Самый любимый женский способ поднять себе настроение — это съесть, что-нибудь сладкое. Но на место сиюминутному счастью приходят лишние килограммы. Что же делать? Как найти в себе силы, чтоб не поддаться соблазну, спросите вы себя? Я, Зоя Богданова, знаю ответ.

На страницах моей книги «Ешь, читай, худей» вы найдете все ответы, как проститься с лишними килограммами без таблеток, диет, уколов, БАДов, коктейлей, гипноза, изнурительного спорта, голодовок и прочих небезопасных и бесполезных способов.

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Прочтите ее и убедитесь сами!

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