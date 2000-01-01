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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Стало известно, как Владимир Путин встретит Новый год

Сегодня 09:51
7697

Президент России Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «МИР».

«Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент будет отмечать праздник.

На вопрос, будет ли президент смотреть своё обращение по телевизору, его пресс-секретарь ответил: «Я уверен, что будет, конечно».

Напомним, ранее стало известно, что будет есть в новогоднюю ночь премьер-министр России. По словам Дмитрия Медведева, он включит в своё праздничное меню продукты отечественного производства с самых новых отечественных предприятий.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kremlin.ru
Новый год Владимир Путин

Комментарии (19)

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Изя
15 3
Песков блин этот...в каждой бочке затычка)
ответить
Прохожий
52 4
Желаю Владимиру Владимировичу в наступающим Новом Году всего того же что он сделал с основной массой населения России.
ответить
Фемида
30 4
Желаю Владимиру Владимировичу в наступающим Новом Году всего того же что он сделал с основной массой населения России.
и всем прихвостням того же!
ответить
Дон Хенаро 35317
21 6
С родными и близкими...где у него родные и близкие? Жена и та ушла от деспота...дочери по заграницам, родители?А кто нибудь,когда нибудь,видел родителей Путина? Из родных и близких у него остались Конни, Баффи да Юмэ)И те собаки...но эти точно не предадут...каким бы не был хозяин...
Друзья? Ну если только по ОПГ "Озерки"...да и то,какие это друзья, подельники...которы сольются в случае чего...нету у него Друзей...и Семьи тоже...а да, Алинка Кабаева...но это так, все знаем почему она с ним...
Если задуматься, мне его немного жаль, с чем он подойдет к концу жизни,с пронзительным одиночеством и тремя старыми собаками? Срок его президентства максимум еще лет 8...а деньги с собой не заберешь...
ответить
Виктор
4 13
Дон Хенаро:
С родными и близкими...где у него родные и близкие? Жена и та ушла от деспота...дочери по заграницам, родители?А кто нибудь,когда нибудь,видел родителей Путина? Из родных и близких у него остались Конни, Баффи да Юмэ)И те собаки...но эти точно не предадут...каким бы не был хозяин...
Друзья? Ну если только по ОПГ "Озерки"...да и то,какие это друзья, подельники...которы сольются в случае чего...нету у него Друзей...и Семьи тоже...а да, Алинка Кабаева...но это так, все знаем почему она с ним...
Если задуматься, мне его немного жаль, с чем он подойдет к концу жизни,с пронзительным одиночеством и тремя старыми собаками? Срок его президентства максимум еще лет 8...а деньги с собой не заберешь...
Про старость и с кем он ее встретит... А встретит он ее с молодыми барышнями на личном экзотическом острове. И ему плевать, на тех людей которые его осуждают. Это просто зависть..
Извините, не удержался
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читатель
6 14
Кому какое дело как и с кем будет встречать Новый год президент. И писать об этом совсем не стоит г-жа Михайлова. Вы то о сексе,то о президенте.
ответить
Буду молиться Богу,
3 3
чтобы с ним не случилось того, что он заслужил (!).
ответить
Маша
6 17
Желаю Владимиру Владимировичу в наступающим Новом Году всего того же что он сделал с основной массой населения России.
Что сделал президент плохого? Конечно! Разгреб и продолжает разгребать то, что осталось от нашей некогда огромной державы. Вы забыли все о том, когда полки были пустые в магазинах, когда зарплату один раз в полгода выплачивали, когда невозможно было не то, что в отпуск съездить, когда о нем даже не мечтали, когда девочки трусики себе крючком вязали, потому что так дешевле было, чем белье купить, когда детям из огуречного рассола печенюшки пекли? Вы сейчас живете плохо? Живет плохо тот, кто не работает над жизнью своей, над своими потребностями! Хотите жить хорошо, не нойте, не обвиняйте никого, кроме себя! Никто, кроме вас самих, ничего вам не должен. Ставьте себе определенную цель и добивайтесь ее. Сами, без посторонней помощи. Да. бывает долго, трудно, но зато такой кайф, когда достиг то, о чем мечтал! С Новым годом всех!
ответить
@
10 1
Что сделал президент плохого? Конечно! Разгреб и продолжает разгребать то, что осталось от нашей некогда огромной державы. Вы забыли все о том, когда полки были пустые в магазинах, когда зарплату один раз в полгода выплачивали, когда невозможно было не то, что в отпуск съездить, когда о нем даже не мечтали, когда девочки трусики себе крючком вязали, потому что так дешевле было, чем белье купить, когда детям из огуречного рассола печенюшки пекли? Вы сейчас живете плохо? Живет плохо тот, кто не работает над жизнью своей, над своими потребностями! Хотите жить хорошо, не нойте, не обвиняйте никого, кроме себя! Никто, кроме вас самих, ничего вам не должен. Ставьте себе определенную цель и добивайтесь ее. Сами, без посторонней помощи. Да. бывает долго, трудно, но зато такой кайф, когда достиг то, о чем мечтал! С Новым годом всех!
Поконкретней про кайф, где кем чего достигли.
ответить
777Н
2 13
Что сделал президент плохого? Конечно! Разгреб и продолжает разгребать то, что осталось от нашей некогда огромной державы. Вы забыли все о том, когда полки были пустые в магазинах, когда зарплату один раз в полгода выплачивали, когда невозможно было не то, что в отпуск съездить, когда о нем даже не мечтали, когда девочки трусики себе крючком вязали, потому что так дешевле было, чем белье купить, когда детям из огуречного рассола печенюшки пекли? Вы сейчас живете плохо? Живет плохо тот, кто не работает над жизнью своей, над своими потребностями! Хотите жить хорошо, не нойте, не обвиняйте никого, кроме себя! Никто, кроме вас самих, ничего вам не должен. Ставьте себе определенную цель и добивайтесь ее. Сами, без посторонней помощи. Да. бывает долго, трудно, но зато такой кайф, когда достиг то, о чем мечтал! С Новым годом всех!
Согласна, нужно начать с себя, а не критиковать всех вокруг. Живём нормально, а власть всегда -нелюбима, и многое могло бы быть лучше! Новый год впереди, С ПРАЗДНИКОМ!!!
ответить
Обама
8 0
Путин заявил о желании «успешно завершить свою карьеру»
Дональд Трамп Тюрьму в Гуантанамо пока не закрываю
ответить
читатель
5 0
16 лет Путин мочит народ в сортире
Ну что?
16-й год он мочит народ в сортире.
Сколько ещё? Ещё 16?
Мы все помним это обещание. Он его сдержал. Он превратил всю страну в сортир. Он превращает в сортир Сирию ,Украину и Грузию. Хочет превратить в сортир Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Казахстан. Сегодня он превратил в сортир Красную площадь, Кремлёвскую набережную.
Но его самого уже замочили. Его замочила история.
ответить
zummerrr
0 5
16 лет Путин мочит народ в сортире
Ну что?
16-й год он мочит народ в сортире.
Сколько ещё? Ещё 16?
Мы все помним это обещание. Он его сдержал. Он превратил всю страну в сортир. Он превращает в сортир Сирию ,Украину и Грузию. Хочет превратить в сортир Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Казахстан. Сегодня он превратил в сортир Красную площадь, Кремлёвскую набережную.
Но его самого уже замочили. Его замочила история.
Жаль что такие как ты не тонут. Хотя оно и не тонет.
ответить
всё ОК !
14 0
Завтра большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, а сегодня россияне и не догадываются насколько все хорошо и все счастливы.
ответить
КоляYeti 11179
2 0
А как же брат Асад? Почему не предложит кажному россиянину пригласить мусульманина Сирии погостить на христианский праздник, так "дружба" крепче станет и оне не будя ломиться к Меркель а полюбят бюджет России навсегда.
ответить
КоляYeti 11179
7 0
Жаль что такие как ты не тонут. Хотя оно и не тонет.
Ты что за "зуммер", немчура что-ли? За что так возлюбил Идола своего? За кусочек трубы в "Северном потоке"? Остальным россиянам, если оне не топ-менеджеры Правлений или чинуши Кремля от того Гаранта ничего "не светит"...
ответить
КоляYeti 11179
8 0
Что сделал президент плохого? Конечно! Разгреб и продолжает разгребать то, что осталось от нашей некогда огромной державы. Вы забыли все о том, когда полки были пустые в магазинах, когда зарплату один раз в полгода выплачивали, когда невозможно было не то, что в отпуск съездить, когда о нем даже не мечтали, когда девочки трусики себе крючком вязали, потому что так дешевле было, чем белье купить, когда детям из огуречного рассола печенюшки пекли? Вы сейчас живете плохо? Живет плохо тот, кто не работает над жизнью своей, над своими потребностями! Хотите жить хорошо, не нойте, не обвиняйте никого, кроме себя! Никто, кроме вас самих, ничего вам не должен. Ставьте себе определенную цель и добивайтесь ее. Сами, без посторонней помощи. Да. бывает долго, трудно, но зато такой кайф, когда достиг то, о чем мечтал! С Новым годом всех!
Кому и сколько ОН "РАЗГРЁБ", может НА - вы про их декларации? А то, что за время его правления чинуш больше чем в СССР - это ниче? И он им не хило зарплаты повышает, в отличии от его друзей олигархов, которые идексируют на % инфлиции, это Гарант справедливо поступает? А как быть с 22,9 млн. бедных и увеличивающейся % безработных, Вы где, в каких облаках витаете?!
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