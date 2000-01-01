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Владельцы гостиницы в Шерегеше заплатят кузбассовцу за ремонт автомобиля

Сегодня 11:24
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На машину жителя Кузбасса, отдыхавшего в Шерегеше, с крыши местной гостиницы упала глыба льда. По решению суда за ремонт иномарки владельцы гостиницы должны ему выплатить около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Мужчина отдыхал в гостинично-развлекательном комплексе «Ольга». Часть парковки возле гостиницы была огорожена красной лентой, предупреждающих знаков там не было. Вечером он припарковал своё авто на расстоянии одного метра от красной ленты и ушёл в номер. Ночью сработала сигнализация на машине. Оказалось, что на его иномарку с крыши гостиницы упала огромная глыба льда. Мужчина вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие.

Ремонт машины специалисты оценили примерно в 60 тысяч рублей. Потерпевший решил получить эту сумму с гостиницы и подал иск в суд. По данным Правоохранительного портала Кузбасса, требования истца были признаны законными. Суд взыскал с компании, которой принадлежит гостиница, около 50 тысяч рублей.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: правоохранительный портал Кузбасса
гостиница в Шерегеше лед упал на автомобиль

Комментарии (6)

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Вопрос
5 0
и СибШахтоСтрой выплатил? они ЗП рабочим не могут выплатить
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Гала
2 2
А у самого с мозгами напряг, все прокатал? Учат их, учат, что ставить вблизи зданий машины нельзя зимой, так нет, все на авось надеются.
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Просто
1 0
А у самого с мозгами напряг, все прокатал? Учат их, учат, что ставить вблизи зданий машины нельзя зимой, так нет, все на авось надеются.
********** одурела
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вася
0 0
все вроде знают что под крышей домов машины не ставить зимой снег сходит ,сосульки падают
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КоляYeti 11179
0 1
А у самого с мозгами напряг, все прокатал? Учат их, учат, что ставить вблизи зданий машины нельзя зимой, так нет, все на авось надеются.
Ну ты ващеее - "прокачанная", представляешь на каком расстоянии огораживают лентой от вероятного схода снега с крыши - видела это в городе, или в тайге живёшь? А он оставил авто дажить на расстоянии от ленты - так что лучше не "поучай вумными выводами", еслиф что не так барыги Шерегешвеля сделали, за то их и "обули".
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