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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

На проблемных участках Новокузнецка устанавливают новые светофоры

Сегодня 10:48
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До Нового года в городе появятся еще 3 светофорных объекта, сообщила Оксана Ишимцева, представитель управления дорожно-коммунального хозяйства и безопасности движения администрации Новокузнецка. Все светофоры будут установлены на проблемных участках дорог города.

Первый светофор установят на пешеходном переходе на проспекте Дружбы, 62 — это остановка Левый берег. Там в «час пик» постоянно собираются большие пробки, чем очень недовольны водители. Некоторые из них предлагали вовсе убрать этот переход. Они говорили, что если рядом подземный пешеходный переход, то наземный не нужен. Однако такой вариант решения проблемы был бы неудобен для мам с колясками и инвалидов. Поэтому было решено поставить светофор вызывного типа. Проезжать и переходить проезжую часть будет удобнее и главное — безопаснее.

Второй светофор вызывного типа появится на остановке Ломоносова на улице Точилино. Это тоже проблемное место: южный выезд из города, движение интенсивное, многие ездят с превышением скорости. В прошлом году на этом участке дороги там произошло 4 наезда на пешеходов.

Третий светофорный объект поставят в Заводском районе, на улице 40 лет ВЛКСМ, 72. За последние 2 года в этом месте сделали дополнительную полосу, появились «лежачие полицейские», скорость потока увеличилась, проезжать стало легче. Но в «час пик» напряженность в движении сохранилась.

Светофоры уже монтируют, до нового года они будут установлены. Пешеходов и водителей просят обращать внимание на новые светофоры и не забывать, что для того, чтобы перейти дорогу нужно будет нажимать кнопку.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Оксана Ишимцева
светофоры

Комментарии (12)

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Кузня родная 2933
7 0
Уважаемая Оксана И. а где обещанный светофор на перекрестке пр. Советской Армии ул. Тореза???
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Анонимный пользователь
2 0
Кузня родная:
Уважаемая Оксана И. а где обещанный светофор на перекрестке пр. Советской Армии ул. Тореза???
Ждите скоро будет))) обещанного три года ждут
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Татьяна
4 0
Еще бы светофор очень не помешал на выезде из Редаково...бедные водители автобусов,как они вообще работают на этих маршрутах,выехать не возможно на легком авто,а уж на автобусе и подавно
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злой суслик
9 10
Какая чушь! На левом на кой хрен этот светофор? Там 2 полосы, - 1 из-за припаркованных машин. Рядом кольцо развязки с Кирова. Там и так очередь набивается, а вы еще и светофор туда воткнете ради мамашек с колясками, которым лень под землю идти. Для кого тогда подземный делали?

Светофор на в. Островской реально нужен. Для автомобилистов должны быть светофоры.
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Вася
10 8
Какая чушь! На левом на кой хрен этот светофор? Там 2 полосы, - 1 из-за припаркованных машин. Рядом кольцо развязки с Кирова. Там и так очередь набивается, а вы еще и светофор туда воткнете ради мамашек с колясками, которым лень под землю идти. Для кого тогда подземный делали?

Светофор на в. Островской реально нужен. Для автомобилистов должны быть светофоры.
Эта тайна покрытая мраком!! ! На этот маразм постоянно тыкают носом Имишеву. А она твердит без устали что это по просьбе мамашек! Сто раз уже в комментариях многие писали - все что стоило сделать - это провести переоборудование подземки и навести там порядок среди торговцев.
И кстати да паркуются там по безобразному!
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злой суслик
12 10
Эта тайна покрытая мраком!! ! На этот маразм постоянно тыкают носом Имишеву. А она твердит без устали что это по просьбе мамашек! Сто раз уже в комментариях многие писали - все что стоило сделать - это провести переоборудование подземки и навести там порядок среди торговцев.
И кстати да паркуются там по безобразному!
Просто умные люди при советской власти еще сделали подземный переход, чтобы не тормозить движение в самом центре города.
Так нет, приходят всякие Ишынцевы и другие бездари из УДКХИБ (хрен выговоришь) и начинают только гадить!
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Седой 10048
2 0
появились «лежачие полицейские», скорость потока увеличилась
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Во как...А я все думаю-зачем эти кочки на дороги клепают?Оказывается,чтобы ехали быстрее.
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Гала
2 0
Какая чушь! На левом на кой хрен этот светофор? Там 2 полосы, - 1 из-за припаркованных машин. Рядом кольцо развязки с Кирова. Там и так очередь набивается, а вы еще и светофор туда воткнете ради мамашек с колясками, которым лень под землю идти. Для кого тогда подземный делали?

Светофор на в. Островской реально нужен. Для автомобилистов должны быть светофоры.
С меня пару лет назад сняли шапку в переходе, так вы меня теперь хоть заштрафуйте, хоть убейте, но в подземку ни-ни! Переходы нужны наземные, а вот машины можно и под землю.
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КоляYeti 11179
0 0
Кузня родная:
Уважаемая Оксана И. а где обещанный светофор на перекрестке пр. Советской Армии ул. Тореза???
Действительно, сколько можно "тележить" ОБЕЩАННЫЙ к юбилею района светофор, с каких хренов Вы вытащили 40лет ВЛКСМ 72? Лежчие полицаи там и так своей функцией справляются, или это "стратегический проезд" к гостевому домику в "Сад металлургов"?
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КоляYeti 11179
0 0
Ждите скоро будет))) обещанного три года ждут
Уже прошло больше...
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povoko
0 0
С меня пару лет назад сняли шапку в переходе, так вы меня теперь хоть заштрафуйте, хоть убейте, но в подземку ни-ни! Переходы нужны наземные, а вот машины можно и под землю.
Нашли? Как найдут сразу на кол, ..а уж опосля...
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КоляYeti 11179
0 3
С меня пару лет назад сняли шапку в переходе, так вы меня теперь хоть заштрафуйте, хоть убейте, но в подземку ни-ни! Переходы нужны наземные, а вот машины можно и под землю.
А как школьники со "сменкой" не хотите попробывать - перед спуском под землю надевать трикотажную шапчёнку? А то вы станете завидным клиентом "гайцев".
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