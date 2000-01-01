Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за страшных морозов

Из-за плохой уборки снега произошло серьезное ДТП: трое пострадали

Сегодня 13:58
647

В Новокузнецке столкнулись Ниссан Тиида и кроссовер Рено Дастер. ДТП произошло вечером 21 декабря на улице Запсибовцев возле дом № 3.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан Тиида не учел дорожные и метеорологические условия, двигался со скоростью не обеспечивающий водителю постоянный контроль за движением, не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Рено Дастер», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В ДТП пострадали водители обеих иномарок. Также травмы получил пассажир кроссовера. Отмечается, что состояние проезжей части оставляло желать лучшего.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с сужением проезжей части, наличием препятствий затрудняющих движение транспортных средств», — добавили в ведомстве.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: jsulib.ru
дтп гибдд уборка улиц уборка снега

Комментарии (5)

Добавить комментарий
Аня
2 1
Пусть теперь власти и компенсируют пострадавшим ущерб раз снег убирать не могут
ответить
Паша
4 1
Да что вы раскудахтались. Водятлы сами виноваты, если дорога плохая нефиг лететь как угорелый
ответить
дорожник
4 1
Если неадекваты на дороге, то чищенные дороги не помогут
ответить
123
3 0
А ничего что вчера было штормовое предупреждение,и вечером при передвижении приходилось несколько раз полностью останавливаться из за нулевой видимости,а таким как пострадавшие море по колено видимо.И дорожной техники на дороге вечером очень много.Считаю что вина полностью на водителях.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ