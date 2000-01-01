В Новокузнецке столкнулись Ниссан Тиида и кроссовер Рено Дастер. ДТП произошло вечером 21 декабря на улице Запсибовцев возле дом № 3.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан Тиида не учел дорожные и метеорологические условия, двигался со скоростью не обеспечивающий водителю постоянный контроль за движением, не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Рено Дастер», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В ДТП пострадали водители обеих иномарок. Также травмы получил пассажир кроссовера. Отмечается, что состояние проезжей части оставляло желать лучшего.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с сужением проезжей части, наличием препятствий затрудняющих движение транспортных средств», — добавили в ведомстве.