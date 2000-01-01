В Кузбасс снова вернулись сильные морозы. На выходных температура опустится до -30°С.

В пятницу днём синоптики Кемеровского гидрометеоцентра обещают до -16,-21°С. Ночью похолодает до -25,-30°С, местами по северу -33,-38°С. Утром область накроет туман. Также ожидается гололедица.

В ночь на субботу температура опустится до -26,-31°С, местами до -41°С. Днём ожидается -20,-25°С.

В ночь на воскресенье температура составит -22,-27°С, местами до -33°С. Пройдёт небольшой снег, подует ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днём немного потеплеет — до -9,-14°С, -20°С.

Ночью в понедельник синоптики обещают -20,-25°С, днём — -15,-20°С, местами -25°С. Пройдёт небольшой снег.

Во вторник днём осадки уйдут. Снова похолодает: до -22,-27°С

Подробнее о погоде на следующую неделю читайте на ВашГород.ру в понедельник 26 декабря.