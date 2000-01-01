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Умер известный советский актёр

Сегодня 09:04
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В среду, 21 декабря, не стало народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича. Он знаком зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Три тополя на Плющихе», «17 мгновений весны», «Мастер и Маргарита» и десятках других. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что 1 декабря Шалевичу стало плохо прямо на сцене во время спектакля в театре имени Вахтангова. Актёру вызвали скорую, однако он отказался от госпитализации. Супруга забрала его домой, но через какое-то время его госпитализировали в реанимацию. 3 декабря он впал в кому, а накануне, 21 декабря, умер в реанимации, так и не приходя в сознание.

Актёр с 1958 года служил в театре имени Вахтангова, также сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах. К числу наиболее известных его киноработ относятся роль бакенщика Григория и мужа главной героини в мелодраме «Три тополя на Плющихе», дипломата и разведчика Аллена Даллеса в сериале «17 мгновений весны».

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: pipeclub.info, inforeactor.ru
умер актер Шалевич

Комментарии (7)

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местный-2
34 0
Постепенно уходят те,кто выполнял обычную,ежедневную свою работу и не считал себя звездой.
Соболезнования родным.Пусть земля будет пухом.
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Jackie
13 0
Жалко. Чем дальше, тем больше хороших людей уходит.
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stek
8 0
А сейчас т.н. артисты рекламируют МТС, Билайн, лекарства и прокладки.....
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Евгенич
7 0
Високосный год... всех косит
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Гала
3 0
Остановитесь! Ну пожалуйста! Не уходите, умоляю!
Что в этом мире нам останется без вас? Я знаю, знаю —
Набор актеришек бездарных, ситкомы с целью отупления…
О, небо, ЛУЧШИХ забирая, ты совершаешь преступление!
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Федя
0 1
58 лет он активно трудился в театре , и ведь не выгнать было, вот какой категории надо пенсионный возраст повышать,
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