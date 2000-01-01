Кузнецов всего лишь марионетка четвётого или пятого порядка!
Он только озвучивает бредни Тулеева и весь деструктив,
казнакрадство и вредительство происходит именно от Тулеева! И
я не удивлюсь если скоро начнут попросту массово
расстреливать новокузнечан...
~~~
У власти те самые выродки (людьми я их назвать не могу)
которые выполняют задачу - уничтожить Новокузнецк, уничтожить
Кузбасс, уничтожить Россию... И как не странно в американском
госдепе хотят того же самого!!! Подумайте над этим!
~~~
Сергей Николаевич! Волей судьбы вы стали главой самого
большого, самого значимого, самого лучшего и перспективного
города Кузбасса, вопреки мнению областных чиновников и
Кемеровских элит, из чьих уст уже давно невозможно услыщать
уважительного, доброго и положительного слова в адрес
Новокузнецка и новокузнечан. История не стоит на месте,
областное телевидение, радио, никчемное современное
филиальное высшее образование и воспитание ежедневно,
ежечасно и ежесекундно по заказу формирует отрицательное
мнение о лучшем городе Кузбасса. Думаю, сами того не ожидая,
своими последними действиями, вы окружили себя со всех сторон
активными протестными движениями и горожанами, формируете
отрицательное общественное мнение горожан по отношению к
себе. Негативное отношение к Кемеровскому губернатору в
Новокузнецке уже давно сформировалось, подтверждено
результатами многочисленных выборов и продолжает ухудшаться.
Существует интернет, радио, телевидение и в конце концов
телефон, которые подверждают, что на фоне деградирующего
Кузбасса, Новокузнецк в первых рядах. Жители города уже
устали от пустых обещаний, они уже ходят по новой набережной,
водят своих детей в новый хоккейный дворец, садики и школы,
слушают музыку в новом концертном зале, ездят по
замечательным Кузбасским дорогам. Взамен обещаний, за
последние годы, самые тяжелые для города мы потеряли крупные
промышленные предприятия, футбол, педагогический вуз, чуть не
потеряли лучший в области Дворец Культуры Кузнецких
металлургов, телевидение и многое другое. Жители задыхаются
от разрезов и варварской угледобычи, всеми законнми способаи
протестуют против этого. Город окружен гасторбайтерами из
Кемерово, которые пытаются всеми способами выжать последнее
из образования, энергетики, дорог, ЖКХ — практически всех
сфер города. Вы ежедневно задаете вопрос, уехать или
остаться? И своими действиями всем доказываете,что нужно
уезжать. И люди делают это уже осознанно. От вас практически
отвернулся созидающий для города бизнес, а пришедший
рейдерским административным путем бизнес из Кемеровов,
работает на благо другого города. Думаю, трамвай это та
черта, перейдя которую, вы продемонстрируете свое отношение к
городу, к его жителям, кОторые заслуживают уважения и верят в
вас. Люди сейчас ездят на работу, в садик и больницы, они
живут здесь и сейчас. Им нужен обычный реконструированный
трамвай и скоростной трамвай в будущем. Зачем им очередные
обещания. У вас есть шанс начать действовать во благо города,
во благо его жителей и преломить ситуацию. Возродить
Новокузнецк можно и нужно. Просто нужно в какой то момент
остановиться, прекратить разрушать, уничтожать, обратить на
город взор федерального центра НУжно осознать, что
Новокузнецк — лучший город в Кузбассе, он, вообще, особенный
город на карте нашей большой страны и начать подъем вверх,
начать созидать, а не продолжать падать в пропасть. И этот
момент, которого все ждут с нетерпением, давно настал. Михайлов М. ·
4 Ноябрь в 20:36 · Нк-ТВ
Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться!
Нужна как в кукольном театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да
и говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика,
театр абсурда под управлением Карабаса Гумировича и его
сообщников продолжается...Ну не может марионетка вживую самостоятельно общаться! Нужно
как в кукольного театре ширма, занавес, суфлёр и т. д. да и
говорить она сама не может... Так, что уважаемая публика, театр
абсурда продолжается...