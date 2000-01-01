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Вопрос дня: какое напольное покрытие выбрать — ламинат, пробку или паркет?

Сегодня 11:53
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ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Михаил М. собирается делать ремонт и спрашивает у читателей Вашгород.ру, какое из современных половых покрытий они считают лучшим.

«Это первый мой ремонт в своей квартире. Есть сомнения в выборе пола. Интересуют спальня и зал, в остальных у меня будет плитка. Материалов сейчас много: ламинат, пробка, паркет, линолеум. Что лучше для жилых комнат, кто знает?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня

Комментарии (11)

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20660 1125
2 2
Только что закончил у себя ремонт:
- 3 коридора + ванна/туалет + кухня = кафель;
- спальня + зал = ламинат;
- в детскую планирую либо линолиум либо ковролин (ламинат для ребенка все же не практично - изничтожит быстро. по крайней мере я бы в детстве его быстро приговорил)
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Анонимный пользователь
1 0
Самый экологичный материал насколько я знаю пробка, но он недешовый, хотя и самый долговечный.
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Анонимный пользователь
0 0
Самый экологичный материал насколько я знаю пробка, но он недешовый, хотя и самый долговечный.
Ещё можно половую рейку, но это не дёшево и если плохо уложить скрипеть начнёт потом
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Остальные комнаты я бы закатал в кейп-сил
0 7
Ув. ВГ, выдыхаешься, креатуры ноль.
Вопросы дня все более нелепые. Чаю попейте, что ли.
-------------
Pobrecito.
ответить
Местный
3 6
Ув. ВГ, выдыхаешься, креатуры ноль.
Вопросы дня все более нелепые. Чаю попейте, что ли.
-------------
Pobrecito.
Что люди шлют, то они и публикуют. Напиши креатив будем и твой обсуждать
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*
10 0
Не кладите кафель на пол кухни!

Все, что падает на кафель - гарантировано разбивается.
Лучше линолеум - мыть проще, швов меньше.
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Угрюмый валун
0 0
На что денюх хватат, то и стели. Паркет, инженерная доска около 5000 за квадрат
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111
6 0
Сделали ремонт года назад, постелили ламинат. Теперь точно знаю - больше не постелю никогда его. Кот ходит ночью - звук такой, как будто кто- то на каблуках шастает. Боишься что-нибудь пролить и не заметить. Зимой холодно, летом жарко. Лучше реально линолеум, только хороший, не тонкий.
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Настя
0 0
Ламинат - это самый вредный материал, он не дышит. Ламинат - оптимально, т.к. не вредный и не сильно дорогой.
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Новокузнечанка
2 0
Ламинат - это самый вредный материал, он не дышит. Ламинат - оптимально, т.к. не вредный и не сильно дорогой.
На нем следы остаются очень заметные. А от воды он вздыбливается. Ужас!
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Сергей
0 0
Клееный пробковый пол.У меня в спальне и в душевой покрыто.Очень здорово.
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