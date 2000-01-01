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Программой «Ревизорро» заинтересовалась полиция

Сегодня 16:13
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20 декабря в Министерстве внутренних дел заявили, что действия журналистов из «Ревизорро» могут быть незаконными. В ведомстве напомнили, что проверяет заведения на предмет нарушений Роспотребнадзор, а никак не корреспонденты.

Силовики также сослались на то, что закон о СМИ, позволяющий журналистам вести фото- и видеосъёмку на предприятиях, в госорганах и так далее не даёт исключительных привилегий. Помимо этого, корреспонденты не могут свободно входить в помещения исполнителя, доступ в которые ограничен.

МВД также предупредило об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает novokuznetsk.su.

Однако позже в Роспотребнадзоре ответили, что сюжеты «Ревизорро» помогают им контролировать заведения и служат основанием для внеплановой проверки.

«Ревизорро» — российская телепередача, выходящая на телеканале «Пятница!». Его ведущие проверяют рестораны, кафе, бары, ночные клубы и другие заведения на качество еды, чистоту помещений и так далее.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.vokrug.tv/
МВД Ревизорро телеканал пятница

Комментарии (12)

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stek
18 5
Роспотребнадзор да и МВД - фиктивные организации..... Без общественного контроля барыги совсем распоясываются......
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Vasya
20 0
По ходу не стоило им по злачным местам москвы колесить, зашли в ресторан там бардак, а он депутата оказался)
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Марченко Марина
20 4
Я считаю, что такие передачи нужны! знаем мы , как "проверяют" организации)) а тут всё видно воочию! хоть кого-то бояться начнут и правильно работать станут!
ответить
!
17 0
чьето заведение затронули - и вот результат!
ответить
трололо
0 1
А почему сообщает МВД, а ссылка идет на Новокузнецк.су?
ответить
Jackie
6 7
Передача хорошая, а Летучая бесит.
ответить
Валентина
7 0
МВД лучше бы попросило помощи у "Ревизорро" и проверили дет.дома!
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Свой
2 10
Удивительно как им ещё не настучали по голове.Без спроса заходят,что хотят то и крутят.Есть проверяющие органы,закон,а это самозванцы,не имеющие никаких прав.В 90-е им головы прострелили бы,100 %.
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*
8 0
Удивительно как им ещё не настучали по голове.Без спроса заходят,что хотят то и крутят.Есть проверяющие органы,закон,а это самозванцы,не имеющие никаких прав.В 90-е им головы прострелили бы,100 %.
Есть кафе и рестораны, куда без проблем пускали съемочную бригаду. Если скрывать нечего, то почему не показать, как отлично обстоят дела на кухне? Это ведь дополнительная реклама. Если люди увидят, как внимательно относятся к гостям, даже таким сложным как Ревизорро, появится дополнительный повод зайти поужинать или пообедать в такое заведение.
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1
0 5
добились известности, а после стали зарабатывать бабосы рекламируя или наоборот ,,,
и чистота их меньше всего волнует! главное бабосики ! за них ревизорщики и шаверме на дом быте 5 звёзд поставят!
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Свой
3 3
Есть кафе и рестораны, куда без проблем пускали съемочную бригаду. Если скрывать нечего, то почему не показать, как отлично обстоят дела на кухне? Это ведь дополнительная реклама. Если люди увидят, как внимательно относятся к гостям, даже таким сложным как Ревизорро, появится дополнительный повод зайти поужинать или пообедать в такое заведение.
С какой стати хозяин заведения должен запускать кого-то с камерами на кухню,можно сказать к себе домой?Без справок с тубдиспансера и т.д.
Незваных гостей по хребту-будет правильно.Я смотрел несколько раз эту передачу,какая-то шмара за унитазом протёрла,потом поверх шкафа в гостинице,нашла немного пыли и фу,с таким видом,гонором,как-будто сверхбеспредел обнаружила.Нарвутся когда-нибудь,однозначно,так как они никто и никаких прав не имеют,есть органы,которые за это хлеб едят.И находят нарушения и закрывают даже кафешки и т.д.Всё конечно под контроль взять невозможно,но сами-то не дураки-зачем жрать шаурму и шёркаться в грязных кафешках.
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