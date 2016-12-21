Вечером и ночью 21 декабря в Новокузнецке разбушевалась настоящая буря. Ветер срывал плакаты, сбивал людей с ног и гнул деревья. Из-за метели видимость была минимальна. Многие горожане поделились этим зрелищем со своими подписчиками в социальных сетях.

По данным ЕДДС, в отдельных местах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В связи с этим людям рекомендовали без особой надобности не покидать жилища, а также быть очень осторожными.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на этой неделе в Кузбасс вернутся морозы. Местами похолодает до -30 градусов.