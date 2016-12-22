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Каким работникам грозит сокращение в 2017 году

Сегодня 11:12
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В 2017 году многие российские предприятия перейдут на электронный документооборот. В связи с этим компании могут сократить своих бухгалтеров, делопроизводителей и других сотрудников, работающих «с бумажками».

Внедрение новых технологий затронет и другие сферы. Так, снизится спрос на операторов ввода данных, сотрудников колл-центров, модераторов, работников промышленности.

Потеряют актуальность в ближайшие годы преподаватели иностранных языков, рассказали «Российской газете» аналитики портала Superjob. Это связано с тем, что знание английского, немецкого и других языков уже не так важно при приёме на работу, как раньше.

Увеличится спрос на мобильных разработчиков, экспертов по кибербезопасности, промышленных инженеров, «продажников», управленцев и специалистов по проблемной задолженности и залогам.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.kkka13.ru/
работа бухгалтер сокращение штатов

Комментарии (18)

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Анонимный пользователь
27 0
Бред, а кто будет двойную бугалтерию вести, которая в каждой второй фирме встречается?
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да-да
11 0
А в замен несколько вакансий с унизительной зарплатой.
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доктор Конь
9 0
Евраз наверное опять 1000 за ворота выкинет
ответить
для доктора Коня
6 0
Евраз наверное опять 1000 за ворота выкинет
что то мало ты взял, 20% сократят.
ответить
вот те раз
1 0
стало быть мне простому связисту не хрен и заикаться.
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Главбух
13 0
Бред сивой кобылы, со своим документооборотом. Просто в очереди стоять не нужно для сдачи отчетности, как раньше, когда сервер в налоговой висит и ты спишь по 4 часа в очереди. А заполнять все документы, кто будет??? А для этого всю информацию собрать и забить. При проверке налоговой плевать на электронный документооборот, ей подай первичку с подписями и печатями.
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Кирилл
8 8
Ну потерпим, в 2018 навального в президенты выбирем и он наведет порядок
ответить
ААА
2 0
Евраз наверное опять 1000 за ворота выкинет
1000 уволит, 150 примет...... и потом отчитается, что трудоустроил
ответить
...
0 0
Это как пром.работников будут сокращать но спрос на пром.инженеров увеличится?
ответить
вот те раз
1 3
Ну потерпим, в 2018 навального в президенты выбирем и он наведет порядок
мне кажется что он нам вообще столько навалит, что хрен упрём...
ответить
Изя
2 3
Ну потерпим, в 2018 навального в президенты выбирем и он наведет порядок
Пустобрех ваш навальный))))))
ответить
Изя
2 3
Навальный ваш лапшу на уши вешает, а вы и рады верить.
ответить
N
1 0
актуальность потеряют все преподы, особенно в сибгиу
ответить
а?
2 0
Навальный ваш лапшу на уши вешает, а вы и рады верить.
А НЕ Навальный?
ответить
а?
1 0
Пустобрех ваш навальный))))))
А НЕ Навальный?
ответить
111
1 1
Навальный ваш лапшу на уши вешает, а вы и рады верить.
А нынешний не вешает? Так ещё и открыто грабит людей!
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КоляYeti 11179
0 0
Но куды же без "работников промышленности"- это же СИСТЕМАТИЧЕСКИ, ща на ЗСМК пустят МНЛЗ и нагонят работяг с производств по цепочке, по трынте мешалкой и будя Абрамовичу супер-пупер призводительность и порадуется тому Гарант трудящихся - В.В Путин, а ставленник ЕДРИЩИ проблеет - "стабильность Кузбасси".
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КоляYeti 11179
0 0
Это как пром.работников будут сокращать но спрос на пром.инженеров увеличится?
Их то для чё примут? Тротуары от гололёда по ОТ и ПБ контролировать или с важным видом по 6С вышагивать, да "дружеские" поведенческие беседы разглагольствовать - дармоеды Сомова, мля!
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