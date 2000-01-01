Не всегда нам дарят, то что мы хотим получить на новый год. Но есть такие подарки, которые точно не стоит покупать. Очень часто неразбериха с выбором нужного подарка происходит, когда мужчина выбирает что-то для женщины и наоборот.

Журналисты сайта ВашГород.ру, составили список подарков, которые точно не стоит дарить на новый год 2017 женщинам и мужчинам.

Топ-5 антиподарков для женщин:

Косметика или парфюмерия ( лучше купить подарочный сертификат) Хозяйственный фартук или набор для уборки дома Дезодорант и духи ( если не знаете наверняка предпочтительный аромат) Кастрюли, сковородки и посуда Спиртное или аксессуары для курения категорически не принято дарить

Топ-5 антиподарков для мужчин: