Губернаторские продовольственные ярмарки должны были состояться в ближайшую пятницу, 23 декабря, во всех городах Кузбасса. В Кемерове и Анжеро-Судженске их перенесли из-за морозов на 27 декабря.

По прогнозам синоптиков, завтра, 23 декабря, в Кемерове и Анжеро-Судженске термометры опустятся до минус 30 градусов. Поэтому в администрации области принято решение перенести предпраздничные продовольственные ярмарки в этих городах на вторник, 27 декабря.

«Мы переносим ярмарки, чтобы продавцы смогли предоставить качественную и неперемороженную продукцию, а кузбассовцам было комфортно заниматься покупками продуктов к Новому году», — сообщили в администрации региона.

В Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске, Прокопьевске и Белове ярмарки состоятся в пятницу, 23 декабря, так как погода в этих городах не такая морозная.

Напомним, на ярмарке кузбассовцы смогут купить самые разные товары к новогоднему празднику по ценам ниже рыночных на 10−15%.