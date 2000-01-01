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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Хозяин дорогого авто пропал без вести в Новокузнецке: требуются добровольцы

Сегодня 09:41
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В Кузбассе без вести пропал прокопчанин Евгений Леонидович Лазаревич 1964 года рождения. В последний раз мужчину видели на личном автомобиле в Новокузнецке.

«12 декабря около 08:00 был замечен в личном автомобиле на въезде в Новокузнецк со стороны Прокопьевска, дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что мужчина передвигался на автомобиле Ford Explorer белого цвета. Тех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Лазаревича просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Лиза Алерт
пропал человек пропал без вести Лиза Алерт

Комментарии (14)

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Врач
1 5
По блудит да вернется - родным советую не переживать
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Анонимный пользователь
7 1
Ага, сами думаете, что говорите, это как же не переживать???
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Колян
5 2
С ним полюбому что то случилось
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Микки
8 0
Мужик богатый, походу...такие просто так не исчезают.
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Никки
16 0
Мужик богатый, походу...такие просто так не исчезают.
Он не просто богатый, это конкурсный управляющий шахт в Прокопе и ещё х.з. где. Такие действительно так просто не теряются.
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Анонимный пользователь
6 1
Он не просто богатый, это конкурсный управляющий шахт в Прокопе и ещё х.з. где. Такие действительно так просто не теряются.
Вот-вот такие что-то случилось похоже. Нужно искать в его профессиональной деятельности
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Фемида
1 1
Он не просто богатый, это конкурсный управляющий шахт в Прокопе и ещё х.з. где. Такие действительно так просто не теряются.
Великие законы жизни, а ОНИ все не верят.
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ASD
0 0
Да, кстати в комментариях в группе "Лиза Алерт" написали : "Машину сегодня нашли, брошенная во дворе без номеров. На Дружбы, 16".
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111
0 0
Да, номера на авто не хилые стояли.
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Илья
0 0
Походу его на дружбе вытащили из тачки и увезли, а вот куда пусть по камерам смотрят.
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Й
0 0
Еще раз подтверждение истины что бессмертных не бывает и амулеты в виде дорогой машины коттеджа и крутых друзей не помогают
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Вася
0 0
Проблем на шахтах/разрезах не было у собственников недавно в Кузбассе? Никого не садили/под стражу не брали?
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Gta
0 0
Как говорил один мой знакомый, покойник: "Я слишком много знал..."
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