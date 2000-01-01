Из-за вируса пострадали более 16 тысяч человек по всему миру. Жертвами оказались граждане 27 стран. Опасный вирус проникает через Интернет в телефон и блокирует экран телефона. На дисплее отображаются лишь требования хакеров заплатить за разблокировку.

Большинство жертв утверждают, что вирус скрывается под разными программами и играми, которые они устанавливали на свои смартфоны. При блокировке вирусом экрана смартфона шифруются файлы пользователя, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Больше всего владельцев смартфонов пострадало в России, Украине, Германии и Таиланде.