Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ. В ближайшем времени кипу квитанций сможет заменить один документ.

Согласно поправкам к закону, управляющие компании освободят от сбора и передачи ресурсоснабжающим организациям денег потребителей.

Вместо УК этим займутся единые информационно-расчётные центры (ЕИРЦ), рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Сейчас они только считают платежи жителей и передают информацию об этом в управляющую организацию.

Если закон одобрят, кучу различных квитанций россиянам заменят одной. Также это позволит избавиться от нечестных управляющих компаний.

Россиян ждёт много изменений в ЖКХ в ближайшие годы. Платить за ЖКУ придётся больше, как уже рассказывал ВашГород.ру. Вместо тарифов на отопление установят предельную цену, а услуга по вывозу мусора станет коммунальной.