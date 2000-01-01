Число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до рекордной цифры — 63 человек. Общее число пострадавших — 109. Об этом сообщает RT.

Кроме «Боярышника», в Иркутске зафиксирован и первый случай смертельного отравления от водки. «Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки „Белая береза“. Это первый случай отравления водкой в Иркутске», — пишет издание.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, несколько дней назад в иркутские больницы с тяжелым отравлением «Боярышником» поступило около сотни человек. На протяжении нескольких дней число пострадавших и погибших продолжало увеличиваться с пугающей скоростью. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Задержаны 9 человек — это предприниматели и их сотрудники. Они осуществляли мелкооптовую и розничную продажу этой жидкости в Иркутске. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, с целью пресечения незаконной реализации «Боярышника» и выявления оптово-розничных складов, реализующих алкогольную продукцию. Правоохранители проверили более 1,5 тысяч торговых предприятий. Было изъято более 6,5 тысяч литров различной спиртосодержащей продукции.

Также проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и Северной Осетии по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости «Боярышник».