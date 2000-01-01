В редакцию ВашГород.ру обратился читатель, который пожаловался на списание денег мобильными операторами. По словам мужчины, он сам не заметил, как месяц оплачивал услугу.

«Сижу на „Билайне“, деньги со счёта стали уходить быстро, хотя ничего не подключал. Позвонил оператору, мне сказали, что установил услугу по копированию мелодии на гудок. Мол я звонил другу и куда-то случайно нажал, они подключили», — рассказал ВашГород.ру Владимир.

Подобная услуга действительно есть у многих сотовых операторов, выяснили журналисты ВашГород.ру. Называется она у всех по-разному. Принцип следующий: если у друга подключён «Гудок» и во время звонка ему вы нажмёте кнопку *, услуга автоматически подключится и вам.

Как узнал ВашГород.ру, не все операторы сообщают абоненту о новой услуге, за которую ему придётся платить. На сайте «Мегафона» и «Билайна» не удалось найти информацию о том, что пользователя предупредят при подключении опции.

«Если у Вас не была подключена услуга „Привет“, она активируется автоматически», — Билайн.

«Если при копировании у Вас еще не была подключена услуга „Замени гудок“, то она будет подключена автоматически», — Мегафон.

Два других популярных мобильных оператора предупреждают пользователей о новой услуге смс-сообщением.

«Любой абонент может копировать понравившуюся мелодию, которую он услышал во время ожидания соединения и установить ее на свой мобильный. Для этого во время звонка, пока играет музыка гудка нажмите кнопку „*“, после чего вам на телефон придет СМС названием песни и информацией для подключения», — Теле2.

«Если абонент не подключил ранее услугу „GOOD'OK“, но нажал * („звездочку“) во время прослушивания мелодии, установленной у вызываемого абонента, он получит SMS-сообщение с информацией о правилах подключения услуги „GOOD'OK“», — МТС.

Отметим, абонентская плата за опцию — от 60 рублей в месяц. Советуем читателям быть внимательными и следить за состоянием своего мобильного счёта.