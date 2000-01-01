Продолжаются поиски пропавшего без вести прокопчанина на дорогом автомобиле. В социальных сетях распространяется информация о том, что машину Евгения Лазаревича нашли в одном из дворов Новокузнецка. Но хозяина в ней не оказалось.

«Машину сегодня нашли, брошенная во дворе дома № 16 на проспекте Дружбы без номеров», — сообщили пользователи сети.

Напомним, прокопчанин Евгений Леонидович Лазаревич 1964 года рождения пропал 12 декабря. В последний раз мужчину видели на личном автомобиле в Новокузнецке. В последний раз его видели в личном автомобиле Ford Explorer белого цвета на въезде в Новокузнецк со стороны Прокопьевска, дальнейшее местонахождение неизвестно.

По неподтвержденным данным, Евгений Лазаревич являлся конкурсным управляющим одной из шахт в Прокопьевске.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Лазаревича просят позвонить по телефонам 8−800−700−54−52, либо 02.