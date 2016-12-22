В 2017 году многие российские предприятия перейдут на электронный документооборот. В связи с этим компании могут сократить своих бухгалтеров, делопроизводителей и других сотрудников, работающих «с бумажками».

Внедрение новых технологий затронет и другие сферы. Так, снизится спрос на операторов ввода данных, сотрудников колл-центров, модераторов, работников промышленности.

Потеряют актуальность в ближайшие годы преподаватели иностранных языков, рассказали «Российской газете» аналитики портала Superjob. Это связано с тем, что знание английского, немецкого и других языков уже не так важно при приёме на работу, как раньше.

Увеличится спрос на мобильных разработчиков, экспертов по кибербезопасности, промышленных инженеров, «продажников», управленцев и специалистов по проблемной задолженности и залогам.