В Кемерове не станет арт-центра Vovne Loft Project, который открылся совсем недавно — в начале ноября.

Официальное закрытие центра состоится 23 и 24 декабря 2016 года. Напоследок организаторы приготовили для гостей большую культурную программу. Зрителей ждут лекции на современные темы, пьесы, выступления диджеев и показ фильмов.

Арт-центр Vovne Loft Project в Кемерове открыли несколько энтузиастов. На свои деньги они арендовали и украсили помещение. Кемеровчане приходили туда ради независимых культурных мероприятий, выставок и оригинальных вечеринок. Также в арт-центре прошёл международный фестиваль различных видов искусств «Тезисы.