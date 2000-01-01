До Нового года в городе появятся еще 3 светофорных объекта, сообщила Оксана Ишимцева, представитель управления дорожно-коммунального хозяйства и безопасности движения администрации Новокузнецка. Все светофоры будут установлены на проблемных участках дорог города.

Первый светофор установят на пешеходном переходе на проспекте Дружбы, 62 — это остановка Левый берег. Там в «час пик» постоянно собираются большие пробки, чем очень недовольны водители. Некоторые из них предлагали вовсе убрать этот переход. Они говорили, что если рядом подземный пешеходный переход, то наземный не нужен. Однако такой вариант решения проблемы был бы неудобен для мам с колясками и инвалидов. Поэтому было решено поставить светофор вызывного типа. Проезжать и переходить проезжую часть будет удобнее и главное — безопаснее.

Второй светофор вызывного типа появится на остановке Ломоносова на улице Точилино. Это тоже проблемное место: южный выезд из города, движение интенсивное, многие ездят с превышением скорости. В прошлом году на этом участке дороги там произошло 4 наезда на пешеходов.

Третий светофорный объект поставят в Заводском районе, на улице 40 лет ВЛКСМ, 72. За последние 2 года в этом месте сделали дополнительную полосу, появились «лежачие полицейские», скорость потока увеличилась, проезжать стало легче. Но в «час пик» напряженность в движении сохранилась.

Светофоры уже монтируют, до нового года они будут установлены. Пешеходов и водителей просят обращать внимание на новые светофоры и не забывать, что для того, чтобы перейти дорогу нужно будет нажимать кнопку.