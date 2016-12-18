На ВашГород.ру выходит очередной выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Читатели увидят самые интересные фотографии и видео, которые за неделю новокузнечане публиковали в социальных сетях.
А если у вас есть интересное фото или видео, и вы готовы им поделиться, публикуйте его в любой соцсети с пометкой #вашгород или отправляйте на нашу почту(press@ka2i.ru) с пометкой «вашгород».
Если в субботу вечером вы сидели дома, можете считать, что вам не повезло. Ведь такой снежной бури в городе давно не было. Сильный ветер сбивал людей с ног и гнул ветки. Машины двигались при нулевой видимости. Фотографии и видео заполнили «Инстаграм».
Вот так погодка #сибирь#кузбасс#новокузнецк#погода#зима#вьюга#siberia#snow#novokuznetsk#kuzbass#winter#этороссиядетка#russia
Видео опубликовано Катя Костина (@katrindenev77)
#nvkz #праздниккнамприходит #городзаметает
Фото опубликовано Татьяна Батуринец (@baturinets)
Другие горожане тем временем радовались успеху «Металлурга». Правда, ликование было недолгим — в итоге «Кузня» всё равно проиграла финнам со счётом 3:4.
Что-то невероятное происходит с @metallurgnk и это радует) #hockey #кхл #nvkz #siberia #djlife
Фото опубликовано Артем Литвинов (@rj_litvinov)
А вот фото наших читателей с кинотеатра. Если вы фанат «Звёздных войн» — советуем сходить на фильм.
Если без спойлеров и одним словом - грустно... #изгойодин #звездныевойны #starwars #формулакино #новокузнецк #вашгород @planeta_nvkz
Фото опубликовано Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)
На ВашГород.ру пора заводить новую рубрику «Лисички Новокузнецка», ибо эти милейшие хищники зачастили с визитами в город.
Фото опубликовано Максим Сибиряк (@maksim_sibiryak)
Вы всё ещё не нарядили ёлку? Тогда я иду к вам!
Рассвет в городе. Правда, красиво?
#winter #december #morning #nvkz
Фото опубликовано Lisa (@elizabeth_ch_)
На этой позитивной ноте наша подборка заканчивается. Читайте нас во «ВКонтакте», делитесь фотографиями и не грустите! Всем хорошего настроения!
Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 30 декабря.