Новый год — волшебный праздник для всех, даже для тех, кто не верит в Деда Мороза. За несколько дней до Нового года кругом царит предпраздничная суета: взрослые бегают по магазинам, придумывают меню к новогоднему столу, украшают квартиры; дети выступают на утренниках и получают подарки, которых, как известно, много не бывает.

Каких только ухищрений не выдумывают родители, чтобы поддержать у своих детей веру в чудо: звонят от имени Деда Мороза по телефону и изменённым голосом поздравляют малышей, подбрасывают подарки в самые неожиданные места, проявляют чудеса фантазии и перевоплощения.

Однако приходит время, и родители задаются вопросом: «Не пора ли рассказать своему ребёнку, что Деда Мороза не существует?» Тем более, если он всё чаще выражает вслух сомнения и задаёт вопросы на эту тему.

Что думают по этому поводу психологи? Ответ на этот вопрос дала novokuznetsk.su практикующий детский психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина:

«Дети, как и взрослые, имеют право верить в чудеса. Все дети — величайшие фантазёры. Важно помнить, что в мире ребёнка Дед Мороз далеко не единственный сказочный персонаж (феи, единороги, черепашки-ниндзя, говорящие тачки и т. д. ) Поэтому не стоит бояться наивной детской веры в Деда Мороза, ведь это не самое реалистичное представление является и для многих миллионов взрослых источником радости. Благодаря фантазированию ребёнок развивает воображение, познаёт себя и окружающий мир, а взрослые получают возможность погружать его в культурный контекст, прививать традиции. Иногда родители испытывают страх, что, веря в доброго волшебника, ребёнок «поздно» повзрослеет, будет жить ложными иллюзиями, а то и вовсе вырастет инфантильным. Но не надо ускорять ход событий! Дождитесь, пока ребёнок сам не начнёт задавать вопросы (это период с 5 до 9 лет). Помните, что детство — это единственная пора, когда наше воображение ничем не ограничено, и мы способны воспринимать сказку и чудеса, как реальность. В тот момент, когда малыш вырастает из этого детского восприятия, он сам начинает понимать, что Дед Мороз — человек, наряженный в костюм, помогающий создавать праздничную атмосферу. Именно самостоятельное осознание того, что Деда Мороза нет, не травмирует ребенка: он уже готов принять тот факт, что не все его желания выполнимы".

Новый год — это время радости и веселья, озорных шуток и увлекательных игр. Новый год по праву — самый желанный праздник в году и для детей, и для взрослых. Психолог Ася Кузьмина советует разделить со своим ребёнком чудесные воспоминания о празднике, создать ему и себе новогоднее настроение и не лишать его новогодней сказки, а всю семью радостной ежегодной традиции — образа Деда Мороза.