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Мобильный вирус оставил тысячи россиян без смартфонов

Сегодня 06:00
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Из-за вируса пострадали более 16 тысяч человек по всему миру. Жертвами оказались граждане 27 стран. Опасный вирус проникает через Интернет в телефон и блокирует экран телефона. На дисплее отображаются лишь требования хакеров заплатить за разблокировку.

Большинство жертв утверждают, что вирус скрывается под разными программами и играми, которые они устанавливали на свои смартфоны. При блокировке вирусом экрана смартфона шифруются файлы пользователя, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Больше всего владельцев смартфонов пострадало в России, Украине, Германии и Таиланде.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: emax.ru
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Комментарии (5)

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Паша
0 0
А какие программы оказались вирусными?
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Саня
1 2
полюбому производители смартфонов запустили, чтоб новые телефоны покупали больше
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Зайка
1 0
полюбому производители смартфонов запустили, чтоб новые телефоны покупали больше
Скорее создатели антивирусников, как обычно.
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Кек
4 0
Лучший антивирус-это голова на плечах юзера
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