ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Михаил М. собирается делать ремонт и спрашивает у читателей Вашгород.ру, какое из современных половых покрытий они считают лучшим.

«Это первый мой ремонт в своей квартире. Есть сомнения в выборе пола. Интересуют спальня и зал, в остальных у меня будет плитка. Материалов сейчас много: ламинат, пробка, паркет, линолеум. Что лучше для жилых комнат, кто знает?»

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