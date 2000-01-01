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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

В Новокузнецке пропал мужчина: его дорогое авто нашли брошенным без номеров — соцсети

Сегодня 13:10
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Продолжаются поиски пропавшего без вести прокопчанина на дорогом автомобиле. В социальных сетях распространяется информация о том, что машину Евгения Лазаревича нашли в одном из дворов Новокузнецка. Но хозяина в ней не оказалось.

«Машину сегодня нашли, брошенная во дворе дома № 16 на проспекте Дружбы без номеров», — сообщили пользователи сети.

Напомним, прокопчанин Евгений Леонидович Лазаревич 1964 года рождения пропал 12 декабря. В последний раз мужчину видели на личном автомобиле в Новокузнецке. В последний раз его видели в личном автомобиле Ford Explorer белого цвета на въезде в Новокузнецк со стороны Прокопьевска, дальнейшее местонахождение неизвестно.

По неподтвержденным данным, Евгений Лазаревич являлся конкурсным управляющим одной из шахт в Прокопьевске.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Лазаревича просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: blog.cambat.ru
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Комментарии (7)

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Анонимный пользователь
5 0
Может ещё и обойдётся всё
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Папа карло
0 0
вот интересный поворот
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1Татьяна
2 7
Ну всё, пропал совсем! Безработных ведь полно теперь, а кушать всем тварям хочется.
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Сара
4 0
Конкурсный управляющий шахты - это серьезно... Если шахту банкротят, и там речь о больших деньгах, то возможно его пропажа с этим связана.
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!
6 1
Ну всё, пропал совсем! Безработных ведь полно теперь, а кушать всем тварям хочется.
Вот сама обижаешься когда тебя психбольной называют, а сама вообще на ровном месте другим сходу диагноз ставишь.
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