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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Массовая гибель от «Боярышника»: погибших стало ещё больше

Сегодня 12:21
1769

Число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до рекордной цифры — 63 человек. Общее число пострадавших — 109. Об этом сообщает RT.

Кроме «Боярышника», в Иркутске зафиксирован и первый случай смертельного отравления от водки. «Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки „Белая береза“. Это первый случай отравления водкой в Иркутске», — пишет издание.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, несколько дней назад в иркутские больницы с тяжелым отравлением «Боярышником» поступило около сотни человек. На протяжении нескольких дней число пострадавших и погибших продолжало увеличиваться с пугающей скоростью. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Задержаны 9 человек — это предприниматели и их сотрудники. Они осуществляли мелкооптовую и розничную продажу этой жидкости в Иркутске. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, с целью пресечения незаконной реализации «Боярышника» и выявления оптово-розничных складов, реализующих алкогольную продукцию. Правоохранители проверили более 1,5 тысяч торговых предприятий. Было изъято более 6,5 тысяч литров различной спиртосодержащей продукции.

Также проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и Северной Осетии по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости «Боярышник».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: inosmi.info
массовые отравления массовая гибель Следственный комитет России Боярышник настойка боярышника

Комментарии (20)

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Анонимный пользователь
11 3
Вот вам и дорогая водка
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Анонимный пользователь
13 3
Вот вам и дорогая водка
Пока цены на акцизы на водку не снизят так оно и будет продолжаться. Потому что, запретят боярышник, будут пить мед спирт, запретят спирт будут пить одеколон, запретят одеколон будут пить сивуху и тд.
ответить
123
21 1
че за бред? а если эти дауны начнут бензин пить? бензин запретят продавать?????
ответить
виктор
5 1
150-200 грамм сахара плюс 1 кг ягоды или сибирских яблочек,либо черемухи ,.черноплодки , или того же боярышника получается литр хорошего вина .делая для себя себестоимость 1 литра вина получается примерно 11 рублеи . ягоду не покупаю собираю дикоросы .алкоголь в магазине вообще не покупаю. а если надо что покрепче то это же вино можно перегнать на два раза и подержать в дубовои бочки или добавить фруктовои щепы.
ответить
Пенсионер
5 2
че за бред? а если эти дауны начнут бензин пить? бензин запретят продавать?????
Помню по соседству проживал алконавт дядя Вася. Так он политуру употреблял.
Беда в том, что наше хорошо оплачиваемое и слишком раздутое правительстство, совершенно не умеет хозяйствовать. Оно предпочитает грабить свой народ, его самую бедную и многочисленную составляющую. Ведь с олигархами растасщившими и развалившими всю экономику, всю промышленность, культуру, науку связываться боятся. А сегодня уже и поздно. Всех специалистов выжили, новых нет, остались только вороватые эффективные менеджеры. В пору как Петр Первый или Сталин инженеров из-за границы выписывать. Так и не на что, и не пойдет никто! Всё прогадили, со всеми перессорились.
ответить
Читатель
7 4
Пока цены на акцизы на водку не снизят так оно и будет продолжаться. Потому что, запретят боярышник, будут пить мед спирт, запретят спирт будут пить одеколон, запретят одеколон будут пить сивуху и тд.
Да дурость это. Пусть пьют, травят себя, теория Дарвина. Дебилы сами вымрут.
ответить
хундзяо
6 0
Сан Саныч:
С таким правительством народ еще больше деградирует...
Россияне ,да угостите уже своего любимого вождя боярышником
ответить
Обама
5 0
Помню по соседству проживал алконавт дядя Вася. Так он политуру употреблял.
Беда в том, что наше хорошо оплачиваемое и слишком раздутое правительстство, совершенно не умеет хозяйствовать. Оно предпочитает грабить свой народ, его самую бедную и многочисленную составляющую. Ведь с олигархами растасщившими и развалившими всю экономику, всю промышленность, культуру, науку связываться боятся. А сегодня уже и поздно. Всех специалистов выжили, новых нет, остались только вороватые эффективные менеджеры. В пору как Петр Первый или Сталин инженеров из-за границы выписывать. Так и не на что, и не пойдет никто! Всё прогадили, со всеми перессорились.
Вы правы. Трагедия россии – не наличие спиртосодержащего боярышника или мясосодержащих котлет, а полное отсутствие мозгосодержащих, а замещением лишнехромосомных граждан.
ответить
Царь хороший, боярышники хреновые.
4 5
Сан Саныч:
С таким правительством народ еще больше деградирует...
бандеровцы специально подсаживает россиян на боярышник.


в бутылках боярышника карточек Правого сектора не нашли?

ответить
Боярышник продажная
1 3
Опять абамка гадит
ответить
Седой 10048
7 0
в Иркутске зафиксирован и первый случай смертельного отравления от водки
-----------------------
Ну,теперь Аман Гумирович развернется во всю ширь.
Это не с малолитражным Боярышником биться.Тут поле непаханное для борьбы и лозунгов.
Интересно-запретит или нет?
ответить
трезвый
1 0
Седой:
в Иркутске зафиксирован и первый случай смертельного отравления от водки
-----------------------
Ну,теперь Аман Гумирович развернется во всю ширь.
Это не с малолитражным Боярышником биться.Тут поле непаханное для борьбы и лозунгов.
Интересно-запретит или нет?
"Это первый случай отравления водкой в Иркутске". Это, конечно, писака загнул, про первую и единственную жертву от водки. Сходи в морг и поговори с паталогоанатомом. Больше всего смертельных отравлений от этилового алкоголя (65% от всех). От прочих спиртов буквально единицы. По Новокузнецку это выглядит так: Количество отравлений ЭТИЛОВЫМ АЛКОГОЛЕМ:
2006 - 307, 2007 - 292, 2008 - 248, 2009 - 233, 2010 - 237, 2011 - 202, 2012 - 190, 2013 - 179, 2014 - 157..
Количество отравлений другими спиртами :
2006 - 4, 2007 - 4, 2008 - 1, 2009 - 1, 2010 - 5, 2011 - 6, 2012 - 1, 2013 - 2, 2014 - 7.." Жертвы смертельных отравлений в Иркутске это спившиеся люди. Их конечно жаль, потому что они стали жертвами задолго до своей физической смерти. Когда им заложили программу алкогольного поведения. Особенно в праздники. А, это ещё в детском саду. Но я не могу исключить и такого живодёрского варианта, как умышленная потрава. КОМУ ВЫГОДНО ТАКОЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО спившихся граждан? Бюджету. Не надо тратить в прежних суммах на содержание спецприёмника и ночлежек, на питание на медицину. Возможно что таким образом решён спорный вопрос со зданием под БОМЖей или земельный участок.
ответить
*
3 0
"Это первый случай отравления водкой в Иркутске". Это, конечно, писака загнул, про первую и единственную жертву от водки. Сходи в морг и поговори с паталогоанатомом. Больше всего смертельных отравлений от этилового алкоголя (65% от всех). От прочих спиртов буквально единицы. По Новокузнецку это выглядит так: Количество отравлений ЭТИЛОВЫМ АЛКОГОЛЕМ:
2006 - 307, 2007 - 292, 2008 - 248, 2009 - 233, 2010 - 237, 2011 - 202, 2012 - 190, 2013 - 179, 2014 - 157..
Количество отравлений другими спиртами :
2006 - 4, 2007 - 4, 2008 - 1, 2009 - 1, 2010 - 5, 2011 - 6, 2012 - 1, 2013 - 2, 2014 - 7.." Жертвы смертельных отравлений в Иркутске это спившиеся люди. Их конечно жаль, потому что они стали жертвами задолго до своей физической смерти. Когда им заложили программу алкогольного поведения. Особенно в праздники. А, это ещё в детском саду. Но я не могу исключить и такого живодёрского варианта, как умышленная потрава. КОМУ ВЫГОДНО ТАКОЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО спившихся граждан? Бюджету. Не надо тратить в прежних суммах на содержание спецприёмника и ночлежек, на питание на медицину. Возможно что таким образом решён спорный вопрос со зданием под БОМЖей или земельный участок.
"Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву, тогда надо продолжать и аспирин, и бормотуху, и вот эти колодки каторжные для модельной обуви..."

// М.Жванецкий, "Тщательнее"

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!
7 3
Естественный отбор)
Дура! Над чужой смертью гыгыкаешь!
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!!
3 0
Дура! Над чужой смертью гыгыкаешь!
Она не дура, она Сара, заметь.
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!
2 0
Она не дура, она Сара, заметь.
Но я не Абрам!
ответить
((
3 1
Но я не Абрам!
Поэтому она и гыгыкает а не соболезнует.
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!
0 0
Поэтому она и гыгыкает а не соболезнует.
Значит это уже клиника!
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