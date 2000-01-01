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Ученые узнали, сколько раз в день женщины думают о сексе

Сегодня 00:30
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Психологи провели опрос среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет. В эксперименте приняли участие 283 человека. Оказалось, что девушки способны думать о сексе приблизительно каждый час или восемнадцать раз в день, сообщает rusargument.ru.

Что касается мужчин, то по результатам учёных, молодых людей мысли о сексе посещают примерно вдвое чаще, 34 раза в сутки. Также представители сильного пола чаще женщин думают о еде и сне. Так, например, о еде мужчины думают 25 раз день. А женщины всего 15.

Чтобы узнать о мыслях сильной и слабой половины человечества, учёные предложили вести дневники, в которых испытуемые отмечали те моменты, в которые они думали о сексе, еде или сне.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: waydum.ru
исследования ученых секс мужчины и женщины

Комментарии (11)

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Дон Хенаро
0 5
Почему мне всегда в голову голые парни приходят ?
ответить
De Puta Madre
2 0
Почему мне всегда в голову голые парни приходят ?
потому что твоя задница их не возбуждает, тролль. Именно поэтому они и "приходят" тебе в голову. Через рот.
ответить
N
12 1
Среди "ночных бабочек" что ли опрос был?:)
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местный-2
1 0
Смешно,конечно,куда были потрачены деньги???
Подсчитать только это невозможно....это же очевидно.
ответить
читатель
3 0
Жалко мне наших журналистов,похоже они все там озабоченные.
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ОНФ
0 0
Здравомыслящему человеку об этом и в голову не придёт написать об этом. Видно данный журналист сексуально озабоченный. Путней Даме или Сэру думать о сексе нет времени-есть заботы о детях, семье, о завтрешнем непонятном "будущем", не стабильности. ... Это ***************** слово русского языка), альфонс живущие за счёт секса,у которых нет проблем кроме сношения. Это не здоровые, больные люди.
ответить
111
0 0
"Что касается мужчин, то по результатам учёных, молодых людей мысли о сексе посещают примерно вдвое чаще, 34 раза в сутки."
Вот именно поэтому мужчины ищут женщин постарше...Те тоже думают вдвое чаще)) И вообще - провести опрос среди девушек до 25 - верх безумия. Это детское порно какое-то...
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Антонина
1 3
Здравомыслящему человеку об этом и в голову не придёт написать об этом. Видно данный журналист сексуально озабоченный. Путней Даме или Сэру думать о сексе нет времени-есть заботы о детях, семье, о завтрешнем непонятном "будущем", не стабильности. ... Это ***************** слово русского языка), альфонс живущие за счёт секса,у которых нет проблем кроме сношения. Это не здоровые, больные люди.
Вы так жёстко отрицаете секс....У вас проблемы с этим?
Как в СССР - секса не было, говорить о нём вообще ужас просто, но дети рождались....
ответить
скромненький дяденька
0 0
я например всегда вам, журналистам ВГ, рад помочь заняться сексом . пишите мне смелее, я вас красавиц всех соблазню....
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"
2 0
Вы так жёстко отрицаете секс....У вас проблемы с этим?
Как в СССР - секса не было, говорить о нём вообще ужас просто, но дети рождались....
Проблемы у вас, не отличаете небо от земли. Дети от любви, от секса только удовлетворение своей похоти.
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