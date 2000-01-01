Не всегда нам дарят, то что мы хотим получить на новый год. Но есть такие подарки, которые точно не стоит покупать. Очень часто неразбериха с выбором нужного подарка происходит, когда мужчина выбирает что-то для женщины и наоборот.
Журналисты сайта ВашГород.ру, составили список подарков, которые точно не стоит дарить на новый год 2017 женщинам и мужчинам.
Топ-5 антиподарков для женщин:
- Косметика или парфюмерия (лучше купить подарочный сертификат)
- Хозяйственный фартук или набор для уборки дома
- Дезодорант и духи (если не знаете наверняка предпочтительный аромат)
- Кастрюли, сковородки и посуда
- Спиртное или аксессуары для курения категорически не принято дарить
Топ-5 антиподарков для мужчин:
- Носки и носовые платки
- Трусы и пена для бритья
- Одеколон с резким запахом
- Цветы и конфеты (такой подарок подойдёт больше женщинам, чем мужчинам)
- Вещи с детской тематикой (футболки с оленями или забавными мишками
и т. д.)