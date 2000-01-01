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За что мы платим мобильным операторам: услуга, о которой вы могли не знать

Сегодня 16:13
3995

В редакцию ВашГород.ру обратился читатель, который пожаловался на списание денег мобильными операторами. По словам мужчины, он сам не заметил, как месяц оплачивал услугу.

«Сижу на „Билайне“, деньги со счёта стали уходить быстро, хотя ничего не подключал. Позвонил оператору, мне сказали, что установил услугу по копированию мелодии на гудок. Мол я звонил другу и куда-то случайно нажал, они подключили», — рассказал ВашГород.ру Владимир.

Подобная услуга действительно есть у многих сотовых операторов, выяснили журналисты ВашГород.ру. Называется она у всех по-разному. Принцип следующий: если у друга подключён «Гудок» и во время звонка ему вы нажмёте кнопку *, услуга автоматически подключится и вам.

Как узнал ВашГород.ру, не все операторы сообщают абоненту о новой услуге, за которую ему придётся платить. На сайте «Мегафона» и «Билайна» не удалось найти информацию о том, что пользователя предупредят при подключении опции.

«Если у Вас не была подключена услуга „Привет“, она активируется автоматически», — Билайн.

«Если при копировании у Вас еще не была подключена услуга „Замени гудок“, то она будет подключена автоматически», — Мегафон.

Два других популярных мобильных оператора предупреждают пользователей о новой услуге смс-сообщением.

«Любой абонент может копировать понравившуюся мелодию, которую он услышал во время ожидания соединения и установить ее на свой мобильный. Для этого во время звонка, пока играет музыка гудка нажмите кнопку „*“, после чего вам на телефон придет СМС названием песни и информацией для подключения», — Теле2.

«Если абонент не подключил ранее услугу „GOOD'OK“, но нажал * („звездочку“) во время прослушивания мелодии, установленной у вызываемого абонента, он получит SMS-сообщение с информацией о правилах подключения услуги „GOOD'OK“», — МТС.

Отметим, абонентская плата за опцию — от 60 рублей в месяц. Советуем читателям быть внимательными и следить за состоянием своего мобильного счёта.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: В-Деталях.РФ
билайн сотовые операторы Мегафон

Комментарии (15)

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Ъ
11 12
Давно на Билайне. Личный кабинет рулит. В нем все видно,что подключено,а что нет.
ответить
Анонимный пользователь
17 1
Давно на Билайне. Личный кабинет рулит. В нем все видно,что подключено,а что нет.
Но многие в личный кабинет не заходят
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Кальмар
3 2
На тарифе все за 300, например, слышал - автоматически подключается услуга 4G безлимит за 3 руб в сутки. В итоге тариф становится по сути "все за 390", а ты и не знаешь.

Но к слову сказать, уже не единажды замечал такие косяки и добивался возврата денежных средств. Билайн наприме не игнорирует и отрабатывает заявки.
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Ъ
2 1
Но многие в личный кабинет не заходят
Зря,что не заходят. Удобная вещь. А про тарифы скажу следующее: читайте мелким шрифтом под тарифом все условия.
ответить
321
6 7
Но многие в личный кабинет не заходят
может, они и счет не проверяют
чьи проблемы-то?
возможность контролировать услуги и расходы имеется

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злой суслик
7 1
А меня бесит Билайн. Говоришь и бац на полуслове "извините, связь прервалась"
ответить
Вася
5 0
Как жаль что абоненты ни чего не могут поделать с беспределом ОПСОСов столкнулся не так давно с беспредлом в мегафоне. Я являюсь их абонентом уже более 11 лет. У меня поключен личный кабинет и там по идеи отображается баланс с учетом лимита ухода в минус. ТАк как оказалось счет за пользование кредитом - он не отображается в личном кабинете и при пополнении баланса так же не отображается. Он приходит отдельно в виде СМС и проконтролировать расходы становиться сложнее! Вот так хитро поступает мегафон - писал в службу поддержки, меня литературным языком послали далеко и надолго...
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Зайка
21 1
а я вот иногда не понимаю, за что МТС у меня снимает деньги. Там вообще все очень сложно...
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читатель
2 0
На тарифе все за 300, например, слышал - автоматически подключается услуга 4G безлимит за 3 руб в сутки. В итоге тариф становится по сути "все за 390", а ты и не знаешь.

Но к слову сказать, уже не единажды замечал такие косяки и добивался возврата денежных средств. Билайн наприме не игнорирует и отрабатывает заявки.
у меня тариф "все по 300", нет такого! 4Гб интернета даются на месяц
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Митрич
1 0
Давно на Билайне. Личный кабинет рулит. В нем все видно,что подключено,а что нет.
Эта информация есть в личных кабинетах у всех операторов, не только у Билайна...
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КоляYeti 11179
0 0
Давно на Билайне. Личный кабинет рулит. В нем все видно,что подключено,а что нет.
Это точно, поэтому периодически захаживаю туды, чтобы те хапуго-аферюги втихаря ничё не втюхали.
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КоляYeti 11179
4 4
а я вот иногда не понимаю, за что МТС у меня снимает деньги. Там вообще все очень сложно...
Милая "Зайка" для вас лучше приобрести барабан и передавать по нему азбуку Морзе, а то не понимая МТС вас разорят... ☺
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КоляYeti 11179
1 0
А меня бесит Билайн. Говоришь и бац на полуслове "извините, связь прервалась"
Клёвый у вас ник-оптимистичный
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Свой
5 2
у меня тариф "все по 300", нет такого! 4Гб интернета даются на месяц
Личный кабинет просто и удобно.Наглядно и детализация.Не нужно оператору звонить,сам как хочешь и вертишь.Захотел подключил,захотел перешёл и т.д.И никуда ни копейки не денется,можно посмотреть куда и когда были списания,переводы и т.д.На счёт случайного подключения могу одно сказать-это невозможно,по крайней мере за Билайн говорю,15 лет почти и нет нареканий,так как только через подтверждение,через СМС всё делается.На Билайне у меня давно, и это абсолютно бесплатно-стоит блокировка денежных СМС,то есть даже случайно на короткий номер ни копейки не отправится.Там на выбор можно сделать,к примеру,заблокировать снятие денег,если более 15 или 50 рублей при отправке одного СМС,либо совсем заблокировать,но оставить номера банков,900 к примеру как у Сбербанк и т.д.
Личный кабинет это полный контроль своего счёта.На днях купил новый смарт и подключил антивирус Eset максималку,за 1,36 в день,сейчас это необходимо,потом на этом номере не надо будет и чтобы отключить,достаточно снять галочку в личном кабинете и не идти в офис компании с разборками и выносом мозга.
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Имя есть
0 0
Все должно быть честно и прозрачно для ЛЮБОГО пользователя. У меня родители не знают, с какой стороны к компьютеру подходить! Какой личный кабинет, я вас умоляю! Теперь мобильные телефоны не только у продвинутой молодежи (как на заре мобильной связи), а вообще у всех, в т.ч. и глубоких пенсионеров, у которых единственный способ связи с детьми-внуками, потому как многие отказались от услуг Ростелекома. И что? Давайте теперь "обувать" потребителей?
Не считаю, что мобильная тройка действует честно!
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