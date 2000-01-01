20 декабря в Министерстве внутренних дел заявили, что действия журналистов из «Ревизорро» могут быть незаконными. В ведомстве напомнили, что проверяет заведения на предмет нарушений Роспотребнадзор, а никак не корреспонденты.

Силовики также сослались на то, что закон о СМИ, позволяющий журналистам вести фото- и видеосъёмку на предприятиях, в госорганах и так далее не даёт исключительных привилегий. Помимо этого, корреспонденты не могут свободно входить в помещения исполнителя, доступ в которые ограничен.

МВД также предупредило об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает novokuznetsk.su.

Однако позже в Роспотребнадзоре ответили, что сюжеты «Ревизорро» помогают им контролировать заведения и служат основанием для внеплановой проверки.

«Ревизорро» — российская телепередача, выходящая на телеканале «Пятница!». Его ведущие проверяют рестораны, кафе, бары, ночные клубы и другие заведения на качество еды, чистоту помещений и так далее.