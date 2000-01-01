В среду, 21 декабря, не стало народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича. Он знаком зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Три тополя на Плющихе», «17 мгновений весны», «Мастер и Маргарита» и десятках других. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что 1 декабря Шалевичу стало плохо прямо на сцене во время спектакля в театре имени Вахтангова. Актёру вызвали скорую, однако он отказался от госпитализации. Супруга забрала его домой, но через какое-то время его госпитализировали в реанимацию. 3 декабря он впал в кому, а накануне, 21 декабря, умер в реанимации, так и не приходя в сознание.

Актёр с 1958 года служил в театре имени Вахтангова, также сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах. К числу наиболее известных его киноработ относятся роль бакенщика Григория и мужа главной героини в мелодраме «Три тополя на Плющихе», дипломата и разведчика Аллена Даллеса в сериале «17 мгновений весны».