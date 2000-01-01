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Платить за ЖКХ придётся по-новому

Сегодня 13:58
1886

Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ. В ближайшем времени кипу квитанций сможет заменить один документ.

Согласно поправкам к закону, управляющие компании освободят от сбора и передачи ресурсоснабжающим организациям денег потребителей.

Вместо УК этим займутся единые информационно-расчётные центры (ЕИРЦ), рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Сейчас они только считают платежи жителей и передают информацию об этом в управляющую организацию.

Если закон одобрят, кучу различных квитанций россиянам заменят одной. Также это позволит избавиться от нечестных управляющих компаний.

Россиян ждёт много изменений в ЖКХ в ближайшие годы. Платить за ЖКУ придётся больше, как уже рассказывал ВашГород.ру. Вместо тарифов на отопление установят предельную цену, а услуга по вывозу мусора станет коммунальной.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://m.vest-news.ru/
жкх ЕИРЦ

Комментарии (14)

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Гала
8 0
Давно пора! Столько деревьев уцелеет.
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Зайка
8 3
вот это точно надо, задолбали с дурацкой кучей бумажек! так хоть все ясно будет и удобно.
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Сталин
5 1
Согласен...удобно...пришел и оплатил сразу..чем ждешь макулатуру всю в течении месяца
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Миша
11 1
Согласен...удобно...пришел и оплатил сразу..чем ждешь макулатуру всю в течении месяца
А что хорошего? Впарят дополнительные статьи и вынуждены будем оплачивать единым платежом. Оспаривать вынужден будет каждый и через суд, а как связываться с судами, можно догадаться. Когда кто-то не оплачивает бракованную услугу, то поставщик услуги должен подавать в суд, но не всегда это делает, потому что знает, что заведомо он не прав. Так что подумайте - хорошо это или плохо. Ведь нельзя будет отказаться от навязанной услуги отдельно, а не заплатив по единой квитанции ставим себя должниками всех поставщиков услуг одновременно. Это просто хитрый трюк по отжиманию денег у людей.
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яяя
9 1
а что кому-то приходят по несколько квитанций?? в нашей УК разносят всего 1 квитанцию и по ней все услуги оплачиваю онлайн.
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Ответчица
0 2
А что хорошего? Впарят дополнительные статьи и вынуждены будем оплачивать единым платежом. Оспаривать вынужден будет каждый и через суд, а как связываться с судами, можно догадаться. Когда кто-то не оплачивает бракованную услугу, то поставщик услуги должен подавать в суд, но не всегда это делает, потому что знает, что заведомо он не прав. Так что подумайте - хорошо это или плохо. Ведь нельзя будет отказаться от навязанной услуги отдельно, а не заплатив по единой квитанции ставим себя должниками всех поставщиков услуг одновременно. Это просто хитрый трюк по отжиманию денег у людей.
Вы не правы. НЕ платите то, что не считаете нужным и ждите иска от РСОошки.
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Владимир
7 0
Давно пора! Столько деревьев уцелеет.
Вы чему радуетесь, там же написано: "Платить за ЖКУ придётся больше"!!!?????
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КоляYeti 11179
0 0
Вы чему радуетесь, там же написано: "Платить за ЖКУ придётся больше"!!!?????
Как всегда, поэтому с этим уже свыклись.
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КоляYeti 11179
1 0
а что кому-то приходят по несколько квитанций?? в нашей УК разносят всего 1 квитанцию и по ней все услуги оплачиваю онлайн.
Вот именно забей один раз в году тарифы поставщиков в Интернет-Банке и плати туды, без всяких % за банковскую операцию - нет очередей, а захошь чек об оплате распечатают по первому требованию.
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КоляYeti 11179
3 0
Подобные "нововведения" происходят ежегодно - когда Управляющие компании, в масштабе города, меняют контору печатающую квитанции с "расчётно-кассового центра на жилкомсервис и т.д и т.п...", в подобный момент у населения не принимают платежи - якобы из-за неразберихи в передачи реквезитов, тянется это как минимум 2 месяца - нервирует порядочных плательщиков и людей возникает мнение, что "в мутной воде" таких "нововведений" кто-то греет руки на краткосрочных "долгах"...
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Батон
0 0
а что кому-то приходят по несколько квитанций?? в нашей УК разносят всего 1 квитанцию и по ней все услуги оплачиваю онлайн.
Тоже плачу по одной квитанции
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*
0 0
вот это точно надо, задолбали с дурацкой кучей бумажек! так хоть все ясно будет и удобно.
Ну почему же они "дурацкие"?

Можно помять получше - и какая экономия на туалетной бумаге!
А можно привязать к веревочке и сделать игрушку любимому коту.
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гала
0 0
КоляYeti:
Вот именно забей один раз в году тарифы поставщиков в Интернет-Банке и плати туды, без всяких % за банковскую операцию - нет очередей, а захошь чек об оплате распечатают по первому требованию.
Комиссию за проведение банковских операций берут, правда не со всех платежей.
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