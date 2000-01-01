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Как рассказать ребёнку всю правду про Деда Мороза — мнение психолога

Сегодня 13:20
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Новый год — волшебный праздник для всех, даже для тех, кто не верит в Деда Мороза. За несколько дней до Нового года кругом царит предпраздничная суета: взрослые бегают по магазинам, придумывают меню к новогоднему столу, украшают квартиры; дети выступают на утренниках и получают подарки, которых, как известно, много не бывает.

Каких только ухищрений не выдумывают родители, чтобы поддержать у своих детей веру в чудо: звонят от имени Деда Мороза по телефону и изменённым голосом поздравляют малышей, подбрасывают подарки в самые неожиданные места, проявляют чудеса фантазии и перевоплощения.

Однако приходит время, и родители задаются вопросом: «Не пора ли рассказать своему ребёнку, что Деда Мороза не существует?» Тем более, если он всё чаще выражает вслух сомнения и задаёт вопросы на эту тему.

Что думают по этому поводу психологи? Ответ на этот вопрос дала novokuznetsk.su практикующий детский психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина:

«Дети, как и взрослые, имеют право верить в чудеса. Все дети — величайшие фантазёры. Важно помнить, что в мире ребёнка Дед Мороз далеко не единственный сказочный персонаж (феи, единороги, черепашки-ниндзя, говорящие тачки и т. д.)

Поэтому не стоит бояться наивной детской веры в Деда Мороза, ведь это не самое реалистичное представление является и для многих миллионов взрослых источником радости.

Благодаря фантазированию ребёнок развивает воображение, познаёт себя и окружающий мир, а взрослые получают возможность погружать его в культурный контекст, прививать традиции.

Иногда родители испытывают страх, что, веря в доброго волшебника, ребёнок «поздно» повзрослеет, будет жить ложными иллюзиями, а то и вовсе вырастет инфантильным. Но не надо ускорять ход событий! Дождитесь, пока ребёнок сам не начнёт задавать вопросы (это период с 5 до 9 лет).

Помните, что детство — это единственная пора, когда наше воображение ничем не ограничено, и мы способны воспринимать сказку и чудеса, как реальность. В тот момент, когда малыш вырастает из этого детского восприятия, он сам начинает понимать, что Дед Мороз — человек, наряженный в костюм, помогающий создавать праздничную атмосферу.

Именно самостоятельное осознание того, что Деда Мороза нет, не травмирует ребенка: он уже готов принять тот факт, что не все его желания выполнимы".

Новый год — это время радости и веселья, озорных шуток и увлекательных игр. Новый год по праву — самый желанный праздник в году и для детей, и для взрослых. Психолог Ася Кузьмина советует разделить со своим ребёнком чудесные воспоминания о празднике, создать ему и себе новогоднее настроение и не лишать его новогодней сказки, а всю семью радостной ежегодной традиции — образа Деда Мороза.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svitmam.ua
Дед Мороз Новый год

Комментарии (9)

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Шпили-вилли 5049
7 1
Мне никто, ничего не рассказывал. Сам дошел, но как то не расстроился. Главное ощущение праздника, запах елки с мандаринами еще из детства и утром подарки под елкой. Какая разница, кто их приносит))
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Василий, 42 года
8 0
Психологам поближе к жизни надо быть. А дед мороз существует.
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Для члена федерации
2 0
прописная истина - каждому психологу нужен психиатр))
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Здрасте
1 0
Как всегда у аси анатольевны - натянуть шаблон своего внутреннего мира на несформированную психику ребенка
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*
4 0
Надуманная проблема.

Не надо вообще лезть к ребенку с этим.
Сам повзрослеет и поймет все. что ему надо и интересно.
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Седой 10048
2 0
Эхе-хе...Психологи недоделанные.
Ну,почему все думают,что дети дурнее нас?
Не о том нужно думать-как сказку у ребенка поделикатнее отобрать,а о том,как думающего человека вырастить.
А сказку он и сам перерастет.
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Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез.
Он мне сказал, что Дед Мороз
Совсем не Дед Мороз!
Он мне сказал:
-В него не верь! -
Но тут сама
Открылась дверь,
И вдруг я вижу -
Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет,
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
-А елка где?
А дети разве спят?
С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
-Да это наш сосед!
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! -
Я отвечаю: - Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она! (А.Барто)
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Инга
4 0
прописная истина - каждому психологу нужен психиатр))
за всех не расписывайся. Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Тогда уж, каждому гражданину нужен и психолог и психиатр. Другое дело, что тема "высосана из пальца". У хорошего детского психолога масса других вопросов, которые действительно нужно решать. А вопросы веры, хоть в Деда Мороза, хоть в Бога - это каждый решит для себя сам. Я и сейчас верю в Деда Мороза и что?
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ХХХ
0 0
Весь трабл в том что психолог тоже человек и большинство психологов это не понимают
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