерово, которые пытаются всеми способами выжать последнее

из образования, энергетики, дорог, ЖКХ — практически всех

сфер города. Вы ежедневно задаете вопрос, уехать или

остаться? И своими действиями всем доказываете,что нужно

уезжать. И люди делают это уже осознанно. От вас практически

отвернулся созидающий для города бизнес, а пришедший

рейдерским административным путем бизнес из Кемеровов,

работает на благо другого города. Думаю, трамвай это та

черта, перейдя которую, вы продемонстрируете свое отношение к

городу, к его жителям, кОторые заслуживают уважения и верят в

вас. Люди сейчас ездят на работу, в садик и больницы, они

живут здесь и сейчас. Им нужен обычный реконструированный

трамвай и скоростной трамвай в будущем. Зачем им очередные

обещания. У вас есть шанс начать действовать во благо города,

во благо его жителей и преломить ситуацию. Возродить

Новокузнецк можно и нужно. Просто нужно в какой то момент

остановиться, прекратить разрушать, уничтожать, обратить на

город взор федерального центра НУжно осознать, что

Новокузнецк — лучший город в Кузбассе, он, вообще, особенный

город на карте нашей большой страны и начать подъем вверх,

начать созидать, а не продолжать падать в пропасть. И этот

момент, которого все ждут с нетерпением, давно настал. Михайлов М. ·

4 Ноябрь в 20:36 · Нк-ТВ





Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться!

Нужна как в кукольном театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да

и говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика,

театр абсурда под управлением Карабаса Гумировича и его

сообщников продолжается...Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться! Нужно

как в кукольного театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да и

говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика, театр

абсурда продолжается...