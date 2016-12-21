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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Ураган пронесся над Новокузнецком

Сегодня 06:15
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Вечером и ночью 21 декабря в Новокузнецке разбушевалась настоящая буря. Ветер срывал плакаты, сбивал людей с ног и гнул деревья. Из-за метели видимость была минимальна. Многие горожане поделились этим зрелищем со своими подписчиками в социальных сетях.

По данным ЕДДС, в отдельных местах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В связи с этим людям рекомендовали без особой надобности не покидать жилища, а также быть очень осторожными.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на этой неделе в Кузбасс вернутся морозы. Местами похолодает до -30 градусов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: социальные сети
штормовое предупреждение ураган метель ЕДДС

Комментарии (4)

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нехитрая лиса
9 0
энергетики, с праздником!!!
ура!!!
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Поэт
0 0
Мороз и ветер день чудестный...
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коренной житель
3 0
Так в Сибири же живем,морозы убьют всю заразу.
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