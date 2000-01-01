Президент России Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «МИР».

«Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент будет отмечать праздник.

На вопрос, будет ли президент смотреть своё обращение по телевизору, его пресс-секретарь ответил: «Я уверен, что будет, конечно».

Напомним, ранее стало известно, что будет есть в новогоднюю ночь премьер-министр России. По словам Дмитрия Медведева, он включит в своё праздничное меню продукты отечественного производства с самых новых отечественных предприятий.