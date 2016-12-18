На ВашГород.ру выходит очередной выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Читатели увидят самые интересные фотографии и видео, которые за неделю новокузнечане публиковали в социальных сетях.

А если у вас есть интересное фото или видео, и вы готовы им поделиться, публикуйте его в любой соцсети с пометкой #вашгород или отправляйте на нашу почту(press@ka2i.ru) с пометкой «вашгород».

Если в субботу вечером вы сидели дома, можете считать, что вам не повезло. Ведь такой снежной бури в городе давно не было. Сильный ветер сбивал людей с ног и гнул ветки. Машины двигались при нулевой видимости. Фотографии и видео заполнили «Инстаграм».

Вот так погодка #сибирь#кузбасс#новокузнецк#погода#зима#вьюга#siberia#snow#novokuznetsk#kuzbass#winter#этороссиядетка#russia Видео опубликовано Катя Костина (@katrindenev77) Дек 21 2016 в 2:54 PST

#nvkz #праздниккнамприходит #городзаметает Фото опубликовано Татьяна Батуринец (@baturinets) Дек 21 2016 в 3:54 PST

Другие горожане тем временем радовались успеху «Металлурга». Правда, ликование было недолгим — в итоге «Кузня» всё равно проиграла финнам со счётом 3:4.

Что-то невероятное происходит с @metallurgnk и это радует) #hockey #кхл #nvkz #siberia #djlife Фото опубликовано Артем Литвинов (@rj_litvinov) Дек 21 2016 в 5:29 PST

А вот фото наших читателей с кинотеатра. Если вы фанат «Звёздных войн» — советуем сходить на фильм.

На ВашГород.ру пора заводить новую рубрику «Лисички Новокузнецка», ибо эти милейшие хищники зачастили с визитами в город.

#Russia #Siberia #nvkz Фото опубликовано Максим Сибиряк (@maksim_sibiryak) Дек 21 2016 в 9:31 PST

Вы всё ещё не нарядили ёлку? Тогда я иду к вам!

Фото опубликовано Татьяна Журавлева (@eva_nvkz) Дек 19 2016 в 8:09 PST

Рассвет в городе. Правда, красиво?



#winter #december #morning #nvkz Фото опубликовано Lisa (@elizabeth_ch_) Дек 18 2016 в 7:38 PST

На этой позитивной ноте наша подборка заканчивается. Читайте нас во «ВКонтакте», делитесь фотографиями и не грустите! Всем хорошего настроения!

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 30 декабря.