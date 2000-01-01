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Кемеровчане останутся без культурного центра

Сегодня 10:24
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В Кемерове не станет арт-центра Vovne Loft Project, который открылся совсем недавно — в начале ноября.

Официальное закрытие центра состоится 23 и 24 декабря 2016 года. Напоследок организаторы приготовили для гостей большую культурную программу. Зрителей ждут лекции на современные темы, пьесы, выступления диджеев и показ фильмов.

Арт-центр Vovne Loft Project в Кемерове открыли несколько энтузиастов. На свои деньги они арендовали и украсили помещение. Кемеровчане приходили туда ради независимых культурных мероприятий, выставок и оригинальных вечеринок. Также в арт-центре прошёл международный фестиваль различных видов искусств «Тезисы.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: https://vk.com/vovneloftfest
лофт арт-центр
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