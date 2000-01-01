На машину жителя Кузбасса, отдыхавшего в Шерегеше, с крыши местной гостиницы упала глыба льда. По решению суда за ремонт иномарки владельцы гостиницы должны ему выплатить около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Мужчина отдыхал в гостинично-развлекательном комплексе «Ольга». Часть парковки возле гостиницы была огорожена красной лентой, предупреждающих знаков там не было. Вечером он припарковал своё авто на расстоянии одного метра от красной ленты и ушёл в номер. Ночью сработала сигнализация на машине. Оказалось, что на его иномарку с крыши гостиницы упала огромная глыба льда. Мужчина вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие.

Ремонт машины специалисты оценили примерно в 60 тысяч рублей. Потерпевший решил получить эту сумму с гостиницы и подал иск в суд. По данным Правоохранительного портала Кузбасса, требования истца были признаны законными. Суд взыскал с компании, которой принадлежит гостиница, около 50 тысяч рублей.