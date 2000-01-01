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Что точно не стоит дарить на Новый год: Топ-5 антиподарков

Сегодня 10:58
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Не всегда нам дарят, то что мы хотим получить на новый год. Но есть такие подарки, которые точно не стоит покупать. Очень часто неразбериха с выбором нужного подарка происходит, когда мужчина выбирает что-то для женщины и наоборот.

Журналисты сайта ВашГород.ру, составили список подарков, которые точно не стоит дарить на новый год 2017 женщинам и мужчинам.

Топ-5 антиподарков для женщин:

  1. Косметика или парфюмерия (лучше купить подарочный сертификат)
  2. Хозяйственный фартук или набор для уборки дома
  3. Дезодорант и духи (если не знаете наверняка предпочтительный аромат)
  4. Кастрюли, сковородки и посуда
  5. Спиртное или аксессуары для курения категорически не принято дарить

Топ-5 антиподарков для мужчин:

  1. Носки и носовые платки
  2. Трусы и пена для бритья
  3. Одеколон с резким запахом
  4. Цветы и конфеты (такой подарок подойдёт больше женщинам, чем мужчинам)
  5. Вещи с детской тематикой (футболки с оленями или забавными мишками и т. д.)

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 1zoom.ru
Новый год подарки на новый год

Комментарии (9)

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Анонимный пользователь
1 2
мне тоже деньги нужны
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Марина
3 12
Меркантильные, только деньги вам подавай!
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Мельница 7
2 0
На НГ надо дарить нечто особенное, чтобы человек почувствовал волшебство праздника. Получить трусы-носки-кастрюли-сковородки просто обидно.
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Jackie
0 0
да уж, не хотела бы я получить сковородку на Новый год)
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сексолог
1 1
Мужикам отсом,бабам отлиз.
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Я своему противному директору
2 0
Фаллос по почте отправил
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Старый хрен
0 0
Я всегда секс дарю. ...а если не захотят, тогда пусть без подарка остаются.
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)
0 0
да уж, не хотела бы я получить сковородку на Новый год)
Ну так меру возлияния надо знать и с кем попало НГ не гулять чтобы сковородкой не получить.
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