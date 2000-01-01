Психологи провели опрос среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет. В эксперименте приняли участие 283 человека. Оказалось, что девушки способны думать о сексе приблизительно каждый час или восемнадцать раз в день, сообщает rusargument.ru.

Что касается мужчин, то по результатам учёных, молодых людей мысли о сексе посещают примерно вдвое чаще, 34 раза в сутки. Также представители сильного пола чаще женщин думают о еде и сне. Так, например, о еде мужчины думают 25 раз день. А женщины всего 15.

Чтобы узнать о мыслях сильной и слабой половины человечества, учёные предложили вести дневники, в которых испытуемые отмечали те моменты, в которые они думали о сексе, еде или сне.