Телевидение в России остаётся самым популярным медиа. Телеизмеритель Mediascope подвёл итоги года и выяснил, что в нашей стране телевизор смотрят практически все. При этом представителей разных возрастных групп объединяют трансляции военного парада и проекты «Первого канала».

Как пишет Российская газета, по подсчётам Medisacope, телевидение в 2016 году хотя бы раз в месяц смотрели 99% россиян. Ежедневно ТВ смотрит 70% населения, а недельный охват составляет 91%.

При том, что в России несколько сотен телеканалов, 94% телезрителей смотрит ТОП-50 каналов. Более 34% аудитории предпочитают первую тройку — «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ». В ТОП-10 входят ещё ТНТ, ТВ-3, СТС, Домашний, Рен ТВ, Пятый канал и ТВ Центр.

Еще одна тенденция — это рост времени просмотра телепередач на компьютерах среди молодой аудитории. В 2016 году телевидение на ПК больше всего смотрели те, кому от 4 до 17 лет — около 21% таких зрителей ежемесячно. Среди 18 — 34-летних их было лишь 15%. В группе от 35 до 54 лет и того меньше — 10% телезрителей. Из тех, кому от 55 лет и больше — только 8%.

Исследователи отмечают и общие предпочтения аудитории вне зависимости от возраста. Таким объединяющим телесобытием для зрителей стали: военный парад на Красной площади, показ юбилейной игры КВН и проект Первого канала «Лучше всех». Все эти программы вошли в список трёх ключевых событий года у всех возрастных категорий зрителей.

Эксперты отмечают, что отдельные трансляции и регулярные проекты «Первого канала» пользуются самой большой популярностью у телезрителей в России.

Добавим, Mediascope измеряет телепросмотры всего российского населения в возрасте от 4 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.