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Новосибирск: карта выходных с 23 по 25 декабря

Снежная буря, пёсик и рассвет: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:00
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На ВашГород.ру выходит очередной выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Читатели увидят самые интересные фотографии и видео, которые за неделю новокузнечане публиковали в социальных сетях.

А если у вас есть интересное фото или видео, и вы готовы им поделиться, публикуйте его в любой соцсети с пометкой #вашгород или отправляйте на нашу почту(press@ka2i.ru) с пометкой «вашгород».

Если в субботу вечером вы сидели дома, можете считать, что вам не повезло. Ведь такой снежной бури в городе давно не было. Сильный ветер сбивал людей с ног и гнул ветки. Машины двигались при нулевой видимости. Фотографии и видео заполнили «Инстаграм».

#nvkz #праздниккнамприходит #городзаметает

Фото опубликовано Татьяна Батуринец (@baturinets)

Другие горожане тем временем радовались успеху «Металлурга». Правда, ликование было недолгим — в итоге «Кузня» всё равно проиграла финнам со счётом 3:4.

Что-то невероятное происходит с @metallurgnk и это радует) #hockey #кхл #nvkz #siberia #djlife

Фото опубликовано Артем Литвинов (@rj_litvinov)

А вот фото наших читателей с кинотеатра. Если вы фанат «Звёздных войн» — советуем сходить на фильм.

На ВашГород.ру пора заводить новую рубрику «Лисички Новокузнецка», ибо эти милейшие хищники зачастили с визитами в город.

#Russia #Siberia #nvkz

Фото опубликовано Максим Сибиряк (@maksim_sibiryak)

Вы всё ещё не нарядили ёлку? Тогда я иду к вам!

Рассвет в городе. Правда, красиво?

#winter #december #morning #nvkz

Фото опубликовано Lisa (@elizabeth_ch_)

На этой позитивной ноте наша подборка заканчивается. Читайте нас во «ВКонтакте», делитесь фотографиями и не грустите! Всем хорошего настроения!

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 30 декабря.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: https://www.instagram.com/hlc_58/
ваш город вашими глазами
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